Прекратить безнаказанность России 15 августа, 09:23

Очередное преступление, подготовленное российскими властями в Мариуполе, является лишь ярким штрихом в более широкой картине той моральной катастрофы, в которой оказался российский народ по воле своей власти

Текст звернення Ініціативної групи «Першого грудня» написаний у співавторстві з Ольгою Гнатюк, Володимиром Єрмоленком, Євгеном Захаровим, Йосифом Зісельсом, Ігорем Козловським, Ігорем Юхновським, Ярославом Яцківим

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Ми звертаємося до вас у справі, про яку вже добре відомо: в окупованому Маріуполі російська адміністрація облаштовує клітки та інші «судові» декорації, щоб провести показовий суд над захисниками Маріуполя, і зокрема «Азовсталі». Цим Росія вкотре порушує свої домовленості - цього разу з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та ООН, які обіцяли провести подальший обмін військовополонених, що самі захисники і все українське суспільство сприйняли як гарантії. Порушує Росія і Женевські конвенції 1949 року, які гарантують права військовополонених. Правова нікчемність планованого судилища очевидна.

Так, ми закликаємо вас підняти хвилю протестів в усьому світі й не допустити проведення такого «трибуналу», який абсолютно суперечить загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими. Ми просимо вас захистити цих конкретних людей, які виявили чудеса героїзму та витривалості, і не допустити їхнього психічного та фізичного знищення. Пам’ятаймо, що Росія вже знищила понад пів сотні військовополонених із Маріуполя та «Азовсталі», підірвавши їх 28 липня в ув’язненні в Оленівці, — і цей злочин доповнив усі попередні, які залишилися безкарними.

Росія не лише поставила себе за рамки людської цивілізації, а й загрожує самому її існуванню

Якщо міжнародні інституції вступають у якісь домовленості з російською владою, вони мають усвідомлювати, що вони є співвідповідальними за дотримання цих домовленостей. Не можна лише розвести руками й розписатися у власному безсиллі. За час російської війни в Україні московська влада так часто принижувала міжнародні інституції та окремих західних політиків, що у світі мають врешті згадати про таке поняття, як честь.

Знаємо, що російській пропаганді вдалося причепити до бійців «Азову» відлякувальний ярлик «неонацисти». Проте в очах українського народу це патріоти, які на найвищому рівні жертовності виконували свій воєнний обов’язок і склали зброю лише після того, як міжнародною спільнотою їм було гарантоване життя. Прирівнювати їхню самопожертву до «нацизму» є жалюгідною спробою кремлівських пропагандистів вигадати «вірогідну» підставу для ведення війни з Україною, що, своєю чергою, є злочинним.

На жаль, цей ярлик «неонацистів» став для деяких політиків у світі зручною «ширмою», за якою легко сховати свою бездіяльність. Ми пропонуємо всім, кого турбує ідеологічна постава «азовців», відкинути упередженість і приглянутися до їхніх конкретних дій. І порівняти їх із діями російської влади та російських військових злочинців, на тлі яких бліднуть злочини нацистів Другої світової війни. Чому їм не гребують подавати руку і навіть приязно домовляються з ними, допомагаючи їм «зберегти своє обличчя»?!

Черговий злочин, що його готує російська влада у Маріуполі, є лише яскравим штрихом у ширшій картині тої моральної катастрофи, в якій опинився російський народ з волі свого керівництва. Ми згодні з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, що «щоб зупинити воєнну машину Кремля та притягнути воєнних злочинців до відповідальності, нам потрібно зрозуміти коріння російського імперіалізму». І ми вдячні високим представникам Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Румунії, які підписали спільне звернення до Євросоюзу, в якому фактично визнають, що нинішні воєнні злочини Росії в Україні закорінені у незасудженості злочинів комуністичного режиму, якими так пишаються справжні неонацисти в Кремлі.

Ми також звертаємося до всіх, хто намагається врятувати рештки розтрощеної Росією системи міжнародної безпеки. Хіба ж не очевидно, що розбитий глечик склеїти докупи не вдасться? Перед цинічною безкарністю Росії паралізованими виявляються всі без винятку інституції, які покликані були після Другої світової війни гарантувати мир і безпеку у світі: ООН включно з її Радою Безпеки, ОБСЄ, Червоний Хрест тощо. І що більше у світі намагаються задобрити Росію, прагнучи уникнути ядерної фази Третьої світової війни, то більше розбещують агресора й цю війну наближають.

Настав час усвідомити, що слід негайно творити світовий простір порозуміння і взаємодії, щоб почати формувати нову систему безпеки. Інакше Кремль і далі знущатиметься з міжнародного права, впиваючись своєю безкарністю, як це заплановано на найближчі дні в Маріуполі. Росія не лише поставила себе за рамки людської цивілізації, а й загрожує самому існуванню цієї цивілізації. Отож притягнути її до відповідальності слід уже зараз, поки вона не вчинила непоправного.

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