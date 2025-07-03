Будет ли массированный налет шахедов?

Ответ на этот вопрос мы узнаем уже в ближайшие дни

В ночь на 29 июня российские оккупационные войска применили 477 дронов Shahed-136/Гербера/Пародия. В сухом остатке после этого накопления могло остаться до 100 незадействованных дронов.

Реклама

В ночь на 30 июня враги применили 107 дронов, накопление могло составить 40−70 незадействованных средств;

В ночь на 1 июля — 52 дрона, накопление 100−130;

В ночь на 2 июля — 114 дронов, накопление 40−70;

В ночь на 3 июля — 52 дрона, накопление 100−130;

Таким образом, только за эти 4 дня накопленный, неизрасходованный запас может составлять от 280 до 400 дронов, что с учетом остатка около 100 дронов 29 июня и суточного производства позволяет на сегодняшний день иметь накопленный боезапас от 500 до 680 дронов.

Но есть нюанс

Если тенденция верна, то в ближайшее время может быть осуществлен концентрированный массированный налет. Но есть нюанс.

В ночь на 1 июля Силы обороны Украины нанесли удар по военному заводу Купол в Ижевске, который в том числе занимался производством дронов-камикадзе Shahed-136. На сегодняшний день есть только фото внешних повреждений завода, а про степень повреждений цехов изнутри оценивать сложно.

Совершенно не исключено, что нынешние снижение интенсивности налетов Shahed-136/Гербера/Пародия может быть обусловлено не столько накоплением накануне массированного налета, сколько с приостановкой одного из предприятий по производству Shahed-136.

В любом случае, ответ на этот вопрос мы узнаем уже в ближайшие дни и, индикатором будет ожидаемый массированный налет или нет.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал