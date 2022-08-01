Пять тезисов о России и ее преступлениях 1 августа, 11:13

Как вести себя с преступником? Не просто преступником, а преступным государством

1. Называть все своими именами. Российская Федерация — государство-преступник, в котором у власти преступный режим. Государство-террорист — это еще не все, потому что РФ совершает целый ряд международных преступлений по отношению к Украине. Прежде всего, это агрессия (война). Во-вторых, военные преступления и преступления против человечности. В-третьих, геноцид украинского народа. Поэтому РФ — это государство-преступник.

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2. Не нужно измерять психологию преступника критериями правопослушного человека. Тем более политического преступника, психика которого уже давно разрушена неограниченной властью. То есть нет смысла апеллировать к совести преступника, умилять его видом жертв и разрушений, называть «чикатило» или «гитлером» — он это не услышит и не почувствует. Такова особенность восприятия у политических преступников. И представители его преступной власти тоже не способны испытывать ни стыд, ни муки совести, ни боль других людей. Что-то вроде «коллективной социопатии».

3. Надо делать государство-преступника максимально токсичным. Демократическим государствам должно быть позорно иметь какие-либо коммуникации с РФ.

Также должен быть токсичным российский паспорт, который они пытаются сейчас выдавать нашим гражданам на временно оккупированных территориях. На российском паспорте кровь убитых и замученных украинцев.

Все коварные удары государства-преступника следует воспринимать как стимул становиться сильнее

Для этого достаточно просто говорить и показывать миру правду о бесчеловечных преступлениях РФ. И это может делать каждый из вас — дорогие украинцы, особенно те, кто сейчас за границей.

Наше государство это делает с 24 февраля — мы постоянно доносим эту информацию через СМИ и по дипломатическим каналам. Но информационный мир, в котором мы живем, мультиканальный. То есть нет такого источника информации — монополиста, который покрывал бы всю аудиторию. Поэтому все — каждый в своем социуме, где вы сейчас есть, каждый на своем уровне — может нести миру информацию о зверствах преступного государства РФ.

4. Здесь должен быть текст о наказании преступника на международном уровне. Но мое профессиональное владение темой и посещение своего времени Международного Уголовного Суда в Гааге позволяет мне быть скептиком. Потому текста здесь не будет. Впрочем, нам следует бороться за перемены в международном правосудии. И тогда будет шанс. Потому что наш кейс наглядно демонстрирует неспособность международных институтов наказать государство-преступника и представителей преступного режима. Поэтому мы можем стать локомотивом этих изменений.

И наконец о главном

5. Единственное, что может остановить государство-преступника — это его физическая неспособность совершать преступления. Здесь два варианта — либо государство просто перестало существовать, либо его оппонент очень силен. На первый сценарий рассчитывать не стоит в ближайшей перспективе. Поэтому у нас остается только один выход — становиться сильнее. Во всех смыслах — и духом, и вооружаться, и искать поддержку и союзы.

Все коварные удары государства-преступника следует воспринимать как стимул становиться сильнее.

Да, у каждого из нас уже накопилась невыразимая постоянная боль, которая, к сожалению, не пройдет со временем. Нам всем с этим жить. Но здесь вопрос такой: где жить с этой болью? Если вы себя нигде не представляете кроме Украины, и не представляете себя разбитой врагом нацией, тогда поговорим о боли после победы, а сейчас каждый должен делать Украину сильнее и приближать победу.

Текст опубликован с разрешения автора

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