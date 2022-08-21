Тревожная тенденция. Почему в Европе снова заговорили о Северном потоке — 2 21 августа, 07:13

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил европейских сторонников открытия газопровода Северный поток — 2 с наркозависимыми

«Заклики деяких німецьких політиків відкрити Північний потік — 2 на якийсь час, а потім закрити його знову, є абсолютно ірраціональними», — написав Кулеба у твітері. «Це нагадує поведінку наркоманів, які кажуть: «востаннє!», не усвідомлюючи «спустошливих наслідків кожного останнього разу», — зазначив керівник МЗС України.

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Жорсткі слова Дмитра Кулеби стали реакцією на заяву заступника голови Бундестагу від ліберальної партії вільних демократів Вольфганга Кубіцкі. Кубіцькі закликав негайно дозволити роботу газопроводу Північний потік — 2 та зазначив, що немає жодних причин не робити цього, — пише Віталій Портников для Радіо.Свобода.

Заява Кубицькі демонструє тривожну тенденцію. Одна річ, коли із закликами досягти енергетичних домовленостей із Росією виступає колишній федеральний канцлер Герхард Шредер, який фактично втратив репутацію на підтримці Володимира Путіна. І зовсім інше — коли із закликами піддатися на шантаж Путіна виступив один із лідерів солідної партії, яка входить до правлячої коаліції.

«У шантажиста апетит приходить під час їжі»

А те, що слова Вольфганга Кубицькі - саме готовність догодити шантажисту, неважко довести. Адже «Газпром» має всі можливості наростити прокачування газу по Північному потоку — 1 та по українській газотранспортній системі. Але у Москві цього не роблять, причому не роблять свідомо.

Спочатку зменшення постачання газу пояснювали необхідністю повернення турбіни, яку ремонтували у Канаді. Коли турбіну повернули до Німеччини — для цього довелося піти на відступ від санкційної політики — Газпром відмовився її приймати, а Володимир Путін особисто заговорив про неякісний ремонт та попередив, що газ до Європи піде лише у разі запуску Північний потік — 2. Чому? А щоби обійтися без послуг української ГТС.

З іншого боку тема відкриття Північного потоку — 2 у Європі перестає бути неприйнятною

Але немає жодних гарантій, що якщо Північний потік — 2, у порушення всіх рішень ЄС, запустять, Європа отримає необхідну кількість газу. Адже у шантажиста апетит приходить під час їжі.

Заява Кубіцькі, втім, була сприйнята його співвітчизниками без особливого ентузіазму. Лідер вільних демократів і міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер назвав пропозицію свого однопартійця «неправильною та абсурдною».

Лідер фракції вільних демократів у Бундестазі Крістіан Дюрр наголосив, що відкриття газопроводу було б неправильним сигналом для європейських партнерів Німеччини. А лідерка молодих вільних демократів Франциска Брандман зазначила, що «Путін веде енергетичну війну проти Німеччини».

«Той, хто думає у цій ситуації, що потрібно скасувати санкції, ухвалені проти Росії, мислить нелогічно. Саме така наївність щодо Росії лише привела нас до нестабільної ситуації енергетичної залежності від Росії» — зазначила Брандман.

«Проблема не у відсутності труб, а в небажанні Путіна постачати нам газ», — заявив прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія християнський демократ Хендрік Вюст.

Оглядач одного з провідних німецьких видань Die Welt Філіп Веттер називає небезпечним той факт, що Кубіцькі поширює путінську пропаганду. «У кращому разі Вольфганг Кубіцькі - ще один „корисний ідіот“. Але, швидше за все, заступник голови однієї з правлячих партій намагається отримати політичну вигоду з пропагандистської брехні Кремля», — зазначає журналіст.

Таке одностайне засудження висловлювань німецького політика, звичайно ж, свідчить про більшу розсудливість у політичних колах Німеччини, ніж до початку війни Росії проти України. Але, з іншого боку, те, що заступник голови Бундестагу не боїться наслідків своєї заяви, говорить і про те, що тема відкриття Північного потоку — 2 на тлі страхів перед холодною зимою у Європі перестає бути неприйнятною.

Опубліковано з дозволу Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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