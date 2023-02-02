Это начало конца. Главная причина решимости Запада в поставках тяжелого вооружения Украине 2 февраля, 18:48 Эксклюзив NV

Скажу то, о чем никто не говорит: это тектонический (даже еще круче) сдвиг

Причиной решения о передаче танков Украине стало понимание того, что с Россией нужно говорить с позиции силы. Если в Штатах это поняли, хотя это не всегда отражается в политических решениях, то для Германии, согласитесь, это смена эпох. С 70-х годов прошлого столетия они пытались где-то пройти «между капельками», где-то просто договориться, где-то притворяться, что экономика экономикой, а политика политикой. Были разные времена. Но всегда существовали так называемые особые отношения между Германией и Россией.

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Решение о поставках танков для нас, конечно, критическое — сколько, когда, при каких условиях, но уже само решение — это начало конца, перефразируя Черчилля. Все, больше никаких особых отношений, никакого возвращения к любому приятельскому статус-кво. Приятельствовать Германия и Россия в сегодняшней реальности больше не будут.

Сейчас мы радуемся этому вооружению (шампанское не пьем, это оставим на будущее, на победу), но перед нами еще две цели.

Первая — отразить российское наступление. Мы знаем, что оно будет, и что Путин к нему готовится.

Второй важный вызов — это наше наступление или наступления. Для этого нам критически необходимо тяжелое оружие.

Ну и третье, о чем не нужно забывать. Хотя мы и смотрим на ситуацию в режиме реального времени, но потом нам предстоит сдерживание против России, какой бы эта Россия ни была. Перезагрузится этот режим — прекрасно. Не перезагрузится — будем перезагружать. Но тем не менее, сдерживание нам будет критически необходимо. Причем независимо от членства в НАТО.

Четкий сигнал Путину — или разговор на наших условиях, или поднимаем ставки.

Очень много вещей, которые потом будут связаны с ленд-лизом, а сейчас связаны с тяжелой техникой, — я думаю, что это пока не точка и даже не запятая — они будут идти дальше. Ситуация на фронте критически важна, и наши союзники отслеживают ее поминутно и помогают нам тоже поминутно.

Но главная причина решимости Запада в поставке тяжелого вооружения — политическая. Потому что Путин не хочет говорить на наших условиях, я имею в виду, на наших, на западных, поскольку считаю Украину частью Запада (а лучшая гарантия нашей безопасности — полная интеграция в Запад, причем так, чтобы у нас там был голос).

Путин пытается диктовать свои условия, пытается надеяться на истощение и нас, и наших союзников. Он будет играть на повышение ставок, будут еще наступления. И причина так же политическая. Не в смысле какой-то большой политической игры, а в том, чтобы дать Путину четкий сигнал — либо разговор на наших условиях, либо поднимаем ставки.

Скажу еще и то, о чем никто не говорит. А это тектонический (даже еще круче) сдвиг. Посмотрите на решение швейцарцев. Они никогда не сражались за всю свою историю. Нейтралитет был частью их госмодели, экономического уклада. Помните известную шутку — когда цюрихский банкир прыгает из окна — прыгайте за ним. Если вы инвестируете в Швейцарию — с вашими деньгами ничего не произойдет. Швейцарцы долго не хотели поставлять нам оружие, даже боекомплекты для Гепардов. И несколько дней назад, когда приняли решение по Леопардам, швейцарцы заявили: нейтральность нейтральностью, но когда налицо фундаментальное нарушение международного права, то здесь есть правильная нейтральность и плохая нейтральность.

Это для меня лучший пример того, что я говорил вначале — добро должно себя защищать, иначе зло его съест. Мы должны этому злую голову отсечь. Сначала все остальное, а потом — голову.

Полную версию интервью с Павлом Климкиным слушайте на Radio NV: