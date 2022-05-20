Украина и Молдова против Газпрома. Как Россию лишают возможности заработать 20 мая, 15:13

Украина начинает экспорт электроэнергии в Молдову. Эта сделка имеет решающее значение для обеих стран

Менее чем через два месяца после синхронизации с европейской электроэнергетической сетью Украина начала масштабный коммерческий экспорт энергоносителей в соседнюю Молдову, что еще больше ослабит контроль России над этой страной.

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Государственное предприятие Укргидроэнерго зарезервировало от 80 до 150 МВт пропускной способности в час для передачи в Молдову, и 12 мая начался первый импорт молдавским государственным оптовиком ЕNERGOCOM.

Эта сделка имеет решающее значение для обеих стран по нескольким причинам.

Во-первых, она открывает источник дохода для Украины в период, когда внутренний спрос был разрушен, и тысячи потребителей были отключены от сети в результате войны России и разрушения гражданской инфраструктуры.

В ближайшие дни и недели после начала вторжения украинские энергетические компании едва смогли покрыть 30% платежей. Хотя уровень сбора с тех пор улучшился, кассовый оборот по-прежнему — серьезная проблема, и украинским энергетическим компаниям, чтобы остаться на плаву, необходимо найти прямые источники дохода. Поэтому начало коммерческого экспорта в Молдову жизненно важно для таких компаний, как Укргидроэнерго и оператора электросетей Укрэнерго.

Ранее в апреле Укрэнерго объявило об открытии изолированной линии электропередачи для экспорта электроэнергии в Польшу, выставляя на аукцион мощности в размере 210 МВт (на каждый час) и ожидая расширения трансграничных мощностей в ближайшие месяцы.

Несмотря на то, что Украина и Молдова совместно синхронизированы с европейской сетью, работающей под эгидой Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E), потоки с соседними государствами ЕС Венгрией, Словакией и Румынией по-прежнему носят технический характер. Ожидается, что коммерческие потоки начнутся в следующем году и по-прежнему подлежат некоторым обновлениям, которые необходимо провести в Украине.

В случае с Польшей линия электропередачи с Украиной работает в изолированном режиме. Это означает, что компании по обе стороны границы могут использовать ее для коммерческих потоков. Новые коммерческие потоки с Молдовой возможны потому, что передающие сети двух стран всегда работали в синхронном режиме еще по советской модели интегрированности, но в феврале 2022 года были отключены от российской сети. Они продолжают оставаться синхронизированными как часть ENTSO-E.

Молдова на 80% потребляла электроэнергию за счет поставок из Приднестровья

Вторая причина, по которой украинский экспорт в Молдову имеет особое значение. Он помогает руководству Молдовы ослабить контроль России над поставками энергоресурсов в страну.

Молдова исторически сильно зависела от поставок электроэнергии, вырабатываемой Кучурганской ГРЭС мощностью 2,5 ГВт в Приднестровье, непризнанной самопровозглашенной республике, контролируемой Кремлем. В прошлом году Молдова на 80% потребляла электроэнергию за счет поставок из Приднестровья, а 20% электроэнергии производилось в самой Молдове.

Благодаря новому украинскому импорту, который покрывает 24% спроса, общая доля поставок электроэнергии из Приднестровья снизилась до 56%. Остальные 20% продолжают генерироваться в Молдове.

Поскольку мощность межсетевого соединения между Украиной и Молдовой составляет 600 МВт, а Укрэнерго может распределять трансграничную профильную мощность на электронных аукционах через специальную платформу, в этом году доля украинского экспорта в общем молдавском потреблении потенциально может вырасти.

Начало коммерческого экспорта между двумя странами, вероятно, приведет к значительным изменениям в структуре их рынков и способах ведения бизнеса, а также к снижению их в зависимости от российского газа.

Импорт экологически чистой украинской гидроэлектроэнергии помогает Молдове отказаться от ископаемого топлива и приблизиться к более широкому зеленому переходу Европы. Молдова может также использовать другие источники экологически чистой энергии Украины, такие как атомная, солнечная и ветровая генерация.

Не менее важным будет способ закупки электроэнергии Молдовой, и меры, принимаемые для пресечения коррупции. Молдова ежегодно в феврале организует тендеры на заключение годового контракта на поставку. В этом году тендер был перенесен на середину апреля из-за вторжения России в Украину, но впоследствии отменен.

Аукцион, в котором участвовали как Кучурганская ГРЭС, так и некоторые украинские компании, был официально отменен, поскольку цены торгов оказались значительно выше тех, которые ожидала Молдова. Однако источник в Молдове сказал, что истинной причиной послужили опасения, что один из претендентов был связан с российскими олигархами, близкими к Кремлю.

В дальнейшем самой важной целью для Молдовы будет снижение зависимости от российского природного газа и снижение долга страны перед Россией, который постоянно увеличивается.

Сейчас Молдова импортирует около 3-х млрд кубов природного газа из России, но две трети этого объема направляются на газовую электростанцию ​​в Приднестровье для производства электроэнергии. Это означает, что непогашенная задолженность Приднестровья за поставки газа в настоящее время приближается к $9 млрд. А платить его должна Молдова, как номинальный импортер.

Обеспечение электроэнергией из Украины для снижения потребности в поставках электроэнергии из Приднестровья поможет Молдове ограничить свою зависимость от России. А это, в свою очередь, еще больше ограничит возможности Москвы использовать деньги от продажи газа для ведения войны против Украины.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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