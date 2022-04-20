Перекрыть вентиль войны 20 апреля, 13:55 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Для Европы эмбарго на российские углеводороды является вопросом решительности, а не выживания

«Щонайменше з 2014 року ми знали, що маємо стати повністю незалежними від російського імпорту викопного палива, і було прийнято стратегію щодо диверсифікації нашого імпорту енергоносіїв. Однак ми з цим не впоралися, і зараз відбувається розплата найжорсткішим чином». Ці слова сказані Анналеною Бербок, міністеркою закордонних справ ФРН, наприкінці березня, під час конференції Berlin Energy Transition Dialogue.22.

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Прозріння, яке переживають наші європейські колеги, для нас було очевидним давно. Протягом багатьох років українські дипломати й енергетики говорили, що російський газ — це геополітична зброя, за допомогою якої Росія планує міцніше взяти ЄС у лещата.

24 лютого 2022 року стало моментом істини для багатьох європейських політиків. Ця жахлива війна стала можливою тому, що європейські гроші створили для неї економічний фундамент. Саме надходження від експорту енергоносіїв до Європи накачували бюджет Росії. І ця війна зупиниться, коли виснажаться російські фінанси. Коли Європа прикрутить вентиль на російських нафтових і газових трубах.

Близько 40% газу, який споживає Європа, має російське походження. Потрібна альтернатива, комплекс кроків, які позбавлять континент цієї смертоносної енергетичної залежності. Така альтернатива є.

Крок № 1. Більше LNG й альтернативні постачальники

За прогнозами Bloomberg, у 2022 році Росія може заробити понад $320 млрд від енергетичного експорту.

Хороше порівняння зробив Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, зауваживши, що з початку війни ЄС надав Путіну 35 млрд євро як плату за енергоносії, і 1 млрд євро — фінансової допомоги Україні на оборону.

Ембарго на російське вугілля — добре, але недостатньо. Тим більше, воно вступить у дію лише з серпня для всього ЄС, крім Польщі, яка для себе запровадила ембарго з квітня (дякуємо!). Поки Путін отримує фактично мільярд доларів щодня — його режим стоятиме, а війна триватиме. Коли в росіян закінчиться високоточна зброя, вони просто почнуть бомбити Україну невисокоточною.

Саме тому повна відмова від російських енергоносіїв — це, фактично, «мати всіх санкцій».

2 квітня литовське Міністерство енергетики оголосило, що країна більше не купуватиме російський газ. Литва стала першою з європейських країн, яка зробила такий крок — попри те, що не так давно була відчутно залежна від російських вуглеводнів. До 2015 року 70% опалення і 90% електрики вироблялося за рахунок поставок «Газпрому».

До «Газпрому» має бути застосована « іранська модель» санкцій

Але у 2015 році в порту Клайпеди запрацював перший в країні LNG-термінал і з домінуванням «Газпрому» в Литві було покінчено. А вже 7 березня 2022 року Klaipedos Nafta повністю відмовилася від поставок НОВАТЕК, тим самим повністю відмовившись від російського кубометра.

Це крок, який мають зробити й інші країни ЄС. Європарламент абсолютною більшістю голосів закликав до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафти, газу, вугілля та ядерного палива. Тепер свою рішучість мають довести національні європейські уряди.

Італія вже заявила, що підтримає санкції проти російського газу. Споживання російського газу в країні високе, близько 40%. Однак країна інтенсивно шукає спосіб замістити «Газпром». У якості постачальників активно розглядаються Азербайджан та Алжир, з яким 11 квітня італійський уряд вже підписав угоду щодо збільшення поставок газу на 40%.

Якщо країна з таким високим рівнем споживання російського газу має можливість від нього відмовитися, значить це зможуть зробити й інші.

Сьогодні двома найбільшими постачальниками скрапленого газу є Сполучені Штати Америки та Катар. Обидві країни згодні і здатні збільшити поставки на європейський ринок. Альтернативними, додатковими постачальниками в найближчі роки можуть стати також Норвегія, Австралія, Тринідад та Тобаго, Нігерія.

Але наразі залишається проблема з дефіцитом терміналів для прийому скрапленого газу. Свої термінали зараз мають Польща, Хорватія, Іспанія, Туреччина, Італія, Греція та Франція.

Фінляндія та Естонія домовилися спільно орендувати плавучий термінал і використовувати його по обидва боки Фінської затоки. Прем'єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що відмова її країни від російського газу — це питання не років, а тижнів чи місяців. Федеральний уряд Німеччини вибрав три плавучі термінали для зберігання та регазифікації газу, перший планується запустити вже до кінця поточного року. Уряд Латвії також планує побудувати власний термінал.

Відмовитися від російського газу і частково перекрити дефіцит допоможе й збільшення видобутку газу Норвегією у Північному морі. Норвезька компанія Equinor (EQNR. OL) заявила, що розглядає можливість збільшення видобутку зі своїх родовищ. Також збільшити видобуток на норвезькому шельфі планує і польська PGNiG для проекту Baltic Pipe.

Південна Європа може отримувати азербайджанський газ через Трансадріатичний газопровід до Італії та Трансанатолійський газопровід через Туреччину. Окрім цього, Ізраїль, разом з Туреччиною та Грецією, опрацьовують можливості поставок природного газу з родовища Левіафан.

Можливості для диверсифікації - реальні і вже на столі. Потрібно залучити «коаліцію постачальників» для формування європейських запасів. А частину цього резерву можна розмістити в українських газових сховищах.

Крок № 2. 30 млрд кубометрів для спільної енергетичної безпеки

Реагуючи на російське вторгнення в Україну, Європейська Комісія оголосила ініціативу RePowerEU щодо спільної закупівлі газу та створення резервної кількості газу у сховищах. Це правильний хід, до якого долучиться й Україна.

Україна має найбільші підземні сховища газу у Європі. З обсягу 30 млрд кубічних метрів 2/3 ми можемо запропонувати нашим європейським партнерам (третину Україна використовує для власних потреб). Переважно сховища розташовані у Західній Україні, близько до кордону з ЄС.

Ми готові стати одним із хабів європейського газового резерву. А конкретні механізми додаткового убезпечення газу в українських ПСГ можна обговорювати.

RePowerEU корелює з ініціативою Регіонального енергетичного партнерства (RESP), яку Україна розробила наприкінці минулого року. Ще 20 січня 2022, в рамках робочого візиту до Брюсселю, я провів зустрічі з Комісаром ЄС Кадрі Сімсон та членами Кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, де ми обговорювали питання енергетичної безпеки Європи. Зокрема, створення стратегічних газових резервів на базі українських газових сховищ та диверсифікацію джерел і маршрутів постачання газу. Наші європейські партнери дуже позитивно сприйняли цю ініціативу.

Тоді це було актуально на перспективу. Тепер же, після того як Росія почала велику континентальну війну, європейська солідарність у питаннях енергоносіїв стала запорукою нашої спільної перемоги та повернення до мирного життя в Європі.

Крок № 3. Українська енергія для Європи

Зменшити споживання газу, а значить, і необхідність його імпортувати, можливо також через відмову від використання вуглеводнів у виробництві електроенергії. Для цього потрібно не лише вивести на максимум виробництво енергії з відновлюваних джерел, але й задіяти наявні потужності атомної енергетики.

І тут Україна готова діяти спільно з ЄС. 16 березня Україна увійшла в «енергетичний Євросоюз»: національна енергосистема стала частиною енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.

Тепер ми можемо запропонувати європейським споживачам електроенергію українського виробництва — у нас є достатній ресурс за рахунок атомної генерації (попри те, що Запорізька атомна станція досі окупована російською армією).

Зокрема, Україна вже почала експорт електроенергії до Польщі. Зараз пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E складає близько 2 тисяч МВт, але здійснення певного переліку технічних заходів потенційно дасть нам можливість збільшити цей обсяг.

І ми активно працюємо над тим, щоб український і європейський ринки якнайшвидше об'єднались, адже наразі є потреба у створенні правових і технічних можливостей для проведення спільних аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів та врегулювання питання оподаткування операцій під час транскордонної торгівлі електричною енергією.

Активний продаж української електроенергії на європейському ринку не тільки зменшить використання газу та вугілля в секторі виробництва електроенергії, але також зробить загальноєвропейський енергетичний мікс більш «зеленим», оскільки у нашій генерації лише 30% припадає на теплові станції. Решта — це атом та відновлювані джерела, які не залишають вуглецевого сліду.

Час рішучості

Відмова Європи від російських вуглеводнів не буде «стрибком у порожнечу». Безальтернативність російського газу для Європи є просто одним із міфів московської пропаганди. Сьогодні є комплекс альтернатив російському газу і нафті, які дозволяють запровадити ембарго на російські енергоносії не протягом років, як початково планували окремі європейські уряди, а протягом місяців. Тим більше, попереду літо, коли споживання енергії зменшується й енергоресурси не потрібно витрачати на опалення.

Разом з ЄС ми маємо використати цей час для диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу і створення стратегічного резерву блакитного палива.

А допоки не буде введено повне ембарго на російський газ, до «Газпрому» має бути застосована «іранська модель» санкцій. Російський газ постачатиметься у ЄС, але кошти за нього не йтимуть в Росію, а перераховуватимуться на спеціальні депозитні рахунки у європейських банках. І будуть зберігатися там, доки Росія не виконає визначені умови припинення війни та компенсації збитків. Отже, ці гроші не будуть фінансувати триваючу агресію проти України.

«Розплата найжорсткішим чином» за помилки європейської енергетичної політики, про яку говорила Анналена Бербок, вже відбувається в Україні.

Європейці заплатять за це трохи більшими рахунками за опалення і світло. Ми платимо тисячами вбитих, поранених і скалічених, зруйнованими будинками, осиротілими дітьми…

Жодна кількість жалю не здатна виправити помилки минулого. Але рішучість сьогодні здатна зупинити війну і зробити кількість жертв меншою. Для цього потрібно перекрити вентиль того палива, яке роздуває і живить кривавий російський імперіалізм.

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