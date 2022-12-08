Простая формула ФСБ. Что стоит за попыткой переворота в Германии 8 декабря, 17:10 Эксклюзив НВ

И прозреют ли немцы в своем отношении к России после обнародования этой неудачной попытки госпереворота ?

Если вы помните послевоенный период, прокатившийся по всем западным странам Европы левым движением, то везде в этих левых движениях были боевые бригады. И неразрывной составляющей работы КГБ-ФСБ всегда были клонированные политические силы и подразделения — боевые бригады. Это было обязательное явление, и уже сейчас становится очевидным, что когда осуществлялась поддержка лево- или праворадикальных движений (схема проста — в южной и центральной Европе поддерживались леворадикальные, в северной Европе — праворадикальные движения) у них обязательно были боевые части. Для них, с моей точки зрения, отводилась определенная роль в момент, когда эти политические силы приобретали политический вес и должны были приходить к власти.

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Кстати, этот процесс начинается с начала 2006 г., когда в Германии активизируется Альтернатива для Германии (ультраправая партия) как ключевая политическая сила в восточной части Германии (постсоветской части). АдН на последних выборах в Бундестаг набрала 10%. Не случайно, что вокруг этой политической силы появились определенные группы экстремистской настроенности. Это закономерное явление. Об этом писали еще британские специалисты, начиная с 2012 года. Почему-то в то время неожиданно для Великобритании, хотя теперь очевидно, активизировалось левое движение, и его стали замечать в социологических опросах.

Вспомните Черногорию, особенно Балканы. Там почти во всех странах последние три-четыре года обнаруживали эти группы. Они очень тесно связаны с посольствами ФСБ-шными российскими разведчиками, действующими под прикрытием дипломатов. Через эти схемы им передаются ресурсы для деятельности. Ну, а для того чтобы они быстро были замечены, им предоставляют праворадикальное или леворадикальное настроение, в зависимости от того, какая политическая конъюнктура. Южная Европа более склонна к левым взглядам, Северная — к правым. Здесь простая формула, которая всегда использовалась КГБ-ФСБ.

На данном этапе необходимы совсем другие подходы

Есть еще одна вещь, которая всегда использовалась КГБ для Ближнего Востока, арабских государств.