Получится ли у России импортозамещение? 11 апреля, 23:50 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Россия постоянно говорит об импортозамещении, которое может помочь побороть санкции. Но в современном мире импортозамещение просто невозможно

Чому? Тому що світ занадто складний. І занадто розвинений.

Простий приклад. Уявіть, що ви у середньовіччі. І раптом всі знання, які були доступні зникають. Як швидко ви зможете відновити цивілізацію? Точно швидше, ніж зараз. Тим більше, що тоді було багато людей, які вміли робити все, що тільки можливо. Або майже все. Світ був простим. Зараз світ складний. Уявіть, що раптом зараз падає астероїд, і цивілізація зникає. Чи зможете ви самостійно відновити телевізор? Ні, бо занадто багато знань і роботи потрібно для всього.

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Чи інший приклад. Сучасна медицина. У вас є спеціалісти, що знаються на проблемах вух і горла. А є окремі спеціалісти з хірургії. Чи можете ви лікувати одночасно горло, приймати пологи та робити операцію на мозку? Можете, але вийде поганенько. Чи, принаймні, не так добре, як це вам зроблять у сучасних лікарнях профільні спеціалісти. Бо знань так багато, що знати все одній людині просто неможливо.

Чи означає це, що медицина стала гіршою ніж тоді, коли один лікар міг лікувати все? Ні, навпаки. А уявіть, вам запропонують повернутися до часів, коли саме один лікар лікував усі хвороби. Чи бажали б ви так лікуватись?

Чому? Тому що світ занадто складний. І занадто розвинений

Те саме в економіці. В світі існує розподіл виробництва. І товарів, і послуг. Кожна країна, кожен підприємець з кожної країни вбудовує себе у цю загальну світову мережу. І це формує дуже складну глобальну економіку. Із фінансовою надбудовою, яка ще більш розгалужена і більш складна. Саме тому, що вона така складна, навіть порахувати важко ефект від тотальної ізоляції Росії, ні в кого просто такої моделі не існує. Ніхто точно не знає, як і на що може вплинути одна заборона і чим це виллється в іншому місці. Особливо враховуючи мобільність капіталу, в тому числі людського капіталу. Бо як би не скиглив російський міністр, а сучасний айтішник просто сяде і переїде в Таїланд. І нічим ти його не зупиниш.

Тому імпортозамістити просто неможливо. Бо треба в одній країні побудувати копію загальної світової економіки. Дуже складну модель. І дуже різнобарвну. І це було б дуже дорого.

А головне, дуже часто це просто неефективно. Бо якась деталь виробляється саме в тому місці і саме тими людьми не просто так, а через низку факторів. Досвід, доступ до сировини, клімат, доступні ланцюжки до і після. І це робить виробництво саме цієї деталі саме в цьому місці найбільш ефективною. Чи можна це робити деінде? Теоретично можна. Але буде гірша якість і вища ціна. «Місце прокляте» — як з радянськими, а зараз і російськими, автомобілями.

Тому імпортозаміщення — це заміщення майбутнього минулим. Звісно, можна ж повернутися завжди у середньовіччя. Там вирощувати капусту і з неї робити щі. Якщо це комусь до вподоби.

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