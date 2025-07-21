РФ уверенно, но медленно движется к катастрофе. Что должны почувствовать россияне

Первая: с задержками до 15 часов следуют 132 поезда в России после атаки беспилотников на станцию в Ростовской области. Вторая: на фоне атаки наших БПЛА в ночь на 20 июля московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский были вынуждены на несколько часов ввести ограничения на прием и вылет самолетов. Также ограничения коснулись аэропортов в Нижнем Новгороде, Калуге и Ярославле.

Уже не впервые останавливается российская транспортная инфраструктура. Кроме чисто военных достижений, такое явление имеет свое социологическое измерение: далекое от войны российское население, проживающее в глубоком тылу, начинает чувствовать опасность, дискомфорт и страх. Правильнее сказать: далекое от ужасов войны население, потому что в самой войне эти люди, безусловно, участвуют — как налогоплательщики и лояльный к Кремлю электорат.

Очень хотелось бы, чтобы эти люди понимали, что война — это боль и страдания

Известный социолог, глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что именно паралич транспортного сообщения может заставить россиян понять банальную истину: война — это плохо. Задержка авиарейсов влияет на сознание так называемого российского среднего класса гораздо больше, чем статистика потерь или репортажи с фронта в западных СМИ, которые иногда достигают российского зрителя (слушателя, читателя).

Существует довольно большая категория россиян (по оценкам Паниотто, до 40%), которые получают удовольствие от самого факта того, что их страна ведет захватническую войну. От пропагандистских заявлений улучшается их эмоциональное состояние и ощущение удовлетворенности от жизни. Очень хотелось бы, чтобы эти люди понимали, что война — это боль и страдания.

Кажется, что это понимание дойдет до них только тогда, когда они на собственном опыте столкнутся со страхами и дискомфортом.

Чем больше россиян будут чувствовать страх, тем больше вероятность, что зло, которое они распространяют по соседним странам, обернется против них самих в виде социальных противоречий и гражданских конфликтов. Россия движется к катастрофе уверенно, но, к сожалению, медленно. Мы должны сделать все, чтобы этот процесс ускорить. Работаем дальше. Слава Украине!

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал