На Донбассе ад, Украину склоняют к переговорам? Что делает Путин 27 мая, 12:53 Цей матеріал також доступний українською

Кажется, черная полоса длиной в бесконечность. Кажется, света нет. Кажется, мир готов бросить Украину. Но стоп

На Донбассе ад. С ежедневными новостями, которые хотелось бы не слышать. С новостями, которые делают из упорных оптимистов таких же упорных пессимистов, раскачивая на эмоциональных качелях, усиленных неоправданными завышенными ожиданиями, созданными украинцами собственноручно.

Видео дня

В то же время раздаются голоса от Киссинджера до Пескова, которые побуждают Украину как можно скорее подписать мир и признать статус-кво, которым вторит Медведев, атакуя как Украину, так и немецкого канцлера, заявившего, что не должно быть навязанного Россией мира.

Кажется, черная полоса длиной в бесконечность. Кажется, света нет. Кажется, мир готов бросить Украину.

Но стоп. Вы не видите ничего удивительного? Россияне на фоне успехов на фронте, локальных успехов на Донбассе стараются заставить Украину пойти на переговоры. Но почему? Почему сейчас, когда у них успехи? Почему они вдруг желают мира? Когда это Россия останавливалась по своей воле? Обычно мир силой угроз санкциями заставлял Путина договариваться.

Парадокс, скажете вы? Нет, наоборот. Россия, сконцентрировав все силы, бросила их в одну точку Донбасса. И добивается локальных успехов на Донбассе. И хочет провести переговоры именно сейчас. Потому что именно сейчас у них позиция силы. Именно сейчас они еще не до конца истощены. И планируют зафиксировать достижения. Зафиксировать на фоне эмоций побед, хоть и локальных.

Война — это марафон. Война — это игра в долгую

А что это значит? Что они понимают, что на пике. И что ближайшие недели принесут им максимум из возможного. Для этого нужно закрепиться. И потому нужно активировать всех своих друзей, чтобы мирное соглашение было именно сейчас. Пока не пришло вооружение. Пока не началась «структурная трансформация» российской экономики, которую они сами назначили к концу второго квартала.

И мы слышим голоса о необходимости договориться. Необходимости сохранить лицо.

И о внешнем мире. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер — это еще не весь мир. Да и не зря связанная с ним лоббистская компания помогала продвигать Северный поток-2. Поэтому он не случайный мудрец. Мы можем быть недовольны Германией и Францией, но риторика Медведева говорит, что Москва разочарована гораздо больше. Не говоря уже о непреклонной позиции Британии и Штатов.

Да и раньше голоса друзей Путина призвали Украину капитулировать. А теперь призывают не сильно избивать Путина, чтобы он сохранил лицо. Динамика положительная.

Значит ли это, что Украина непременно победит? Нет. Но это значит, что даже неприятель не видит своей стратегической победы. И делает все, чтобы сохранить свое лицо. И это естественно, что он пробует это делать. Естественно, что активирует свои активы и тратит все ресурсы. Было бы странно, если бы они этого не делали.

Есть ли у врага еще силы? Да, потому что он поставил все на кон в операции на Донбассе. И будет давить еще. Но мы должны помнить, что война — это марафон. Война это игра в долгую. И как мы радовались победам под Киевом и Харьковом, так и будем скучать по поражениям на Донбассе. Но это не конец игры. Это просто один из эпизодов. Ужасных? Да. Жестких? Да. Но война сама по себе ужасная и жестокая, война — это самое плохое, что может случиться со страной. Война — это худшее, что может случиться в жизни человека. И она уже случилась.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.