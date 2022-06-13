Унижение России уже произошло. Но что дальше?
Единственный вопрос остается, насколько большим будет это унижение
Унижение России уже произошло. И началось оно уже 27 февраля, потому что тогда были планы блицкрига — должны были захватить Киев, а не захватили. А как через несколько недель россияне должны были отступить из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Так что это было двойное унижение. Теперь РФ пытается захватить весь Донбасс, и тоже не совсем им это удается.
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