Унижение России уже произошло. Но что дальше? 13 июня, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Единственный вопрос остается, насколько большим будет это унижение

Унижение России уже произошло. И началось оно уже 27 февраля, потому что тогда были планы блицкрига — должны были захватить Киев, а не захватили. А как через несколько недель россияне должны были отступить из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Так что это было двойное унижение. Теперь РФ пытается захватить весь Донбасс, и тоже не совсем им это удается.

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