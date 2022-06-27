В России дефолт: что это значит для агрессора 27 июня, 18:03

В России впервые с 1918 года произошел технический дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, и это мощный стратегический репутационный удар на будущее

На самом деле с дефолтом для агрессора в краткосрочной перспективе ничего особенно не изменится. Экономика не развалится на следующий день, Путин не умрет, сахар не пропадет, и даже свои расходы РФ сможет финансировать.

Видео дня

Фактически, Россия уже давно была, как тяжелобольная пациентка в коме на искусственном дыхании, и это было лишь вопросом времени, когда его отключат. Это питание выключили 25 мая, когда американская OFAC не продлила специальное разрешение на проведение платежей по долгу от РФ. Ну а дальше 27 мая РФ не оплатила $100 млн, потом все ждали grace period 30 дней, и вот он — ожидаемый уже несколько месяцев технический дефолт! Последний раз РФ испытывала дефолт еще столетие назад, в 1918 году. Впрочем, есть определенные разногласия между последствиями дефолта обычно и в конкретном кейсе России сейчас после четырех месяцев самых масштабных в истории международных санкций из-за войны в Украине.

Во-первых, следует отметить, что событие дефолта всегда очень негативно влияет на страну. Ее отключают от внешних рынков капиталов, блокируется банковская система, падают все рейтинги, инвесторы выводят деньги из страны. И, конечно, весь цивилизованный мир не хочет столкнуться с такой страной. Но все это уже произошло в РФ и до события дефолта. Фактически «моральный дефолт» агрессора состоялся уже с 24 февраля, а номинально техническим стал только сегодня. Поэтому последствия для РФ не будут слишком заметны — все негативные последствия дефолта агрессор уже ощутил.

Во-вторых, после наступления дефолта могут возникнуть «кросс-дефолты» — когда другие кредиторы попросят досрочно выплатить деньги. Таких долгов в РФ — несколько десятков миллиардов долларов. Впрочем, очень наивно требовать вернуть большой долг у страны, которая откровенно ворует все — от стиральных машин до сотни самолетов. Да и стимулов что-то возвращать у агрессора нет — дефолт уже свершился.

В ближайшие десятилетия Россия будет по факту « пустым местом»

В-третьих, технический дефолт, к сожалению, не означает, что у России закончились деньги. Пока Запад покупает у них нефть и газ, деньги у них есть. Поэтому дефолт и «технический» деньги есть, а вот сделать с ними почти ничего не могут, как Остап Бендер в Золотом теленке.

Потому что дефолт — это когда страна или не может заплатить, потому что нет денег, или когда деньги есть, а возможности осуществить выплаты нет. К сожалению, в отношении РФ пока справедливо второе утверждение.

Может показаться, что объявление дефолта России вообще не имеет смысла и последствий. Но это не так.

Этот технический дефолт — финальный аккорд экономической истории агрессора. Это также дополнительный довод не иметь дело с РФ. Официальное признание дефолта будет отображаться во всех отчетах и заставит уйти даже наиболее рисковых инвесторов. Банально даже менеджмент печально известной Leroy Merlin и ей подобных будет иметь все меньше аргументов оставаться на рынке агрессора и оккупанта.

Кроме того, дефолт — еще одно унижение России и ее диктатора, когда страну ставят на колени одним только решением американского Офиса контроля за иностранными активами (OFAC). Это мощный сигнал всему миру, что в ближайшие десятилетия Россия будет по факту «пустым местом» на мировой экономической арене. К тому же, санкции будут только усиливаться: по заявлениям международных политиков понятно, что российскому золоту и газу — приготовиться. Даже технически по методологии рейтинговых агентств к кредитным рейтингам России еще 15 лет будет применяться значительный понижающий коэффициент — конечно, в случае, если Россия будет существовать так долго в нынешнем виде.

Даже без ощутимых краткосрочных последствий, технический дефолт для России — это гвоздь. Крепкий гвоздь, хорошо держащий крышку гроба экономики оккупанта.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.