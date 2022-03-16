Крым на столе у Путина 16 марта, 00:20 Цей матеріал також доступний українською

Развязанная Путиным война среди основных целей имеет признание Киевом российского статуса оккупированного полуострова

Практически все российские требования к украинскому руководству, которые обнародуют во время переговоров делегаций Украины и России или же сообщают иностранным политикам, которые посещают Москву — как премьер-министр Израиля Нафтали Беннет — или же общаются с Владимиром Путиным по телефону — как президент Франции Эммануэль Макрон — неизменно включают в себя пункт о признании российского статуса оккупированного Крыма, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Это в очередной раз подтверждает тезис, который я отстаиваю с 2014 года. Владимир Путин был уверен, что международное сообщество смирится с фактом аннексии Крыма и рано или поздно признает его российским. Когда в Кремле убедились, что этого не произошло и не произойдет, Путин, как видим, пришел к другому решению — для того, чтобы мир признал Крым российским, необходимо, чтобы это сделала сама Украина. Ну или чтобы Украинское государство попросту перестало существовать. Нет Украины — нет проблем.

Именно поэтому я рискну утверждать, что развязанная Путиным война среди основных целей имеет признание Киевом российского статуса оккупированного полуострова, а проведение в Киеве в августе 2021 года саммита «Крымской платформы» — теперь об этом я уже могу говорить с уверенностью — стало для российского президента дополнительным доказательством, что нужно начинать войну. Потому что Путин убедился: и новое украинское руководство не отказывается от идеи возвращения Крыма, а мир его в этом активно поддерживает.

Путин допускает очередную политическую ошибку

Путин, вероятно, рассчитывал, что война против Украины приведет к быстрому захвату Киева и формированию в украинской столице марионеточного руководства во главе, возможно, с бывшим президентом Виктором Януковичем. Эта новая администрация и должна была признать легитимность оккупации и аннексии Крыма. Но теперь, когда с каждым днем этой жестокой войны становится очевидно, что Кремль не навяжет украинцам доморощенного Квислинга, российский президент пытается договориться о признании Крыма с Владимиром Зеленским. В частности, именно о таких условиях он говорил во время переговоров с израильским премьер-министром.

Однако Нафтали Беннет, как отмечает израильская пресса, не захотел играть роль Чемберлена и просто довел российские предложения до ведома украинского президента.

Думаю, и в этом случае Путин допускает очередную политическую ошибку. Я даже не буду обсуждать вопрос о том, может ли любой глава Украинского государства признать нарушение его территориальной целостности легитимным. Ясно другое: даже если бы в Киеве нашелся политик, который согласился бы с подобными условиями Путина, это вряд ли привело бы к признанию российского статуса Крыма международным сообществом. Потому что все прекрасно знали бы, что украинское согласие получено под дулом автомата, под угрозой дальнейшего разрушения украинских городов и убийства мирных жителей.

Во время последнего голосования на сессии Генеральной ассамблеи ООН против осуждения российского вторжения в Украину, помимо России, голосовали по преимуществу государства, на территории которых есть российские войска. Предположим, что и Украину силой присоединили к этому клубу оккупированных. Но что это изменит в восприятии миром оккупации Крыма? Уверен — ничего!

Думаю, и самому Путину, и его соотечественникам следует смириться с одной простой истиной: с точки зрения международного права Крым был, есть и будет территорией Украины, а не России. И после ухода Путина с политической сцены — надеюсь, уже скорого — России придется либо отказаться от оккупации Крыма, либо с надеждой на возвращение в число стран цивилизованного мира.

Других вариантов просто нет — что бы там себе не фантазировал Владимир Путин и к каким бы изощренным формам военного и политического шантажа он не прибегал бы.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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