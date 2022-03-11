Критически важный фактор для победы Украины 11 марта, 16:08 Цей матеріал також доступний українською

Какими бы ни были санкции ЕС, США и всего мира по отношению к России, есть ещё целый ряд факторов, которые необходимо учитывать для оценки ситуации экономики страны-агрессора

Давайте перестанем играть в бирюльки и называть это «экономическим анализом». Развлечение прогнозами-угадайками при помощи моделей, инструментов высшей математики и в мирное время псевдонаучно. Сегодня это не более чем информационный шум в условиях радикальной неопределённости. В России и Беларуси, где действуют двойные мораль и стандарты, где доминирует пропаганда и фейки, где государство — главный обманщик, конфискатор и нарушитель права, по определению не может быть объективной, отражающей реальное положение дел статистики. Креативят все, начиная от руководителя/бухгалтера малого предприятия до министра и бургомистра.

В России и Беларуси — тоталитарные режимы. При поддержке генералов и ОМОНа правят самоназначенные «цари». В Беларуси давно закрыта информация к производству товаров и услуг, которые до санкций составляли 40% экспорта. В Беларуси давно нет рыночных, т. е. свободных цен. Здесь чиновники и контролёры следят за рентабельностью, валютной выручкой и инвестициями. «Красные директора», руководители государственных предприятий «рисуют» статистические отчёты так, чтобы: 1) остаться на своей работе, 2) получить государственную поддержку, включая дотации, 3) обеспечить канализацию государственных ресурсов в личные проекты, 4) не сесть в тюрьму. Даже в мирное время практически у каждой компании были три бухгалтерии: официальная, «серая» и «для собственника». Сегодня аналогичная ситуация в российской экономике.

В мирное время манипуляции статистикой на микроуровне были направлены, в первую очередь, на минимизацию уплаты НДС, налога на прибыль, налогов на фонд зарплаты и таможенных пошлин. VIP-распорядители чужого (политики и чиновники) «нагибали» статистику, чтобы выполнить план, понравиться начальству, увеличить свой вес и влияние в иерархии принятия решений. Искажения, извращения, фальсификации и подтасовки — и вот перед нами официальные отчеты. Они публикуются правительством, как «объективная информация», полученная по научным стандартам. Именно эти данные используются всеми международными организациями и многочисленными консалтинговыми компаниями и экспертами.

В военное время практически любая статистика тоталитарной страны о состоянии экономики и её финансов — это продолжение пропаганды и информационной войны. С одной стороны, Кремль и Лукашенко используют её в качестве жвачки для внутреннего потребления. Мол, броня наша крепка и танки наши быстры. С другой стороны, статистическое оружие используется и для иностранных потребителей. Смотрите, наша экономика устойчива, с большим запасом прочности — и плевать мы хотели на ваши санкции.

Важно адекватно, трезво оценивать экономику агрессора

Агрессия России против Украины одномоментно запустила над российской экономикой целую стаю чёрных лебедей — много событий, явлений и действий, которые имеют значительное влияние на экономику и не поддаются прогнозированию. До войны от одного такого «чёрного лебедя» в виде COVID всю мировую экономику трясло более двух лет. А тут санкции в отношении центрального банка, финансовых организаций, нефти, платежей и долга. Вот сотни крупных международных корпораций разорвали связи, прекратили деятельность и ушли из России. Вот десятки тысяч работодателей увольняют людей, пакуют чемоданы и уезжают за границу. Вот даже работники в портах и по всех логистической цепочках отказываются разгружать кровавые товары из России. Вот персональные санкции на российских олигархов и миллиардеров, которые цинично зарабатывали деньги, потакая агрессивной политике Кремля.

В такой ситуации резко повышается спрос на ответы на вопросы: «Что будет с экономикой России? Сколько она продержится? Каким глубоким будет падение?» На волне — гадалки на картах, кофейной гуще и звёздах. Люди шёпотом передают из уст в уста прогнозы шаманов и колдунов. И в этот дружный хор любителей заглянуть в будущее включаются… экономисты со своими моделями предсказания экономического будущего. Даже появилась такая профессия — professional forecaster, профессиональный прогнозист. Они используют высшую математику, созданные на её основе алгоритмы и модели для оценки будущего ВВП, платёжного баланса, курса доллара/евро, рынка труда и других макроэкономических параметров. А есть ли хотя бы здравый смысл, не говоря уже о науке, во всей этой якобы научной предсказательности?

Вот представьте себе ситуацию. Пришёл человек к врачу. Ему плохо. Температура, ломка, рвота — и везде болит. Врач даже не предлагает больному раздеться. Осматривает, ощупывает его в одежде. Не меряет температуру и давление. Не предлагает сдать анализы, сделать кардиограмму и ЭКГ. Можно ли воспринимать серьёзно диагноз такого врача? Для диагноза у него нет никаких объективных, точных данных о состоянии пациента. В лучшем случае вердикт ставится на основании «я так чувствую», «мне так кажется». А если пациент приносит ему фейковые результаты анализов и взятые с потолка данные? Есть такие, которые сознательно «рисуют» себя больным, чтобы получить некие бонусы. Есть и другие, которые специально хорохорятся, несмотря на серьёзные болезни. Поэтому ответ на вопрос, здоров или болен звучит так: «50 на 50».

Аналогичная ситуация сегодня по экономике России и Беларуси. Рыночных, объективных, верифицируемых данных (производство, инфляция, курс валюты, запасы, резервы, финансы предприятий, объёмы продаж, рентабельность) не существует. Есть лишь условные единицы, которые отражают хотелки, страшилки и концентрированный бальзам на уши орков. Всё на глазок, с потолка и от фонаря — в зависимости от ответа на вопрос «чего изволит Большой начальник». Поэтому сегодня прогнозы типа «ВВП России сократится на 5,6% или экспорт уменьшится на 13,2%, зарплаты упадут на 7,9%» — это информационный шум, трёп на кухне, который не имеет ничего общего с наукой «экономика».

Какими бы ни были санкции ЕС, США и всего мира по отношению к России, есть ещё целый ряд факторов, которые необходимо учитывать для оценки ситуации экономики страны-агрессора.

Первый фактор — Китай, арабские страны и многочисленные «дельцы"-решалы мировой экономики. Они будут использовать состояние России, чтобы заработать деньги и геополитические дивиденды. На каких условиях, сколько и какой помощи они окажут агрессору, мы не знаем.

Второй фактор — оргпреступные группировки (ОПГ), которые традиционно для себя занимались денежными операциями, наркотиками, оружием, контрабандой сигарет/алкоголя, проституцией и игорным бизнесом. ОПГ на пару с «серыми» решалами за десятилетия научились обходить любые санкции. Вспомним хотя бы схемы «Нефть в обмен на продовольствие» или санкционный схематоз России и Беларуси 2014−2022 гг. ОПГ тесно переплетены с силовыми структурами, органами России. Вероятно, агрессор и его VIP-представители активизируют эти связи и контакты. В каком объёме, каких сферах, через какие страны мы не знаем, потому что этого не знает никто.

Третий фактор — экономическое поведение самих россиян. Для 20% россиян (30 млн человек) — это крах и катастрофа. Эти люди привыкли к западному качеству и уровню потребления, включая регулярный отдых на зарубежных курортах. Для них естественно включение в технологические, товарные, культурные потоки Америки и Европы.

Но есть 65−70% (95 млн человек) тех, кто «за» Путина, «за» войну". Для них война Путина против Украины — это правильный, вынужденный ответ Путина «пиндосам» и украинским «бандеровцам» и «фашистам». Плевать они хотели на SWIFT, Apple Pay и даже McDonald’s. Они не понимают, что такое «курс доллара», «дефлятор» или кредитный рейтинг «С» (неминуемый дефолт). Большой вопрос, как они среагируют на то, что от их зарплаты осталось $100−150 (в эквиваленте) в месяц, от пенсии $70−100 в месяц? Как они среагируют на то, что цены на базовые продукты питания и ЖКУ взметнулись на 200−400%? Как они среагируют на продовольственные карточки и дефицит товаров? Часть самых отъявленных, закоренелых орков, будет с Путиным до конца. Сколько таких будет, мы сказать не можем. Как и не можем назвать число тех, которых бедность, резкое ухудшение состояния холодильника выведет из состояния оцепенения и вернёт в режим «гражданин».

Сегодня не время макроэкономического умничанья. Важно адекватно, трезво оценивать экономику агрессора. Её состояние не остановит агрессора в ближайшие месяцы. Важно изолировать её государственными и частными (добровольный отказ покупать «кровавые» товары и услуги) санкциями. Ещё более важная задача — донести до общественного мнения всех стран, какие зверства, какие кровавые преступления творит агрессор в Украине. Когда в мире число людей, которые будут считать Путина/Россию угрозой для их благополучия, будет хотя бы 50% от уровня тех, кто считает такой угрозой глобальное потепление, Украина получит от мира всё, что ей нужно для победы.

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