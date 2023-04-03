Чем опасна русская культура? 3 апреля, 11:46

Уже немало убедительных аргументов было высказано теми, кто последовательно отстаивает необходимость запрета на русскую культуру. Я также хочу высказать несколько мнений, взглянув на данный вопрос в когнитивной перспективе

Российская агрессия против Украины многое изменила в этом мире. Коснулись эти изменения и культурной сферы — значительная часть жителей свободного мира решила отказаться от любых контактов с российской культурой. Однако все же есть немало тех, кто тайком или даже открыто отстаивает свое право на потребление российского культурного продукта. Аргументы, которые при этом высказываются, могут быть сведены к тезису, что культура, мол, не виновата в том, что случилось. Произведения Достоевского не перестают быть великим достоянием мировой цивилизации из-за того, что группа сумасшедших россиян решила начать войну. Поэтому часть жителей даже тех стран, которые поддерживают Украину, все еще завороженными глазами смотрит на картины русских художников, слушает их музыку и читает художественную литературу.

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Уже немало убедительных аргументов было высказано теми, кто последовательно отстаивает необходимость запрета русской культуры. Я также хочу высказать несколько мыслей по этому поводу, взглянув на данный вопрос с когнитивной перспективы.

В дебатах вокруг русской культуры (и не только) как мантру иногда повторяют тезис о том, что «культура вне политики». Среди прочего, за этими словами кроется мысль, что можно потреблять российский культурный продукт и это никоим образом не будет мешать тебе осуждать агрессивную политику РФ. На самом деле, мы устроены немного по-другому. Существуют в нашем мышлении механизмы, которые могут изменить к лучшему отношение к России тех, кто все еще увлекается ее музыкой, театром или литературой. О них и пойдет дальше речь.

Основная часть человеческого мышления происходит на уровне автоматических процессов

Основная часть человеческого мышления происходит на уровне автоматических процессов, которые еще иногда называют интуицией. Последняя же работает по своим специфическим законам. Ее работа основывается на принципе ассоциативной связи, суть которого в том, что предметы, идеи, чувства связываются в нашей психике таким образом, что появление одного влечет за собой появление другого. Например, если в определенном месте с вами случился неприятный инцидент, то между этим местом и эмоциями, которые вы при этом переживали, может сформироваться ассоциативная связь, поэтому оказываясь в том месте снова, вы будете переживать те же неприятные чувства. Или же если вы получите удовольствие от товара какого-то производителя, то, вполне возможно, что у вас сформируется ассоциативная связь между этим брендом и удовольствием, поэтому в следующий раз, контактируя с данным брендом, вы почувствуете те же чувства.

Ассоциативные связи могут формироваться различными способами. Одним из таких путей является перенос ассоциаций с одного объекта на другой. Маркетологи часто используют этот способ для того, чтобы связать определенный бренд или продукт с положительными качествами другого объекта. Например, один дорогой часовой бренд постоянно спонсирует соревнования по гольфу, парусному и конному спорту для того, чтобы связать с собой качества, которые принадлежат этим видам спорта (например, элитарность). Аналогичным образом другие бренды активно приглашают к сотрудничеству селебрити, чтобы сформировать в глазах потребителя ассоциативную связь между собой и положительными качествами этих лиц.

Собственно, русскую культуру можно сравнить с такой селебрити, которая представляет соответствующий бренд — Россию. Опасность заключается в том, что, контактируя с этой культурой и переживая при этом положительные эмоции, мы рискуем бессознательно перенести эти чувства на РФ.

Итак, вопрос не в том, что отказываться от российского культурного продукта надо потому, что он плохой. Нет. Там есть много хороших произведений, как есть они в культурах других народов. Просто современная Россия не стоит того положительного отношения, которое вызывает ее культура. В то же время, благодаря описанному выше механизму, она может его получить. Сознательно остановить этот процесс довольно трудно — у интуиции, как я писал, свои законы.

Кажется, Россия давно это осознавала и использовала свою культуру для формирования позитивного имиджа, за которым было удобно прятать то зло, которое наполняло ее существование. Бывший директор Эрмитажа был абсолютно прав, когда говорил, что «считает российские культурные события за рубежом «культурными спецоперациями» и что Россия ведет «культурное наступление на Запад». Это действительно было наступление на мозги жителей других стран, попытка навязать им положительные ассоциации с собой, чтобы скрыть таким образом неприятную правду о собственном существовании. Как мы помним, этот способ неплохо работал.

Какое же будущее стоит выбрать для российской культуры?

Пройдет время. Народы, населяющие РФ, станут на цивилизованный, демократический путь развития и тогда можно будет вернуться к русской культуре и позволить ей формировать новое отношение к тем народам, которые будут жить на территории бывшей империи. Пока этого не произошло, она должна находиться на карантине, а Россию надо оценивать по ее действиям, а не по тем чувствам, которые вызывает ее культурный продукт.

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