Брайан Уитмор

Брайан Уитмор

Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council, доцент Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста Power Vertical

Путин едет к Лукашенко в Гродно. О чем это говорит?

23 июня, 09:20
Эксклюзив НВ
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30 июня Путин посетит белорусский Гродно. И символизм, и время, выбранное для этой поездки, не случайны

На следующей неделе Владимир Путин отправится в одну из немногих стран Европы, где его все еще ждут. Там он встретится с одним из нескольких своих оставшихся международных союзников. Российские СМИ сообщили, что Путин 30 июня посетит Гродно — город на западе Беларуси, для участия в IX Форуме регионов Беларуси и России. И символизм, и время, выбранное для этой поездки, кое о чем да говорят.

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Сначала о символизме. Путин едет в Беларусь впервые за три года. И напротив — Лукашенко едва ли не каждый месяц навещает своего визави в России. Побывал он и в Сочи, и в Санкт-Петербурге, и в Москве и даже посетил космодром на Дальнем Востоке, чтобы показать свою верность кремлевскому лидеру. Эта асимметрия отражает истинный баланс сил в рамках оси автократов Путин-Лукашенко.

Тот факт, что Путин сейчас отправится в провинциальный белорусский город, чтобы встретиться с Лукашенко, не предполагает изменений в динамике влияния двух диктаторов. Но вот о чем это говорит: российские войска увязли на Донбассе, международная изоляция Путина усиливается, конфликт с Западом интенсифицируется, и диктатор РФ нуждается в Лукашенко больше, чем, вероятно, хотел бы это признать.

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Теги:   Владимир Путин Евросоюз НАТО Александр Лукашенко Молдова Украина Мадрид Россия-Беларусь Гродно Война России против Украины

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