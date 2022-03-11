Белорусское восстание. Что происходит сейчас в армии Лукашенко 11 марта, 09:35 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Возникает ощущение, что единственные белорусские силы в зоне боевых действий на самом деле воюют на стороне Украины против России

Александр Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для агрессивной войны Владимира Путина против Украины. Российские военные поставки отправляются по железной дороге и автомобильным транспортом в Украину через северную границу страны с Беларусью, в то же время ракеты обрушиваются на украинские города из-за белорусской границы.

До недавнего времени многие ожидали, что белорусские войска присоединятся к российским силам во время вторжения. Однако в рядах белорусских военных появились признаки бунта.

Франак Вячорка, советник находящегося в изгнании лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, сообщил газете «Исраэль Хайом», что несколько высокопоставленных офицеров подали в отставку, бежали из страны и связались с ним и другими оппозиционерами, живущими за границей.

По словам Вячорки, «наблюдается высокая степень деморализации» как среди офицеров, так и среди призывников. Он заявил, что многие «массово бегут за пределы страны в любом возможном направлении». Вячорка добавил: «Мы наблюдаем растущее давление со стороны командиров воинских частей, которые не хотят вмешиваться в боевые действия в Украине. Есть офицеры, которые взяли отпуск по болезни, есть и такие, которые попросили расторгнуть свои военные контракты».

Вячорка сообщил, что в результате этого противодействия белорусские подразделения все еще не вошли на территорию Украины, а подразделения, дислоцированные вблизи границы с Украиной, вернулись на свои базы. «Судя по всему, решение о привлечении белорусских военных к боевым действиям было изменено в результате давления со стороны высшего начальства и отказа солдат воевать», — заявил он.

Оппозиционный новостной сайт «Хартия 97» передает, что большая часть рядового состава белорусских вооруженных сил «не участвует в наземных боевых действиях против Украины». Согласно сообщению, высокопоставленные офицеры сообщают Генеральному штабу, что если белорусские войска войдут в Украину, «жизни офицеров будут в большой опасности, потому что солдаты ополчатся против них».

В рядах белорусских военных появились признаки бунта

Эти сообщения не могут быть независимо подтверждены. Но они согласуются с обращением Тихановской к белорусским военным в видео, которое она опубликовала в Твиттере 2 марта. «Сейчас мы все должны сделать свой выбор, — сказала Тихановская в воззвании, адресованном белорусским солдатам. — Не выполняйте незаконные приказы. Переходите на другую сторону и присоединяйтесь к украинским войскам».

В дополнение к сопротивлению внутри белорусской армии, Исраэль Хайом сообщает о том, что «многие белорусские солдаты, в составе примерно пяти воинских частей, присоединились к украинцам, чтобы сражаться против русских». Всю последнюю неделю в социальных сетях появлялись сообщения о боевых действиях белорусских подразделений на стороне Украины.

Один из этих волонтеров, 26-летний Ян Дербейко, рассказал MarketWatch что был вынужден бежать из Беларуси в Украину в ноябре 2020 года после участия в демонстрациях против автократического режима Лукашенко.

«У меня была работа, и у меня были планы на будущее. Но началась война, — сказал Дербейко. — В тот момент я решил остаться здесь. Я уже потерял родину, а теперь разрушается и мой новый дом».

Отряд, к которому он присоединился, готовится защищать Киев от российского нападения. Дербейко призвал всех белорусов, «у кого еще остались совесть и честь», оказать «максимальную поддержку украинцам».

Путинское бесчеловечное вторжение в Украину влечет за собой неожиданные последствия и ответные удары в куда большей степени, чем российский правитель мог себе представить. Оно как никогда с момента обретения независимости объединило украинцев. Оно так сильно консолидировало Запад, что еще несколько недель назад это было невообразимо.

Война также вызвала массовые протесты в России перед лицом усиливающихся репрессий. И, несмотря на де-факто мягкую аннексию Беларуси Россией, похоже, это вызвало восстание в вооруженных силах этой страны.

В течение нескольких недель военные аналитики размышляли о том, присоединятся ли белорусские войска к российскому вторжению в Украину и когда. Но в данный момент возникает ощущение, что единственные белорусские силы, действующие сейчас в зоне боевых действий, на самом деле воюют на стороне Украины против России.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом наперевод ипубликацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения НВ

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.