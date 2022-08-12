Люди vs диктаторы. Как диссиденты могут разрушить режим 12 августа, 17:27

Часто слышно от белорусов и россиян: «Мы ничего не можем сделать, потому что у нас ситуация другая». Да, теперь другая. Но еще несколько десятилетий назад была одинаковой

Тотальный контроль власти над информационным полем. Спецслужбы внимательно отслеживают общественные настроения. Силовики останавливают малейшие проявления антирежимных действий. Большинство публично поддерживает власть.

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Это о нынешних России и Беларуси.

Но не только. Так было в СССР. Нынешние условия в соседних государствах — это реконструкция советской реальности.

Часто слышно от белорусов и россиян: «Мы ничего не можем сделать, потому что у нас ситуация другая». Да, теперь другая. Но еще несколько десятилетий назад была одинаковой. И именно благодаря людям, сумевшим не мириться со злом тогда, у нас теперь другая страна.

Имею в виду диссидентов. Так называли участников антисоветского движения сопротивления 1960−80-х годов. Они действительно находились в условиях, очень близких к современным российским. Но не просто жили, а действовали. Хотя многим это стоило лет неволи, некоторым даже жизни.

Диссидентское движение зародилось в начале 1960-х. Оно было, с одной стороны, продолжением украинского освободительного движения, с другой — частью мирового тренда развития молодежной неформальной культуры, культуры свободного от войны мира. В то время, когда на Западе восхищались Битлз и Роллинг Стоунз, в Украине зачитывались поэзией Костенко, Симоненко и Стуса.

Ведь в Украине борьба продолжалась. Вооруженная фаза уже была полностью подавлена и никаких возможностей для продолжения силового сопротивления не было. Поэтому новый виток противостояния обрел ненасильственные формы.

Большинство диссидентов начинали как активисты по защите украинской культуры. При этом апеллировали к советскому законодательству и международно-правовым актам, ратифицированным СССР. Они пытались вести себя исключительно легально, чтобы избежать обвинений в антизаконной деятельности. Но их действия и заявления против русификации и разрушения украинского наследия все равно вызвали репрессии.

Первая волна началась в августе-сентябре 1965 года. Именно протестуя против арестов, Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил и Василий Стус провели 4 сентября акцию несогласия во время официальной премьеры фильма Параджанова «Тени забытых предков». Первым двум смелость стоила работы, младшему Стусу — учебы в аспирантуре.

Именно так нужно делать, если действительно хотите изменить свою страну

Репрессии на этом не прекратились, но, что важнее — не прекратилось и сопротивление. Одной из его форм стало издание подпольных газет, журналов и листовок. Так называемый «Самиздат» печатал произведения диссидентов, их заявления, фиксировал факты нарушений прав человека. Под редакцией Черновола выходил самый известный самиздатовский журнал «Украинский вестник».

В январе 1972 года советские власти решили одним мощным ударом сломать украинское диссидентское движение. Почти все лидеры — Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Василий Стус, Ирина и Игорь Калинцы, Вячеслав Чорновил, Валерий Марченко — получили максимальное наказание: 7 лет лагерей строгого режима плюс 5 лет ссылки.

Но даже такие жестокие приговоры против молодых людей, которым ломали жизнь, не испугали других. Василий Овсиенко, Василий Лисовый и Евгений Пронюк продолжили «Украинский вестник» вместо заключенного Чорновила. За что тоже были арестованы.

Пока ключевые фигуры находились в лагерях, на смену им пришло новое поколение несогласных, сосредоточившееся на правозащитной деятельности. В 1976 году создана Украинская общественная группа содействия выполнению гельсинских соглашений, которая апеллировала к подписанному СССР документу, гарантировавшему ключевые гражданские свободы. Активисты Николай Руденко, Оксана Мешко, Левко Лукьяненко, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович тоже арестованы.

Жестокие репрессии не сломали, а наоборот радикализовали диссидентов.

В заключении они встретились с многолетними заключенными — членами ОУН и воинами УПА, с которыми совместно боролись против лагерной администрации. Изменились и политические устои: появляется требование независимости.

Поэтому, когда в конце 1980-х в Украине создается масштабное национально-демократическое движение, во главе его становятся диссиденты и бывшие политзаключенные Чорновил, Ирина Калинец, Лукьяненко, братья Горыни.

Не все после многих лет тюрем имели физическую возможность для активности. Иван Светличный стал инвалидом. Василия Стуса, Валерия Марченко, Олексу Тихого, Юрия Литвина лагеря убили.

Репрессии против украинских диссидентов были более жестокими, чем против других участников сопротивления на территории коммунистического лагеря. Так Украина потеряла своего Вацлава Гавела. Когда чешский диссидент стал президентом Чехии, украинские лидеры были уничтожены или истощены физически.

Тем не менее они продолжили общественную работу, часть из них стали депутатами парламента. Именно они обеспечили принятие переломных документов — Декларации о суверенитете и Акта провозглашения независимости. Некоторые активно действовали и после восстановления независимости в 1991-м.

Инициативная группа «Первого декабря», в состав которой вошли Евгений Сверстюк, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, созданная в годы правления Януковича, стала коллективным моральным авторитетом для украинского общества, способствовала тому, что украинцы не смирились с попытками сворачивания свобод.

В России тоже было собственное диссидентское движение. Но его активисты не смогли повлиять на политические события в стране в конце 1980−1990-х. Один из самых больших авторитетов Андрей Сахаров умер еще в 1989 году. Александр Солженицын, яркий антисоветский автор, не сумел одолеть российский империалистический синдром, поэтому стал одним из идейных вдохновителей Владимира Путина, родившего идею восстановить СССР. В этом он похож на нынешнего диссидента Алексея Навального, который смело борется против путинского режима, стал политзаключенным, но остался российским имперцем.

Украинские диссиденты работали в условиях, близких к нынешним российским. Но они работали: писали замечательные публицистические и художественные тексты, фиксировали нарушения прав человека, несмотря на ограниченные технические возможности, распространяли правду о режиме в самиздате.

И главное — были готовы к жертве, оставаясь собой, поэтому стали нравственным компасом для общества и, наконец, побуждали большинство к переменам.

Российский диссидент Андрей Амальрик сказал слова, остающиеся актуальными для его земляков: «Дисиденты сделали гениально простую вещь — в несвободной стране начали вести себя как свободные люди и тем самым менять нравственную атмосферу и господствующую традицию».

Именно так нужно поступать, если действительно хотите изменить свою страну. А не бежать за границу, оправдывать бездействие и говорить, что во всем виноват только Путин.

Иначе для того, чтобы изменить Россию, другим странам придется делать с ней то, что делали с побежденной нацистской Германией.

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