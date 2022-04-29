Тот, кто продал душу Путину. Какое будущее ждет Лукашенко 29 апреля, 20:42 Цей матеріал також доступний українською

Лукашенко, по-видимому, рассчитывал, что его помощь, подстрекательство и содействие агрессии Владимира Путина, себя окупят

Александр Лукашенко попал как кур в ощип.

Белорусский автократ, как и его кремлевское начальство, был уверен в быстрой и убедительной победе России в Украине. Лукашенко, по-видимому, рассчитывал, что его помощь, подстрекательство и содействие агрессии Владимира Путина, себя окупят.

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Позволив Путину использовать белорусскую территорию как плацдарм для российских войск и места, откуда российские ракеты выпускаются по украинским городам, минский диктатор надеялся, что благодарный кремлевский визави будет оказывать ему помощь и позволит остаться у власти.

Лукашенко, конечно, просчитался. Вместо быстрой и триумфальной кампании, российский блицкриг увяз в трясине войны.

По мере того, как Путин меняет планы — от захвата Киева до обретения полного контроля над Донбассом, — плацдарм, который Лукашенко предоставил Путину для нападения на украинскую столицу, уже не кажется таким необходимым. По данным украинской военной разведки, «все батальонные тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены в Беларуси, вблизи наших северных границ, теперь передислоцируются на восток Украины».

Если Москва в своем вторжении больше не полагается на Беларусь, то стоит задаться вопросом, как долго сам Лукашенко будет считаться полезным для Кремля. «Белорусский диктатор это хорошо понимает, поэтому и старается доказать российскому руководству и лично Путину свою нужность. Лукашенко понимает, что ресурс для его политического существования теперь именно в обслуживании внутренней и международной повестки Кремля», — отметил в своей недавней колонке для Deutsche Welle политолог Павел Усов.

Продал свою душу Путину и при этом стал чужим для собственного народа

Сейчас Лукашенко, похоже, изо всех сил пытается доказать свою полезность. Минобороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией учений ПВО с 26 по 29 апреля. Но даже сейчас, при попытках угодить России и умилостивить ее, Лукашенко все больше расходится с белорусским общественным мнением.

По данным нового опроса независимого белорусского социолога Андрея Вардомацкого, две трети населения страны выступают против использования белорусской инфраструктуры для военных операций России в Украине и только 11% поддерживают ввод белорусских войск на территорию страны.

Примечательно, что 50,4% белорусов не одобряют действия России в войне, а 42,7% процента одобряют. Почти половина белорусов, 45,2%, симпатизируют Украине. Общественное мнение в Беларуси разделилось по вопросу о том, кто виноват в войне: 24% опрошенных обвиняют Россию, 20% — Соединенные Штаты и 17% — Украину.

И в этом-то и заключается головоломка для Лукашенко. Для того, чтобы угодить начальству в Кремле и сохранить свою политическую шкуру, Лукашенко вынужден идти против явного желания своего населения.

Беларусь, экономика которой падает, а российские субсидии сокращаются, также подвергается пагубному воздействию западных санкций. По данным Министерства экономики Беларуси, в первом квартале 2022 года в экономике был зафиксирован нулевой рост. По некоторым оценкам, в этом году он может сократиться на целых 6,5%.

Вторжение России в Украину — это революционное событие, которое создаст эффект домино на всем постсоветском пространстве, и не в последнюю очередь, в Беларуси.

На протяжении десятилетий Лукашенко вертелся, как юла, выживая за счет субсидий из России, сохраняя при этом определенную степень независимости от Москвы, обхаживая Запад, когда считал это целесообразным. Но жестокое подавление несогласных после президентских выборов в августе 2020 года, его последующее падение в крепкие объятия Путина и содействие катастрофическому российскому вторжению в корне изменили игру белорусского диктатора.

Он продал свою душу Путину и при этом стал чужим для собственного народа. Но его полезность для кремлевского Люцифера также уменьшается. Рано или поздно Путин, скорее всего, попытается заменить его на более сговорчивую и менее эксцентричную персону. Поезд на Запад уже ушел, и теперь опция заигрывания с Западом больше не доступна.

Между тем, если Россия потерпит унизительное поражение в Украине, а Путин политически ослабнет, Лукашенко останется без покровителя и уязвимым перед гневом своего собственного народа. Независимо от того, как закончится война в Украине, Лукашенко, похоже, суждено выйти из конфликта ослабленным и умаленным.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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