Плевать на потери. Как Путин ведет «свою» войну, отдавая лично приказы 27 сентября, 08:38 Эксклюзив НВ

Это будет лишь краткое обновление, полностью посвященное относительно ограниченному участку линии фронта в самой юго-восточной части Харьковской области

Вот где разыгрывается последняя драма в путинской ситуативной/бесплановой эскалации в его войне с США (да-да, с США, как считает он сам, и так же, как шесть-семь лет назад в Сирии, это фактически война с США, «случайно» происходящая на «какой-то там территории, называемой Украиной»).

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По сути, разгромленная 1-я гвардейская танковая армия, в которую, вероятно, входили элементы бесполезной 2-й гвардейской общевойсковой армии и тусклой 41-й общевойсковой армии, уступила место атакам 25-й механизированной и 66-й мотострелковых бригад. За последние 36 часов последние две бригады освободили Лозовую и Пески-Радьковские, затем застали русских врасплох, и, повернув на восток, достигли села Новое и, севернее, Макеевки.

К югу от этого района россияне сообщают о потере связи с двумя подразделениями ЧВК («Барс-13» и «Барс-16») две ночи назад, но еще один — Кубанский полк — все еще должен держаться в Лимане.

Эта «ситуация» начала разворачиваться 23 сентября: по состоянию на утро 25 сентября она была достаточно плохой для Минобороны РФ и Южного ОСК для того, чтобы те бросили ВКС в прямые атаки на наступающие украинские части. Как и несколько недель назад, это привело к тому, что русские понесли большие потери в авиации и вертолетах. Сами украинцы заявили, что сбили: 1 Ка-52, 1 Ми-8, 1−2 Су-25 (видимо, оба 25-й механизированной бригады, в районе Лозовой), 1 Су-30СМ (в районе Лозовой), 1 Су-34, 1 Су-34 (оба экипажа Су-34 благополучно катапультировались: одного подобрал вертолет CSAR, вскоре после этого другому пришлось вернуться к своим) и 6 БПЛА.

Это нормальная ситуация, когда эксплуатируешь сверхтурбоистребители, оснащенные РЛС с заявленной дальностью 400 км, LERX, «утками» и двигателями с управляемым вектором тяги для сверхманевренности — но без ПГМ, а у экипажа мало подготовки в развертывании неуправляемых бомб.

Иными словами: вот она, «путинская система»

Дополнение

Некоторые спрашивают меня, почему россияне до сих пор сражаются — действительно: проводят неоднократные контратаки по украинским частям, наступающим севернее Лимана? По крайней мере, согласно украинским сообщениям (хотя почти всегда подтверждаемым российскими жалобами), все они легко отбиваются, как правило, с «катастрофическими» потерями задействованных подразделений ВС РФ.

Все, что для Путина важно, это выиграть время

Так почему же русские не отходят на оборонительные рубежи в районе Сватово и Кременной? Некоторые задаются вопросом, не произошел ли полный крах российской цепочки командования; хотя бы в отношении того, как они плохо информированы, и того, что они принимают такие плохие решения?

Еще раз не могу не повторить одно и то же объяснение, которое я уже столько раз предлагал: это из-за того, что командует всем Путин.

Во всяком случае, дело обстоит так, что никто ниже его уровня не осмеливается отдавать какие-либо приказы без его согласия.

Путин ведет «свою» войну, совершенно игнорируя реальность, военную доктрину, стратегию и тактику — и ему наплевать на то, о чем ему могут сообщить ГРУ и спецназ, или о потерях ВС РФ, или о «сохранении войск для защиты любых мест на какой-то территории».

Таким образом, такие люди, как я, «должны» забыть почти все, что, как нам казалось, мы знали о ВС РФ и о том, как они работают: это способ ведения войны не ВС РФ, а Путина.

Если в целом, то все, что для него важно, это выиграть время: время, необходимое для проведения его квазиреферендумов, для мобилизации резервистов, обновления их обучения и развертывания их в Украине. Это занимает дни и недели. Таким образом, Путину нужно время.

Начав контратаки — независимо от того, насколько дорого они могут стоить — он отвлекает украинцев, замедляя их продвижение (по крайней мере, им приходится зачищать поле боя, забирать военнопленных, проверять, какое из оставленного русскими оборудования все еще может пригодиться, проводить дополнительную разведку для защиты своих флангов и т. д. ).

Таким образом, несмотря на потери, на которые Путину плевать, речь идет лишь о выигрыше времени.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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