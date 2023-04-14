России пора разваливаться 14 апреля, 18:14

Чем жила страна 14 апреля 2023 года

● Росії час розвалюватись. Зараз настав момент для розпаду Росії, заявив американському ABC News Кирило Буданов, керівник ГУР Міноборони. Він ще й назвав країну-агресора «штучно створеною помилкою». «Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна має розвалитися», — зазначив головний військовий розвідник.

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У розмові з американськими тележурналістами він пообіцяв повернути Крим, а також висміяв невдалий «зимовий контрнаступ» росіян, коли окупанти досягли мінімальних успіхів на полі бою, але зазнали колосальних втрат. А вивчаючи карту РФ, Буданов спрогнозував глобальні зміни у цій країні, які, на його думку, відіграють свою роль у припиненні війни проти України на користь Києва.

● Аби не настав кінець «золотого віку». Якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, це може призвести до кінця «золотого віку» Заходу. Про це у своєму виступі в Atlantic Council у Вашингтоні наголосив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, поразка України може вплинути на світ на десятиліття та підірвати економічну силу Заходу. Перемога ж Києва гарантує не лише відновлення, але й зміцнення економічної сили країн Заходу.

● КНР і РФ щось готують? До Росії з офіційним візитом приїде міністр оборони Китаю Лі Шанфу. Робить він це на запрошення міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу і перебуватиме у Москві з 16 до 19 квітня. На місці Лі Шанфу проведе переговори з російськими військовими начальниками та відвідає профільні академії. У офіційному повідомленні сказано також, що між китайськими та російськими військовими «був досягнутий новий прогрес у стратегічній комунікації, спільній підготовці кадрів та практичній співпраці».

● Міністр закордонних справ КНР Цинь Ган заявив, що Пекін не продаватиме зброю РФ. Під час пресконфренції з німецькою колегою Анналеною Бербок міністр повторив, що Пекін нібито зберігає «нейтралітет» та готовий сприяти переговорам, щоб знайти «мирне вирішення конфлікту». Водночас Владислав Власюк, радник глави ОП, розповів Reuters, що українські військові знаходять все більше електроніки з Китаю в російському озброєнні, яке використовують проти України.

● Білорусь лякає ще й стратегічною ядерною зброєю. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін погрожує, що його країна готова розмістити на своїй території стратегічну ядерну зброю. Він заявив, що для відповіді у разі «продовження ворожої риторику» Заходу Білорусь підготувала техніку, літаки, «здатні нести ядерні боєприпаси», та отримала від Росії комплекс Іскандер, «здатний здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками». Йдеться про тактичну ядерну зброю. «Якщо потрібно, ми матимемо й стратегічну ядерну зброю. І ми вже займаємося підготовкою майданчиків, які існують. І якщо ворожа риторика продовжиться, це буде наступний крок», — сказав Хренін, пригрозивши, що «на силу відповідатимемо лише силою».

● Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку, протягом минулої доби, — завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та героїзму українських воїнів було відбито 49 атак противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

● Зібрались з силами. Росія активізувала наступ на Бахмут через «покращення взаємодії» між силами міноборони РФ та бойовиками ПВК Вагнера. Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії. Там розповіли, що впродовж останніх 48 годин окупанти інтенсивно обстрілювали позиції українських військових із артилерії. Попри це, захисники продовжують утримувати західні райони міста.

● Мінус 500 і 4 танки. В Україні за минулу добу ліквідували 500 російських окупантів. Сукупні втрати РФ із початку повномасштабного вторгнення досягли 181 090 військових. Це дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, українці знищили: танків — 3650 (+4 за добу), бойових броньованих машин — 7069 (+16), артсистем — 2784 (+7), РСЗВ — 535 (+0), засобів ППО — 283 (+0), літаків — 307 (+0), вертольотів — 293 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2339 (+0) і багато іншого.

● Підрозділи російських спецпризначенців втратили до 95% бійців на війні проти України, на відновлення боєздатності знадобиться десять років. Про це написала The Washington Post з посиланням на секретні документи американських військових.

Сили спецпризначенців призначені для потайних дій у тилу. Але на початку війни російські командири вирішили використати їх на фронті, щоб підтримати темп наступу, а також тому, що не довіряли «звичайним» підрозділам, вважають автори документів. Так, у 346-й бригаді спецпризначенців ГРУ з 900 осіб залишилося 125. З п’яти бригад, які повернулися з України влітку минулого року, чотири понесли «значні втрати».

● Москва поки не розпочала необхідну реорганізацію військових зусиль, яка б дозволила їй максимально ефективно використати свої можливості для підтримки великомасштабного формування військ, хоча такий ризик залишається. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW погоджується з оцінкою, що Україна та її союзники не повинні недооцінювати можливості російської армії у довгостроковій перспективі для тривалої війни на виснаження — про що 13 квітня попередив Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ. За його словами, не варто недооцінювати мобілізаційні можливості РФ, оскільки вона здатна забезпечити себе кадрами для такої війни. Хоча наразі мобілізаційні плани у Росії провалюються, адже росіяни починають усвідомлювати високий рівень смертності на війні, зауважив Громов. Він нагадав, що РФ анонсувала призов на контракт у 400 тис. осіб, на строкову службу — 147 тис.

● Витік наступу не завадить. Україна довгий час не обмінювалася із США «найчутливішою» інформацією про контрнаступ ЗСУ, сумніваючись, що Вашингтон зможе зберігати дані в безпеці. Тому витік документів не особливо нашкодив планам української армії, написало АР, посилаючись на заяви керівництва країною.

Як зазначило агентство, упродовж тижня українські та американські офіційні особи казали, що лише Київ знає плани бойових дій та іншу оперативну інформацію. «Це означає, що витік секретних військових документів, в тому числі з оцінкою сильних і слабких сторін України у протистоянні з Росією, можливо, поки недостатній, щоб змінити хід війни», — уточнило AP.

● Дехто з європейських союзників України дедалі більше скептично ставляться до того, що її військові зможуть зробити вирішальний прорив цього року, оскільки російські військові встигли окопатися перед українським контрнаступом, повідомило Bloomberg.

● Патріот і католик. Підозрюваний у витоку секретних даних Пентагону і затриманий вчора 21-річний нацгвардієць США Джек Тейшейра називав повномасштабне вторгнення Росії в Україну «гнітючою війною» між двома країнами, «які повинні мати більше спільного». Про це The Washington Post розповів один із його друзів. Він описав Тейшейру як патріота та набожного католика, який цікавиться зброєю і сумнівається у майбутньому Америки. Співрозмовник видання розповів, що нацгвардієць почав ділитися секретними документами на сервері Discord приблизно у лютому 2022 року.

● Підозрюваному в масовому витоку секретних документів США сьогодні було офіційно висунуто обвинувачення. Наступне засідання у цій справі відбудеться 19 квітня.

● Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних і контролю над ними. Це сталось після арешту військовослужбовця, підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону.

● Європейський союз готується до запровадження 11-го пакету санкцій проти РФ. Той буде спрямований насамперед на боротьбу зі спробами обходу обмежувальних заходів, пояснила Мейрід Макгіннес, єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу.

● Країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого газу з РФ, який у 2022 році збільшився більш ніж удвічі. Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс. «Ми дійшли єдиної думки, що скраплений вуглеводневий газ не повинен імпортуватися до трьох Балтійських країн. Це, як я вже сказав, рішення трьох країн Балтії, оскільки європейських санкцій щодо СВГ немає», — сказав він.

● Радбез ООН необхідно перезавантажити, щоб з’явилася можливість виключити звідти РФ. Це не швидкий процес, і Україні треба бути наполегливою, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

● Xiaomi відповість за бізнес у РФ. Нацагентство з питань запобігання корупції внесло китайську Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Як повідомили у НАЗК, причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі.

І насамкінець:

● Повний бойкот. Міністерство молоді та спорту опубліковало наказ: вітчизняні атлети бойкотуватимуть змагання за участю представників країн-агресорів, а українським національним збірним заборонено змагатися на турнірах, де будуть присутні спортсмени з РФ чи Білорусі. Обмеження на участь у змаганнях стосуються всіх представників збірних України з олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.