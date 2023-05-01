России и другим стоит готовиться. Какой процесс начал Китай 1 мая, 09:22

Постоянные пограничные споры Пекина с его соседями на субконтиненте являются опасной тенденцией

Одним из проявлений этого стало сообщение Министерства природных ресурсов КНР о распространении «Норм отображения содержания в открытых картах». Сообщение китайского министерства вводит норму для отображения топонимов на сопредельных территориях по всей границе КНР. Зачем? Есть китайское объяснение — для того, чтобы слабо известные в глубине Китая названия приграничных населенных пунктов можно было сравнить с узнаваемыми.

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В целом изменения касаются, в частности, 8 российских городов и территорий. По мнению Пекина, когда-то эти территории принадлежали Китаю, но при маньчжурской императорской династии Цин они были захвачены Россией с помощью ряда договоров, которые в Китае считались неравноправными. Общая площадь этих территорий составляет более миллиона квадратных километров.

Китайский политический обозреватель Оу Ханьцзун отметил, что китайский народ потерял 1,7 миллиона квадратных километров территории, поэтому повторное использование китайских названий дальневосточных городов напомнит китайцам об их желании вернуть утраченные территории.

Но не только России следует готовиться.

Индия также должна быть готова к противодействию территориальной экспансии Китая, говорит японский учёный Сатору Нагао, сотрудник Института Гудзона. Он критикует Китай за его экспансионистскую политику и недавнее объявление о переименовании 11 мест в Аруначал-Прадеш с попыткой претендовать на территорию Индии. Индия должна серьезно отнестись к противодействию территориальным претензиям Китая. Измененные названия включают в себя горные вершины, реки и территории.

В целом изменения касаются, в частности, 8 российских городов и территорий

Нью-Дели резко отреагировал на то, что Китай переименовал 11 мест в Аруначал-Прадеш и категорически выступил против.

Постоянные пограничные споры Пекина с его соседями на субконтиненте представляют опасную тенденцию. Очевидно, китайцы думают, что поскольку это их территория, то они имеют право ее переименовывать, и это тот месседж, который они хотят послать. Следует понимать так, что Китай хочет расширить свою территорию в этих областях. В этом и состоит опасность.

Японцы, в свою очередь, отмечают, что Китай выдвинул аналогичные претензии на территории в Японии, и это является явным нарушением международных правил.

Японские острова Сэнкаку китайцы называют своим именем (острова Дяоюйдай), потому что Китай хочет сообщить, что это их территория, и они имеют право ее переименовать. Токио рассматривает переименование как претендование. Это приводит к необходимости подготовки к возможному военному конфликту и сдерживанию действий Китая.

Пекин не только использует свою военную силу против своих соседей, но и деньги для реализации экономических проектов, таких как инициатива «Один пояс, один путь», чтобы использовать чужие территории.

Для Китая важнейшими районами являются прибрежные города. Это позволяет соединить цепь поставок энергии с Ближнего Востока и полностью контролировать эти маршруты.

Ненадежной зоной с точки зрения Китая является Малаккский пролив, где ВМС США оказывают свое влияние, а ВМС Индии расположены на Андаманской и Никобарской территории. Китай столкнется с серьезными последствиями на этом пути, если разразится конфликт с нарушением международных границ, поэтому пытается изменить маршруты.

Китай создает альтернативные пути вне Индийского океана, чтобы получить доступ к Ближнему Востоку и Пакистану, проходя через оккупированный Пакистаном Кашмир. Есть еще маршрут из Мьянмы в Китай, который пересекает Малайзийский полуостров, Южно-Китайское море и Камбоджу. С точки зрения Китая, эти маршруты очень важны для получения доступа к энергетическим ресурсам на Ближнем Востоке.

По заявлениям Нью-Дели Кашмир является территорией Индии и маршрут будет нарушением прав и претензий Индии. Следовательно, очевидно, что страны вокруг Поднебесной будут увеличивать свои военные бюджеты в ожидании возможного расширения территории Китая.

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