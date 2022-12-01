Все понимают, что это конец. Что россияне думают о войне и происходящем в РФ 1 декабря, 18:50 Эксклюзив НВ

Все понимают, что никакого выхода, никакого хорошего сценария развития событий нет

В какой-то степени Россия уже failed state. Потому что она соответствует всем определениям. Это страна, у которой фактически нет признанных внешних границ. Никто не знает сейчас, где у России даже конституционные черты заканчиваются, потому что она нарушила не только границы Украины, но она нарушился таким образом свои собственные границы, через эту идиотскую аннексию, этот спектакль, который они устроили. Российское государство не контролирует не только территории захваченные и оккупированные в Украине, она не очень контролирует часть собственной территории.

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На Кавказе, например, не соблюдаются фактически российские законы, Чечня, попробуйте спросить любого человека, чтобы он произнес слова «Чечня — это Россия». Это будет звучать довольно дико, потому что все понимают, что никакие российские законы в Чечне не соблюдаются. И что в Чечне есть какая-то совершенно другая власть, которая не установлена конституционным порядком. Это первое. И, наверное, самое главное — это потеря монополии на насилие.

Главная задача для Путина в течение многих лет — сохраниться у власти и удержать эту власть и это параноидальная достаточно кремлевская власть, она постоянно создает какие-то сверхструктуры, параллельные структуры, вот сейчас мы видим это по невероятной активности медийной и военной человека по имени Пригожин. Бывший уголовник, который набирает с российских колоний и тюрем людей и кидает их в качестве «пушечного мяса» в Бахмуте. И создает таким образом военную структуру, которая не подчиняется министерству обороны и российскому генштабу. Это что такое? Или постоянные формирования, которые формируются Кремлем, уже не только ФСБ, не только Росгвадия. Важно понимать. Пригожин возникает тогда, когда возникает какой-то вакуум. Это значит, что на самом деле Кремль не может опереться на институты, у которых есть эта монополия на насилие. Потому что он тоже им не доверяет.

И вот эта бесконечная такая параноидальная пирамида насилия, это и есть потеря монополии. Есть какие-то бандформирования практически, которые сейчас находятся на территории Украины, но которые отчасти существуют уже и на территории самой России. И что будет с этими бойцами так называемыми, которые будут потом возвращаться обратно, тоже не очень понятно.

Поэтому мы можем ожидать всплеска насилия внутри России.