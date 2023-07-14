Замена советского герба на щите «Родины-матери». Разбираемся 14 июля, 13:35

Памятник хоть и местного значения, но, можно сказать, уже народной любви

Сильно он тоже мне не нравился до Майдана. Как-то к нам приехала Хелен Феби, куратор Йоркширского скульптурного парка, и говорит: вау, какая красота. Мощная женщина. Европейцы вообще по-другому видят нашу историю. Она для них экзотическая.

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Мы поставили тогда скульптуру Жауме Пленса «Дом Знаний» на холме ботанического сада им. Гришко так, чтобы они встретились в лучах солнца. И между ними возник некий стальной диалог прошлого и будущего, мужчины и женщины, застегнутой и свободной мысли. Тогда я впервые как-то на это посмотрела, как на достояние.

Избавившись от материального объекта, прошлое не вычеркнешь. Его можно/нужно только переосмыслить. Только разговаривать с ним. Стоит ли на него смотреть, чтобы переосмысливать? Совсем не обязательно, но эта конкретная скульптура (скульптура не памятник, хотя прототип — конкретный человек), символизм делает ее скорее скульптурой. Соцреализм — часть нашей художественной традиции и практики. Нельзя просто взять и выбросить его.

Также мне очень нравится, что именно женщина защищает Киев

Также мне очень нравится, что именно женщина защищает Киев. Не в смысле феминизма чистого ума, а в смысле какой-то другой немаскулинной энергии, которая также может присутствовать в борьбе именно как сила, давать сопротивление и злу, и агрессии.

Честно говоря, я удивлена, что там до сих пор был советский герб. Серьезно? Но, к счастью, война (дикое сочетание, но так и есть во многих процессах) это ускорила. Еще раз повод задуматься, сколько скелетов еще по шкафам. Но уже только скорость набираем в разрушении пропаганды. Главное за этим не разрушить историю, как это происходит, например, с мозаиками.

По эскизу — он немного грустный, но, может, какие времена, такой и дизайн. Я бы, конечно, несколько навалила креатива, ну хоть для того, чтобы поискать попытку уникального выражения, на контрасте с застывшей формой, которая была. Ясно, что здесь сильно не разогнаться, но можно хоть венком Нарбута обвить аккуратно. Пригласить хороших людей творческих, подумать вместе.

Деньги еще.

Здесь отдельная благодарность украинским бизнесам, которые в войну не просто занимаются социальной ответственностью и полностью, 100% финансируют такие проекты. Без них сейчас нереально это сделать. Большие изменения возможны только там, где консолидировано работает государство, бизнес и общество. И нужны они сейчас.

Дополнительный символизм также в том, что металл, из которого женщина построена, — из нержавейки Запорожстали. А к гербу добавят еще и из Азовстали. Там немного осталось, если правильно помню. Надо на хорошее дело. Такой символ несокрушимости. Стоит и будет стоять.



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