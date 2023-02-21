Мама коррупция, папа — судья с конвертом 21 февраля, 10:10 Эксклюзив NV

Что такое «риск страны» и как его оценить, принимая решение о ведении бизнеса

Все знают популярную «кричалку-обещание» о дешевых кредитах. Если где-то собирается акция протестующих и активистов в борьбе за лучшую жизнь, то с высокой вероятностью крикуны будут нести в руках транспаранты с требованиями дать дешевые деньги. Вроде бы это что-то изменит… Каждый украинский политик, планируя свою карьеру во власти, не забывает включить в предвыборную программу, если он вообще способен ее сформулировать, обещание о дешевом финансировании чего угодно на свете, только бы выбрали. Только те, у кого есть деньги, не спешат раздавать их по дешевке. И речь не только о кредитах, а о любых финансовых инструментах, которые еще существуют в Украине, потому что на самом деле, какую финансовую хитрость не придумай, на ее стоимость всегда будет влиять так называемый риск страны.

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Что же это такое, «риск страны» и как его оценить? Это совокупность всех факторов, которые могут оказывать влияние на риски ведения любого бизнеса в стране. Любого, независимо от того украинский он или иностранный, это производство или торговля, услуги или товары. Есть факторы воздействия, которых вам не избежать, чтобы вы ни делали. Их очень четко, просто и понятно определил профессор Дамодаран из Нью-Йоркского университета, и, кстати, их очень легко применить для анализа ситуации в любой стране, включая Украину: