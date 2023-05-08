Завуалированная угроза. Что происходит сейчас между США и Китаем 8 мая, 12:50 NV Премиум

Успокоить Китай будет сложно

Недавно я принял участие в Форуме развития Китая (CDF) в Пекине, ежегодном собрании высокопоставленных руководителей иностранных компаний, ученых, бывших политиков и высокопоставленных китайских чиновников. Конференция этого года стала первой очной встречей с 2019 года, и она предоставила западным наблюдателям возможность встретиться с новым высшим руководством Китая, в том числе с новым премьер-министром Ли Цяном.

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Мероприятие также предоставило Ли первую возможность пообщаться с иностранными представителями после вступления в должность. Хотя много говорилось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин назначает на ключевые посты в Коммунистической партии Китая и правительстве своих близких сторонников, наши обсуждения с Ли и другими высокопоставленными китайскими чиновниками дали более детальное представление об их политике и стиле руководства.

Прежде чем стать премьер-министром в марте, Ли работал секретарем КПК в Шанхае. Как реформатор экономики и сторонник частного предпринимательства, он сыграл решающую роль в том, чтобы убедить Теслу построить в городе мегафабрику. Во время пандемии COVID-19 он обеспечивал соблюдение строгой нулевой политики Си против COVID-19 и контролировал двухмесячный локдаун Шанхая.

К счастью для Ли, он был вознагражден за свою лояльность и не стал козлом отпущения за провал политики. Его тесные отношения с Си также позволили ему убедить Китайского президента в одночасье отменить ограничения по нулевому COVID, когда эта политика оказалась нерациональной. В ходе нашей встречи Ли вновь подтвердил приверженность Китая «реформам и открытости», и это послание выразили и другие китайские лидеры.

В настоящее время Китай пытается вбить клин между ЕС и США

Поразительное остроумие Ли резко контрастировало с более сдержанным поведением бывшего премьер-министра Ли Кэцяна, с которым мы встречались в прежние годы, когда он был премьер-министром. Во время нашей встречи он рассмешил генерального директора Apple Тима Кука, приписав свое веселое настроение вирусному видео, на котором Куку аплодирует толпа во время его визита в магазин Apple в Пекине. Он даже пошутил по поводу видео, на котором американские законодатели поджаривают генерального директора TikTok Шоу Зи Чу, которое также стало вирусным на той неделе. Он отметил, что в отличие от Кука, обеспокоенный босс TikTok не улыбался во время слушаний в Конгрессе. Шутка Ли содержала скрытое предупреждение, что несмотря на то, что американские фирмы по-прежнему приветствуются в Китае, китайское правительство может играть жестко, если к его фирмам и интересам жестко относятся в Соединенных Штатах.

Завуалированная угроза Ли отражает нынешнее отношение Китая к США. Хотя высокопоставленные экономисты Китая часто говорят об открытости, политика Китая по-прежнему ставит безопасность и контроль выше реформ. Цинь Ган, новый министр иностранных дел Китая, занял ястребиную позицию во время своего выступления на CDF. Подразумевая США, Цинь предупредил западных участников, что, хотя Китай стремится поддерживать режим открытой глобальной торговли, страна будет решительно реагировать на любые попытки втянуть его в новую холодную войну.

В недавней речи Министр финансов США Джанет Йеллен пыталась развеять озабоченность Китая по поводу того, что США пытаются «сдержать» его рост и отделить его от своей экономики. Она пояснила, что недавние действия США по ограничению торговли с Китаем были основаны на соображениях национальной безопасности, а не на попытке помешать экономическому росту страны.

Но успокоить Китай будет сложно, поскольку США, как сообщается, планируют ввести далеко идущие ограничения на китайские инвестиции в США и на американские инвестиции в Китае. До сих пор китайские официальные лица не были восприимчивы к усилиям Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена по налаживанию диалога о том, как максимально расширить сотрудничество, свести к минимуму сферы конфронтации и управлять растущей стратегической конкуренцией и соперничеством двух держав.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно выступила с аналогичной прагматичной речью, в которой она заявила, что Европе следует «сосредоточиться на снижении рисков, а не на разъединении» с Китаем, но в то же время подчеркнула множество направлений, по которым китайская политика представляет угрозу для Европы и Запада. Ее речь не была хорошо принята в Пекине, и она была фактически оскорблена, когда в апреле прибыла с визитом в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в то время как более любезный Макрон был встречен приветственной красной ковровой дорожкой.

В настоящее время Китай пытается вбить клин между ЕС и США. Учитывая, что компании из ЕС имеют значительные интересы в Китае, многие европейские руководители приняли участие в CDF, в отличие от ограниченного присутствия американских бизнес-лидеров. А неоднозначные комментарии Макрона во время его визита в апреле, в частности его заявление о том, что Европа не должна становиться «вассалом» США, позволяют предположить, что эти усилия, возможно, увенчались успехом. Но последующее коммюнике G7 подтвердило позицию Запада по Тайваню и осудило агрессивную политику Китая в отношении острова, а молчаливая поддержка Китаем грубого вторжения России в Украину, скорее всего, удержит Европу от того, чтобы поддаться «наступлению очарованием».

Преддверие президентских выборов в США, а также подозрения Китая, что США пытаются сдержать экономический рост, будут препятствовать усилиям по укреплению доверия и деэскалации напряженности между двумя странами. Поскольку и демократы, и республиканцы соревнуются за то, чтобы казаться жесткими по отношению к Китаю, китайско-американская холодная война, вероятно усилится, повышая риск возможной горячей войны за Тайвань.

Несмотря на усилия официальных лиц США по созданию барьеров для стратегической конкуренции с Китаем и настойчивые заявления китайских официальных лиц о том, что они не заинтересованы в экономическом разобщении, перспективы сотрудничества выглядят все более отдаленными. Фрагментация и разъединение становятся новой нормой, две страны продолжают курс на столкновение, и опасное углубление продолжающейся «геополитической депрессии» практически неизбежно.

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