Раскол в Риме

Одни считают, что надо откровенно говорить с Западом (правительствами, международными организациями, инвесторами и т. п. ) о наших проблемах, о провалах реформ, потому что это единственный способ побудить украинскую власть к решению этих проблем и воплощению этих реформ — ведь услышать общество они не способны, так пусть услышат западных партнеров. А без решения этих вопиющих проблем невозможно достичь победы. Поэтому надо откровенно говорить о коррупции, о провалах с верховенством права, о незаконном давлении на бизнес и тому подобное. По сути, эти люди просят международных партнеров давить на украинскую власть и не давать ей денег, если не будут сделаны решительные и, что важно, давно обещанные шаги в этих направлениях.

Вторые считают, что надо прежде всего обеспечить Украине поступление необходимой суммы денег, иначе Украина просто упадет. А любые разговоры о коррупции и невыполненных обещаниях безусловно приведут к сокращению помощи, да еще и усиливают позиции наших недругов против наших симпатиков среди западного и международного истеблишмента, да еще и дают пищу российской пропаганде. Если экономика и фронт не выдержат, все будет напрасно.

Первые обвиняют вторых (чаще негласно, но и публично) в прислуживании власти, может, даже, с собственным интересом. Вторые обвиняют первых в пренебрежении общественным интересом, в собственных амбициях и склонности говорить вместо делать. Обе стороны обвиняют друг друга в том, что оппоненты живут в иллюзорном мире и не желают смотреть правде в глаза.

Очевидно, немало тех, кто в Риме, пытаются пройти срединным путем. И деньги просить, и о проблемах говорить. Чтобы партнеры помогли Украине решить проблемы, давя на власть, только давили не сильно, иначе завалимся; а деньги чтобы дали обязательно в полном объеме. Теоретически это возможная стратегия поведения, а практически зависит от личных талантов передать собеседникам две противоречивые идеи одновременно и убедить, что они нормально сочетаются. Собеседники тоже не идиоты, имеют опыт, хорошо информированы и все понимают. Такой себе сеанс дипломатической шизофрении.

И это лишь один пример большой дилеммы «говорить или молчать».

Аналогичная дискуссия развернулась относительно того, можно ли критиковать украинскую власть за провалы в мобилизации. Одна сторона говорит: нельзя критиковать, потому что такая критика срывает мобилизацию, окончательно демотивирует общество, дает пищу российской пропаганде и ставит под угрозу существование страны. Другая сторона говорит: нужно критиковать, потому что все уже сорвано, и если срочно не начать исправлять, то это ставит под угрозу существование страны; а исправлять проблемы можно начать только тогда, когда о них громко кричать, потому что иначе игнорируют. Одни говорят: замолчите, потому что вы играете на руку врагу. Другие говорят: молчать — это играть на руку врагу.

Таких острых тем существует немало. Популярный пример — местное самоуправление. Говоря о коррупции в местном самоуправлении, вы помогаете центральной власти окончательно устранить местных лидеров, сконцентрировать всю власть и всю коррупцию в своих руках и вести страну к поражению. Замалчивая коррупцию в местном самоуправлении, вы напрямую защищаете коррупционеров и помогаете им вести страну к поражению.

Основополагающей основой, породившей все эти споры, очевидно, является то, что в нормальной стране в нормальный период времени власть либо делает необходимые вещи, либо проигрывает выборы. Если война и выборы невозможны, а власть отказывается решать проблемы, мы имеем замкнутый круг, клинч. Мы являемся демократическим обществом с автократической властью в условиях невозможности ее сменить — такая химера нежизнеспособна.

Сможем ли мы решить эту дилемму?

Здесь каждый должен выбрать свой путь. Например, многие считают, что в условиях войны должна быть, по сути, авторитарная система управления, иначе не выжить. Каждым вопросом занимаются соответствующие должностные лица. Другие лица внешне на это повлиять не могут. Если ответственным лицам понадобится чье-то мнение — они спросят. Не спросят — идите занимайтесь своими делами, иначе вы просто вредите. Демократия, обратная связь, гражданское общество — все это должно быть на паузе во время войны. (Это все не карикатура, а цитата из вчерашней дискуссии о проблемах мобилизации.)

К счастью, в нашей стране все не так. Потому что мы устояли потому, что мы являемся демократией свободных граждан, а не авторитаризмом молчаливых подданных. Потому что все изменения делаются исключительно благодаря тем, кто делает сам, когда не просят, и терроризирует ответственных лиц, которые не спрашивают, не хотят и отмахиваются. Мы устояли благодаря всему тому, что противоположно авторитаризму: благодаря горизонтальным связям, нарушению иерархий и уставов, децентрализованным быстрым инновациям и свободным экономическим субъектам, открытому обсуждению проблем, децентрализации и местному самоуправлению, многоуровневой народной дипломатии и т. д. Если бы все делалось «как положено», линия боевого столкновения уже могла бы быть по Збручу.

Если бы большой авторитарной стране противостояла маленькая авторитарная страна, в чем могла бы тогда заключаться надежда на победу?

Надежда на победу заключается в противоположном — в том, чтобы сохранить и приумножить демократию, горизонтальность, инновационность, децентрализацию и все то, что является антитезой авторитаризма. Это единственный путь преодолеть значительно большую и более мощную силу. Давид не смог бы победить Голиафа в поединке на мечах.

Поэтому мой выбор вытекает даже не из ценностей, а из прагматического понимания источника нашей силы. Не молчать, говорить. Поднимать вопросы, о которых тебя не просят. Делать то, что нужно и можешь, даже когда чиновники против. Открыто обсуждать проблемы мобилизации, коррупции, управления и т. п. Говорить с западными партнерами откровенно о том, как вместе давить для решения проблем. Не мириться с авторитаризмом ни в одной точке.

Это единственный путь к победе.

