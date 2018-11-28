Ричард Хоффман

Самую главную проблему для любого политика
Вы же помните, что за эти четыре года ОБСЕ так и не зафиксировала присутствие российской армии? Ну так теперь оно есть
Самую главную проблему для любого политика
Вы же помните, что за эти четыре года ОБСЕ так и не зафиксировала присутствие российской армии? Ну так теперь оно есть
Самую главную проблему для любого политика
Таксист, который работает в темную без лицензии и два года ездит на евробляхе, будет прощен
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