Том Купер

Том Купер

Австрийский военный аналитик, специализируется на истории боевой авиации

Как проиграть воздушную войну. Часть вторая

27 октября, 06:24
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Пожалуйста, не сомневайтесь: украинское небо будет надежно защищено. Примерно к 2040 году. Вот увидите

Часть вторая. Первую часть читайте тут

Учебные вылеты и другие события, которых не было

Итак, ни у Воздушных сил ВСУ, ни у Сухопутных войск практически не осталось достаточного количества средств для борьбы с российским «бомбовым дождем». Однако украинцы активно разрабатывают новые перехватчики беспилотников, прежде всего, более скоростные. Чтобы удержать стоимость таких аппаратов на низком уровне, большинство из них, впрочем, имеют очень небольшую дальность действия.

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Лучше обстоят дела с разработкой дронов-перехватчиков, способных самостоятельно искать и уничтожать российские разведывательные беспилотники. Они уже могут подниматься на высоту до 5000 метров и регулярно сбивают российские «глаза», наводящие УМПК на цели.

Нехватка зенитных ракет особенно болезненно сказывается на украинской ударной авиации, которая выполняет вылеты для нанесения ударов по отдельным российским позициям. Украинские пилоты уже виртуозно летают на предельно малых высотах, используя так называемый terrain masking — рельеф местности как прикрытие от радаров российских зенитных комплексов.

Едва самолет вырулил на стоянку — по нему ударил Герань-4

Но исчезновение украинских ЗУР с поля боя позволяет

Теги:   МиГ-29 Война России против Украины ВКС РФ ВВС Украины ПВО Украины

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