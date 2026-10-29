Если невозможно сломить фронт, то что тогда делают россияне? Правильно — ломают тыл! Нас убивают

Россияне не побеждают на поле боя. Силы обороны Украины твердо держат позиции и контратакуют. При этом в 2026 году мы не просто удержали фронт, но и начали отвоевывать свои земли.

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Если фронт сломать невозможно, то что тогда делают россияне? Правильно — ломают тыл! Нам уничтожают критическую инфраструктуру, бизнес, логистику, учебные заведения. Нас убивают.

Но…

Происходит ли что-то такое, чего не было в предыдущие годы? И да, и нет. В предыдущие годы тысячи дронов и ракет уже разрушали нашу энергетику и газодобывающую инфраструктуру.

В 2025 году мы сталкивались с волнами по 700 шахедов в сутки — плюс баллистика, крылатые ракеты и всё остальное. Этой зимой в крупных городах были блэкауты, трубы лопались от морозов, а в домах было холодно. Но мы выстояли. Тыл выдержал, и фронт остался стойким.

Сейчас по тылу тоже бьют с ожесточением. Но добавился еще один важный аспект, который раньше не был столь громким и заметным. Не имея реальной возможности сломить нашу стойкость извне, россияне перешли к своей излюбленной тактике — разрушить нас изнутри. Раскачать и рассорить. Разделить на «партию мира» и «партию войны».

Россияне перешли к своей излюбленной тактике — развалить нас изнутри

В последние месяцы, на фоне неудач россиян на фронте, где они ежедневно теряют тысячи солдат, в нашем инфопространстве едва ли не синхронно зазвучали голоса разного калибра, твердящие: мол, нужен мир! Мир! Мир!

Озвучиваются различные «мирные планы». Заведомо невыполнимые. Не имеющие ничего общего с современными реалиями. Но «миротворцев» это не волнует, ведь они знают, что воплощать эти «планы» в жизнь предстоит не им. И озвучивают они их не ради общественной дискуссии о реалистичности тех или иных пунктов. Нет. Всё гораздо банальнее.

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Это игры с эмоциями уставших людей. С изможденным обществом, которое будет цепляться за любую соломинку надежды. Это циничное наращивание электоральной базы в собственных интересах на фоне страданий миллионов людей! Путем чудовищных манипуляций!

Ведь когда ставишь под сомнение эти «планы», их авторы поднимают гвалт: «Смотрите, он против мира! Он — партия войны!»

И это ужасно. Ведь это намеренная, заранее продуманная стратегия, не имеющая ничего общего с объединением общества, которое действительно стремится к миру.

Мы все стремимся к миру! Но мы не слепы. Мы видим, как вы программируете людей на то, что… ну, еще немного, достаточно лишь нашего согласия — и всё закончится.

Вы создаете иллюзию, что ключ к завершению войны находится в Киеве, а не в стране, которая заложила в своем бюджете на ближайшие три года 600 миллиардов долларов на войну! То, что вы преподносите как заботу об украинском народе, на самом деле является заботой о российских интересах и собственном политическом будущем!

Конечно, условия будущего мирного соглашения зависят и от дипломатии, и от поддержки партнеров, но прежде всего — от нашей способности защищаться и делать цену дальнейшей агрессии врага неприемлемой для него.

От простой формулы: фронт + тыл = стойкость Украины! А не от фантазий отдельных политиканов.

Поэтому… Работаем, господа! Условия мира воплощают политики, но пишут их объединенные Армия и Тыл!

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Текст публикуется с разрешения автора