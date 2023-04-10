Скандал № 1 10 апреля, 18:09

Чем жила страна 10 апреля 2023 года

● Скандал № 1. У ЗМІ продовжує набирати оберти головний розвідскандал великої війни — витік «документів американської розвідки».

6 квітня в американській пресі з’явилися перші дані про те, що Пентагон розслідує витік секретних документів, у яких серед іншого йдеться про плани США та західних країн щодо підготовки захисників України до контрнаступу. Розслідування Bellingcat, оприлюднене 9 квітня, встановило: документи почали поширюватися в мережі ще в березні, а частина з них — можливо, навіть у січні 2023 року. І почалось все з серверів геймерів та деяких каналів у соцмережах. Йдеться про фотографії роздрукованих файлів (загалом понад 100 окремих англомовних документів). The Washington Post пише, що документи, схоже, були підготовлені взимку для генерала Марка Міллі, голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, та інших американських військових високопосадовців.

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Щонайменше одну значну фальсифікацію щодо втрат сторін вже вдалося виявити. Як з’ясували дослідники Bellingcat, російський Telegram-канал Donbass Devushka, який у квітні 2023-го одним з перших почав поширювати «злиті» файли, значно завищив втрати ЗСУ (понад 70 тис) та занизив російські (17 тис) внаслідок «грубої маніпуляції зображенням». Згідно ж з одним з «оригіналів», станом на лютий 2023-го війська РФ зазнали від 189 500 до 223 000 втрат (включно з пораненими), а близько 43 000 окупантів були знищені в боях; ЗСУ зазнали від 124 500 до 131 000 втрат (включно з пораненими), а в боях загинуло до 17 500 українських військових.

Крім того, Reuters з посиланням на двох неназваних американських чиновників повідомило: матеріали, що містять опис стану українських військ і планів США та НАТО щодо їх зміцнення, могли бути підроблені.

● Найгучніші інформаційні хвилі підняла ось така інформація зі «зливів»: США шпигували за Володимиром Зеленським, зокрема американська розвідка посилається на дані власної «сигнальної розвідки» (в даному випадку йдеться про перехоплені комунікації); станом на початок березня ЗСУ відчували значний дефіцит боєприпасів до засобів ППО; американські спецслужби в режимі реального часу попереджали Україну про час нанесення Москвою деяких ракетних ударів і навіть про конкретні цілі, що дало змогу українським захисникам краще реагувати на такі атаки; США змогли заздалегідь перехопити російську стратегію боротьби з танками НАТО, які мали надійти в Україну з квітня: план «передбачав створення трьох зон вогню на основі дальності — дальньої, середньої та короткої»; у роботі систем наведення «розумних» бомб JDAM, переданих для ЗСУ американською стороною, було зафіксовано збої: серед причин США розглядають дії російських сил; ПВК Вагнера намагалася купити зброю у Туреччини; близько 140 тис. російських військових були задіяні на фронті в Україні станом на початок березня, — документи засвідчують виснаженість армії РФ, та її «глибоко скомпрометований військовий апарат»; дані про потенційні сили українського контрнаступу: в низці документів описано деталі підготовки та озброєння 12 українських бригад.

● Через «витік» секретних документів Україна вже змінила низку своїх військових планів, стверджує CNN з посиланням на джерела. Водночас у перші дні широкого розголосу «злитої» інформації офіційний Київ визнав документи підробкою та спецоперацією спецслужб РФ. Зокрема про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Аналогічне ставлення до «витоку», як повідомило Reuters, висловили і деякі американські високопосадовці.

● Росія не причетна до витоку секретних документів Пентагону, заявив журналіст Bellingcat Алек Толер.

● Час війни, а не переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон (який на минулому тижні був з візитом у КНР) після зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що зараз не час для переговорів України та Росії, і Пекін це розуміє.

«Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Час не для переговорів, навіть якщо ми підготуємо їх і нам доведеться розставити віхи», — сказав французький лідер.

● Найближчим часом до України мають надійти американський зенітно-ракетний комплекс Patriot та італійський Samp/T. Про це повідомив речник представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

● Чотири «важких» напрямки. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності кожного воїна було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ станом на ранок.

● РФ знищує Бахмут по сирійському сценарію. У Бахмуті Росія перейшла до «сирійської» тактики випаленої землі: знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона міста триває, заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. 9 квітня він відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку.

● Російські окупанти через величезні втрати серед бойовиків ПВК Вагнера перекидають у Бахмут елітні підрозділи, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Про це саме повідомив і Сирський.

● Гарматобій та дронопад. В Україні за минулу добу ліквідували близько 670 російських окупантів. Усього втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення досягли рівня у 178 820 військових. Це дані Генштабу станом на ранок.

Крім того, українці знищили: танків — 3637 (+1 за добу), бойових броньованих машин — 7028 (+4), артсистем — 2750 (+10), РСЗВ — 534 (+1), засобів ППО — 282 (+0), літаків — 307 (+0), вертольотів — 292 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2323 (+11) та багато іншого.

● Під час великого обміну полоненими Україна звільнила 80 своїх захисників та 20 захисниць. Серед них дев’ять офіцерів, решта — представники рядового та сержантського складу. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, обмін був «непростим». Майже половина зі звільнених захисників має важкі поранення, хвороби або зазнали катувань.

У міноборони РФ заявили про повернення 106 росіян.

● Лукашенко хоче, аби Кремль захищав його як власну територію. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко у Мінську провів неанонсовану зустріч із міністром оборони РФ Шойгу. Як повідомили білоруські держЗМІ, обидва говорили про «забезпечення безпеки». Лукашенко заявив, що «Білорусі від братньої Росії потрібні повні гарантії безпеки». Він додав, що раніше обговорювало це питання з Путіним.

За словами білоруського диктатора, західні країни «фактично розтоптали» домовленості щодо гарантій безпеки, зокрема економічні: «Ну яка економічна безпека, якщо вони вводять проти нас, Росії санкції?». «Тому я це питання порушив у переговорах із президентом Росії. Він абсолютно мене підтримав у всіх напрямках. … Загалом, це звучало на переговорах так, що у разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні гарантії безпеки», — заявив Лукашенко.

● Важливі гості Києва. Вже цього місяця до Києва приїдуть прем'єр Польщі Матеуш Моравецький та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це написало польське видання РАР з посиланням на джерела у Євросоюзі. За даними співрозмовників, політики візьмуть участь у заході, однією з головних тем якого стане незаконна депортація українських дітей РФ.

● Колишня дружина Путіна Людмила Очеретна (прізвище по другому чоловіку) збагатилася на війні проти України. Компанія з мікрокредитування, що належить їй, за рік повномасштабної війни збільшила прибуток на 140 млн рублів ($1,7 млрд). Як пише російське видання Можем объяснить, ексдружина диктатора заробила на боргах простих людей на тлі того, як закредитованість росіян за військовий рік досягла рекордного рівня.

● Сьогодні набуло чинності 200% мито на ввезення в США алюмінієвої продукції, в якій присутній метал російського походження. Тариф поширюється на продукцію незалежно від її номінального походження.

Найбільшим виробником алюмінію у РФ та другим у світі (за межами Китаю) є компанія Русал з часткою на глобальному ринку близько 6%. Засновник та її ключовий бенефіціар — російських олігарх Олег Дерипаска. У 2022 році на США припала частка у 4,6% виручки Русала (у 2021 році - 6,2%). Алюміній із РФ становив близько 10% від загального обсягу імпорту США.

● Почаївська лавра буде наступною? Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту схвалити ухвалу з рекомендацією Кабміну розірвати з УПЦ МП договір оренди Почаївської лаври.

І насамкінець:

● Військовим «повернуть» доплати у 30 тис. Верховна Рада проголосувала за повернення військовим (а також працівникам ДСНС та поліцейським) виплат надбавок у 30 тис. грн. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану для всіх захисників не залежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби. Кошти для цих виплат нардепи хочуть залучити зі скорочення зарплат членів наглядових рад держпідприємств та держслужбовцям — до 10 мінімальних зарплат.

На думку представника Голосу Ярослава Железняка, для того, щоб усе запрацювало, потрібно вносити зміни до Держбюджету. Але запланованого обмеження зарплат держслужбовців не вистачить і на десяту частину потреб — адже раніше в день на виплати військовим держава витрачала 2,7 млрд. грн.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.