Временный Путин грубо угрожает Трампу войной

● Нетерпеливость Трампа прогрессирует. Президент США Дональд Трамп сократил стране-агрессору России срок для заключения мирного соглашения по Украине, и это свидетельствует о том, что его нетерпеливость в отношении Кремля набирает обороты. Об этом написал CNN, анализируя последние заявления американского лидера, который объявил, что сократит 50-дневный срок, который был предоставлен Путину для установления мира, до 10−12 дней. В противном случае на Москву и ее торговых партнеров будут наложены вторичные санкции.

Это последний признак того, что изменчивая риторика Трампа относительно войны в Украине приобрела более последовательный тон, и он в целом критичен в отношении Кремля и Путина, отметил CNN.

● Временный Путин грубо угрожает США войной. Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев (бывший глава России между сроками Путина) отреагировал на сокращение президентом США до 10−12 суток срока действия ультиматума Кремлю по заключению мирного соглашения с Украиной, заявив, что Трамп «приближается к войне с Россией».

«Трамп играет в игру ультиматумов с Россией: 50 дней или 10… Он должен помнить две вещи: Россия — это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути Сонного Джо [Джо Байден]», — написал Медведев в соцсети X.

● У Пескова «СВО продолжается». Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков сказал, что заявления президента США российское руководство «приняло к сведению».

«Продолжается „специальная военная операция“», — одновременно объяснил Песков пропагандистам, добавив, что РФ якобы сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования и обеспечения своих интересов «во время этого урегулирования».

В то же время:

● Россияне ударили по колонии. В ночь на 29 июля российские захватчики атаковали фугасными авиабомбами одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области. По данным Минюста по состоянию на 14:27 было известно, что в результате удара по Беленьковской исправительной колонии погибли 16 человек среди осужденных, 44 человека получили ранения и госпитализированы в местные больницы, более 50 пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

В то же время в Москве заявили, что они бьют исключительно по военным и связанным с военными объектам, — мол, колонию они не бомбили. В свою очередь Андрей Ермак, глава ОП, назвал атаку очередным военным преступлением россиян.

● Залпом по магазину. Войска страны-агрессора России около 10:38 ударили — вероятно, из реактивной системы залпового огня, — по селу Новоплатоновка Харьковской области, в результате чего погибли пять человек, еще трое пострадали. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

В результате вражеского обстрела вспыхнул местный магазин. ГСЧС уточнила, что армия РФ ударила по мирным жителям, когда те собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь.

● Ракетой по роддому. А еще сегодня россияне ударили ракетой по Каменскому на Днепропетровщине. Погибли три человека, включая молодую женщину, которая была на 7-м месяце беременности.

В городе повреждены роддом, больница, кожно-венерологический диспансер и детская поликлиника. Всех пациентов перевезли в другие лечебные учреждения. Кроме того, в Каменском повреждены два лицея, гимназия, детский сад и 49 домов, выбито более 300 окон.

● Путин не воспринимает Трампа всерьез. Маловероятно, что российского диктатора испугают новые заявления Дональда Трампа, — он не будет воспринимать президента США всерьез, пока тот не подтвердит свои угрозы действиями. Об этом написал Sky News, анализируя возможную реакцию Кремля на ультиматумы Трампа.

путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки в своих военных целях, если только его не вынудят к этому значительные успехи Украины на поле боя. Об этом говорится в отчете исследователей Института изучения войны (ISW).

● Коллапс с водой в оккупированной Донецкой области. Ситуация с поставками воды на оккупированной Россией территории Донецкой области стала критической. На прошлой неделе там еще больше сократили подачу воды: ее дают всего один раз в три дня в самом Донецке и раз в два дня — в других городах, в частности, в Мариуполе, написала российская служба ВВС.

Спутниковые снимки, которые проанализировала российская служба ВВС, подтверждают, что до начала полномасштабной войны России против Украины в водохранилищах региона воды было значительно больше, чем сейчас, а часть из них стремительно мелеет. Но проблемы связаны не только с обмелением водохранилищ. Водопровод, из которого вода поступала в Донецкую область с запада, разрушен в ходе боевых действий. Кроме того, с 2014 года, захватив часть Донецкой области, Россия мало что делала для улучшения ситуации с водой.

И к невоенным, но тем не менее важным новостям:

● ЕС предупреждает Киев. Евросоюз предупредил Украину о последствиях в случае, если Верховная Рада не найдет голосов для отмены норм закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Об этом сообщила Европейская правда (ЕП) со ссылкой на собеседников в структурах ЕС.

Как написала ЕП, 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили украинскому правительству, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. В частности, выделение помощи поставили на паузу до принятия нового закона о НАБУ и САП. Собеседник ЕП подтвердил о предупреждении украинского правительства, но уточнил, что не ожидается замораживание выплат по программе Ukraine Facility. Источники издания добавили, что ЕС также поднял вопрос других вопросов, связанных с реформами, в частности, назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

Рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского по НАБУ и САП 31 июля.

● Критически важные НАБУ и САП. В контексте предстоящего голосования в Верховной Раде в Еврокомиссии отметили, что восстановление полномочий НАБУ и САП является критически важным для антикоррупционной системы Украины. Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на комментарий представителя Еврокомиссии.

Издание отметило, что в разговоре с президентом Украины 28 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила четкое послание: Украина должна развивать прочные основы как будущее государство — член ЕС и сохранить независимость антикоррупционных органов.

И в заключение:

● Жизнь без лишних копеек. Нацбанк с 1 октября 2025 года планирует начать постепенное изъятие из обращения монет номиналом 10 копеек в связи с утратой ими функционального значения в наличных расчетах. Как сообщил регулятор, сейчас в обращении находится около 5,5 млрд разменных монет, из которых 4,1 млрд — это монеты номиналом 10 копеек, а еще 1,4 млрд — 50 копеек.

«Ежегодно Национальный банк должен поддерживать оборот и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом нуждается наличный оборот», — отметили в НБУ Нацбанк отмечает, что 10 копеек уже фактически потеряли значение в расчетах за товары и услуги, поэтому на фоне снижения практической потребности в 10-копеечных монетах регулятор считает целесообразным постепенно изъять их из обращения, чтобы уменьшить расходы государства и участников наличного обращения на их изготовление, транспортировку, хранение и обработку.

В то же время НБУ, как написал в ФБ его глава Андрей Пышный, продолжает работу над инициативой замены термина «копейка» на «шаг».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.