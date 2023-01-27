Уже есть замена Путину? 27 января, 18:31

Чем жила страна 27 января 2022 года

● Уже есть замена Путину? Окружение кремлевского диктатора начинает осознавать, что РФ проигрывает войну против Украины, заявил 24 каналу секретарь СНБО Алексей Данилов. И потому Путину уже, мол, подыскивают замену. «Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина», — отметил секретарь Совбеза.

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По его словам, у украинской стороны есть свои предположения о том, что дальше будет происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако секретарь СНБО не раскрыл детали.

● Путин решил «вымучить» Украину. Российский диктатор нацелен вести войну против Украины много лет и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ. Об этом со ссылкой на ряд источников в России и США пишет Bloomberg. Кремль, мол, «стремится продемонстрировать, что его силы способны вернуть себе инициативу после нескольких месяцев потерь позиций». Цель Москвы — «надавить на Киев и его сторонников, чтобы они согласились на нечто вроде перемирия, которое оставило бы за Россией контроль над оккупированной территорией».

Путин считает, «что у него нет другой альтернативы, кроме как одержать верх в конфликте», который он считает экзистенциальной схваткой с США и их союзниками, говорят источники Bloomberg. Поэтому новый этап мобилизации в России, по их словам, возможен уже в ближайшую весну, тогда как российская экономика и общество все больше подчиняются потребностям войны.

Некоторые инсайдеры Bloomberg признают, что уверенность Путина в способности его армии «вымучить» триумф — даже ценой огромных потерь и разрушений — отражает его ошибочное понимание намерений Запада остановить российскую агрессию.

И еще: хотя новая волна санкционного давления — в частности ограничение цен на российскую нефть — сократила доходы Кремля, она пока не ограничивает возможности Путина финансировать войну, предупреждает Bloomberg. По мнению экономистов, Россия по-прежнему имеет доступ к миллиардным резервам в юанях, которые не затронули санкции и которые могут помогать преодолевать дефицит российского бюджета еще 2–3 года.

● РФ в течение последних недель пытается найти слабые места в обороне Украины, заявил 24-му каналу все тот же Алексей Данилов. По словам секретаря СНБО, враг стремится захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Но ситуация контролируется. «Как россияне будут двигаться дальше, будет зависеть от многих факторов, но мы видим, что они постепенно истощаются», — добавил Данилов.

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● Жестокие бои под Угледаром. На Угледарском направлении (это юго-запад Донетчины) продолжаются жестокие бои. Оккупационные войска РФ пытаются добиться значительного успеха, но подвергаются серьезному сопротивлению со стороны ВСУ, сообщил представитель Восточной группировки Сергей Череватый. Он добавил, что за сутки оккупанты совершили 322 обстрела, 58 боевых столкновений. Потери войск РФ составляют 109 человек убитыми и 188 ранеными. Кроме того, на этом направлении оккупанты потеряли четыре танка, три БМП и три беспилотника Орлан.

● Минус 850. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 850 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 124 710 своих военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро 27 января.

Также враг потерял: танков — 3182 (+7 в сутки), боевых бронированных машин — 6340 (+6), артсистем — 2180 (+11), РСЗО — 452 (+0), средств ПВО — 221 (+1), самолетов — 292 (+0), вертолетов — 283 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1941 (+33), крылатых ракет— 796 (+47) и многое другое.

● Ассиметричный ответ на ракетные атаки. Ответ на очередной массированный удар страны-террориста РФ должен быть асимметричным, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 января. Он подчеркнул, что российскую агрессию можно остановить только «адекватным оружием», новыми санкциями против РФ, работой над созданием трибунала относительно преступления агрессии и над компенсацией всех убытков, причиненных войной, за счет российских активов.

● Международный трибунал (или его аналог) для привлечения России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления может начать свою работу летом 2023 года. США работают над этим вопросом совместно со странами G7 и Украиной, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

● Беларусь является соучастником полномасштабной российской агрессии против Украины, и режим Александра Лукашенко должен предстать перед трибуналом вместе с российским руководством. Об этом говорится в резолюции, которую ПАСЕ единогласно приняла 26 января. В документе отмечается, что неспровоцированную агрессию против Украины осуществляют Россия и Беларусь, и они несут ответственность за совершенные в Украине зверства (военные преступления, преступления против человечности и возможный геноцид).

● США признали ЧВК Вагнер, которую контролирует Евгений Пригожин, транснациональной преступной организацией и расширили санкции против нее, сообщило американское Министерство финансов. По словам министерства финансов США Джанет Йеллен, новые санкции еще больше ударят по возможности российского диктатора поддерживать российскую армию.

● Новые санкции США против ЧВК Вагнера, вероятно, призваны помешать операциям армии Пригожина за пределами РФ и Украины, тогда как сам «повар Путина» вступил в прямой конфликт с террористом Игорем Гиркиным. Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW) за 26 января. Пригожин и Гиркин, постоянно критикующие минобороны РФ, вероятно, борются за влияние и покровительство среди российских политиков, разочарованных ходом войны, констатируют эксперты ISW.

● Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за поддержки полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкции во многом дублируют ограничения, введенные против РФ.

● Били Кинжалами. Во время массированного обстрела 26 января Россия применила гиперзвуковые ракеты Кинжал для ударов по объектам в Киеве и Запорожье, сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, таких ракет в РФ немного, их берегут для поражения наиболее стратегически важных для страны-террориста целей. «На этот раз оказались такими один из объектов в Запорожье и объект критической инфраструктуры в Киеве. Такая была у них стратегическая цель — оставить один район Киева без света», — сказал Игнат.

● Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утвердил создание в Украине первых в мире ударных рот БПЛА.

● F-16 в небе Украины? В Пентагоне допустили передачу Украине американских истребителей F-16, отметив, что «ничего не собираются снимать с повестки дня». Об этом во время брифинга заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. Однако она подчеркнула, что F-16 — сложная система вооружений, которая потребует длительного обучения.

● США будут «очень осторожно» обсуждать идею поставки истребителей Украине с Киевом и его союзниками, сказал заместитель советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Файнер.

● Париж не исключает возможности передачи истребителей ВСУ, но при условии, что это не приведет к эскалации войны, не подорвет национальную или европейскую безопасность и будет полезным для украинцев. Об этом заявил Томас Гассилуд, близкий соратник президента Франции, глава комитета Национальной ассамблеи по нацобороне и вооруженным силам.

● ВСУ требуется танковая армада. Для наступления защитникам Украины необходимо 300–500 танков, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News. Он напомнил, что по сравнению с тысячами единиц российской бронетехники у Украины дефицит. «…Мы параллельно строим какое-то количество танков. Ремонтируем свои танки. Я не готов говорить об этом очень подробно, потому что они [российские оккупанты ] бьют по нашим логистическим центрам. Потому нам сейчас нужно 300–500 танков… Танки нужны для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей», — подчеркнул президент.

Зеленский сказал, что благодарен союзникам, которые передают Украине танки, и всему миру за поддержку Украины, но количество танков и сроки, когда они могут доехать до украинской территории, имеют решающее значение.

● Бронированная коалиция. В коалицию стран, передающих Украине танки для защиты от российских оккупантов, входят уже 12 стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

● Леопарды обгонят Абрамсы. Украина получит немецкие танки Leopard 2 раньше американских Abrams. Об этом в комментарии CNN сообщил Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности при администрации президента США. Отвечая на вопрос журналистов, получит ли ВСУ Abrams «хотя бы до конца года», он заявил, что этот процесс может занять «много месяцев», однако немецкие Leopard поступят на вооружение украинской армии «быстрее».

«Украина готовится к весне. Обеспечение бронетехникой… Танки Leopard от Германии и европейских союзников и партнеров будут предоставлены в кратчайшие сроки. Вовремя, чтобы помочь им весной и летом», – рассказал Кирби.

● Польша готовится предоставить 74 танка. Польша готова передать украинским военным 60 танков PT-9, являющихся модернизированной версией Т-72, а также 14 танков Leopard 2. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, для ВСУ важно иметь танки, ведь в России на складах хранится от нескольких до 15 тыс. единиц такой техники.

● В Пентагоне подтвердили, что Украина получит от США современную модификацию танков Abrams M1A2. Там затруднились ответить, когда танки Abrams появятся в Украине, добавив, что «речь идет не о неделях, а о месяцах».

● Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна выделяет крупнейший пакет военной помощи для Украины на сумму 92 млн евро. Тот будет включать в себя ракеты AMRAAM, легкое противотанковое вооружение, противотанковые гранаты и пушки, пулеметы Minimi, автоматические винтовки типа Scar, легкие бронированные машины и горючее. Кроме того, Бельгия обеспечит обучение украинских военных.

● Рамштайн стал еще и финансовым. Украина вместе с союзниками запустила Межведомственную донорскую координационную платформу для поддержки восстановления и реконструкции страны («финансовый Рамштайн»). Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, платформа обеспечит тесную координацию международных доноров и финансовых организаций и позволит передавать Украине помощь «согласованно и прозрачно».

В первом заседании приняли участие представители Украины, Евросоюза, стран Большой семерки, Европейского инвестбанка, Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда и Всемирного банка. В будущем доноров может стать больше.

● МВФ (который довольно сдержанно сотрудничал с Киевом в прошлом году) рассматривает вопрос выделения Украине пакета помощи на сумму до $16 млрд. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их данным, в случае одобрения программа, рассчитанная на 3–4 года общей стоимостью $14–16 млрд, предусматривает выделение $5–7 млрд уже в первый год.

Если план будет согласован до конца марта, первый транш в лучшем случае поступит уже в апреле. Реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран G-7, а также со стороны доноров и кредиторов Украины.

● Большая американская проверка. В Киев приехали аудиторы из США, чтобы проверить использование международной (в частности, военной) помощи. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете по международным делам Сената. Американские аудиторы находятся в Киеве, чтобы убедиться, что «ни одна помощь или оружие не перенаправлены», добавила она.

«Мы продолжаем поддерживать антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране. Украина должна не только выжить в этой войне, она должна стать сильнее, чище, демократичнее и европейскее — именно за это воюют украинские патриоты. Это также ключевая часть поддержки, которую осуществляют Соединенные Штаты и наши международные партнеры. Принятое на этой неделе решение президента Зеленского устранить и принять отставки подозреваемых в коррупции должностных лиц является мощным сигналом собственной решимости Украины в этом отношении», — заявила Нуланд.

И еще:

● Отвечая на тех же слушаниях в Сенате на вопрос о возможности смягчения санкций против депутатов госдумы РФ, Виктория Нуланд назвала обязательные условия такого смягчения. «В контексте решения России вести серьезные переговоры и вывести свои войска из Украины и вернуть территории, я, безусловно, поддержала бы это [смягчение санкций]. Думаю, что государственный секретарь США Блинкен сделал бы то же самое», — объяснила она.

И для финала:

● Мустафа Найем возглавил Агентство восстановления инфраструктуры, созданное на основе Укравтодора. Новая организация будет заниматься послевоенным восстановлением, запускать восстановление первых объектов и общаться с международными донорами.

● Тищенко уже не «слуга». После скандальной поездки в Таиланд во время войны народный депутат Николай Тищенко был исключен из фракции Слуга народа. По словам спикера партии Юлии Палийчук, его исключили по результатам начатого накануне внутрифракционного опроса.

О визите Тищенко в Таиланд стало известно из объявления посольства Украины: дипучреждение анонсировало встречу нардепа с «представителями украинской общины» 27 января «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия».

● Кабмин по поручению СНБО принял постановление, которым запретил выезд чиновников и госслужащих за границу во время войны без уважительных причин. Теперь народные депутаты, члены правительства, представители местных властей, прокуроры, судьи и другие должностные лица имеют право выехать из Украины только в служебную командировку.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее – свое и страны.