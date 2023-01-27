Опасен для всех без исключения. Пора миру изменить правила игры 27 января, 10:49 Эксклюзив NV

Международная архитектура мира и безопасности не работает

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Мир впереди 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

В этом году организации, возглавляемой мной более 15 лет, присудили Нобелевскую премию мира. Это признание усилий всего украинского народа, борющегося за свободу и демократический выбор. Также это уникальная возможность для правозащитников поднять вопрос об ответственности за военные преступления России на международном уровне. Ибо устойчивый мир в нашей части мира невозможен без справедливости.

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Россия использует военные преступления как способ ведения войны. Российские войска намеренно уничтожают жилые дома, церкви, школы, больницы, расстреливают эвакуационные коридоры, арестовывают людей в фильтрационных лагерях, проводят принудительные депортации населения, похищают, пытают и убивают на оккупированных территориях.

Россия хочет сломить сопротивление и оккупировать Украину посредством невыразимой боли гражданского населения. Мы документируем эту боль.

За эти годы я говорила с сотнями выживших в плену людей. Они рассказывали, как их избивали, насиловали, проводили ток через гениталии, вырывали ногти, сверлили колени, заставляли писать собственной кровью. Одна женщина рассказывала, как ей вынимали глаз ложкой. Таким действиям нет ни одного военного оправдания. Россияне делали это только потому, что могли.

Россия должна быть исключена из Совета Безопасности ООН

После полномасштабного вторжения мы объединили усилия с другими правозащитниками и инициировали Трибунал для Путина. Мы построили всеукраинскую сеть документаторов, которая работает по всей стране, включая оккупированные территории. Только за девять месяцев совместными усилиями мы задокументировали более 26 тысяч эпизодов военных преступлений.

Это количество военных преступлений подтверждает, что международная архитектура мира и безопасности не работает. Мы живем в мире, который позволил России безнаказанно оккупировать Крым и часть Луганской и Донецкой областей. И уже сколько времени не может остановить боль миллионов людей в Украине. ООН не удалось предотвратить полномасштабную войну и выполнить свой мандат. И важно понять, почему и что следует изменить. Это нужно не только людям в Украине. Мир, в котором правила игры определяет не право, а государство с мощным военным потенциалом и имперскими амбициями, опасен для всех без исключения.

Первое. Связь между миром и правами человека неразрывна. Права человека имеют столь же важное значение, как военный потенциал или экономическая стабильность. Государство, которое игнорирует обязательства в области прав человека, представляет угрозу не только своим гражданам. Поэтому на системные нарушения международное сообщество должно реагировать.

Второе. Безнаказанность увеличивает аппетит авторитарных режимов. Десятилетиями российские военные совершали военные преступления в Чечне, Молдове, Грузии, Украине, Мали, Ливии, Сирии и оставались безнаказанными. Мир не отреагировал даже на аннексию Крыма, ставшую первым прецедентом в послевоенной Европе. Россия поверила, что она может делать все, что захочет.

Третье. Мир, в котором правила устанавливает более сильное, а не международное право, опасен для всех. Нужна кардинальная реформа международной системы мира и безопасности для создания действенных гарантий для всех стран и их граждан независимо от участия в военных блоках. Россия должна быть исключена из Совета Безопасности за систематические нарушения Устава ООН.

Четвертое. Война имеет ценностное измерение. Это не война двух стран, а война двух систем — авторитаризма и демократии. Россия хочет доказать, что верховенство права, демократия и права человека являются ложными ценностями, потому что не могут никого защитить во время войны. И для того, чтобы на это ответить, нужно изменить подходы к правосудию за военные преступления.

В ХХ веке цивилизованный мир сделал весомый шаг к утверждению права и справедливости. На Нюрнбергском трибунале были осуждены военные преступники павшего нацистского режима.

В XXI веке мы должны пойти дальше. Правосудие не должно зависеть от крепости российского режима. Нельзя медлить. Надо уже сейчас создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности.

Война превращает людей в цифры. Мы должны обеспечить справедливость для всех жертв войны и вернуть людям их имена. И доказать, что справедливость существует, хоть и отложена во времени.

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