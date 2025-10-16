РФ изменила тактику применения шахедов. Как адаптировалась наша ПВО

Меня спрашивают, отработал ли я для себя какие-то маркеры, согласно которым могу сказать, что враг готовит очередной интенсивный обстрел Украины? Конечно, отработал. Я же веду некий каталог, архив. Ну и, например, можно, четко показать сказать статистику налетов. Массированный налет — это каждые 5−6 дней. Это даже чаще, чем раз в неделю. Можно просто привести статистику за этот месяц — налеты были 5-го и 10-го, ровно 5 дней разницы. Российская месячная «норма» запуска — это 5,5 тысяч. Это шахеды и герберы. А до 15 октября включительно россияне уже выпустили 2600. Поэтому, скорее всего, в этом месяце, ну, пожалуй, еще будет два налета, не более.

Насколько мы продвинулись вперед, чтобы эффективнее противодействовать этой беде,