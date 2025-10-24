Враги готовят Запорожско-Днепропетровский плацдарм

Оно постепенно вырисовывается в новое Покровское — по Днепропетровской области и восточное Гуляйпольское по Запорожской области. Основной ударной силой российской группы войск остается 5-я ОВА, потерявшая с момента начала наступления на Южно-Донбасском направлении личного состава более 17 тысяч, что превышает штатную комплектацию среднестатистической дивизии! В любой другой армии мира, такие потери вынудили бы командование отводить армию на восстановление, но только не в российской. Вместо этого, для поддержки наступательных возможностей формирования в зону ответственности были отправлены подразделения 90-й ТД с бывшего Кураховского выступа.

Реклама

Также, крайне активно применяются силы и средства 36-й ОВА, стремящейся как можно скорее взять контроль над Новоселовкой, открывающей дорогу к Великомихайловке и Орестополю — населенным пунктам в междуречье Волчья-Ворона.

Очевидно, что целью врага является контроль всей южной части Днепропетровской области, по трассе Н-15, по Покровское, являющееся таким же важным логистическим узлом, как и Покровск, а также всей восточной части Запорожской области, с выходом на Гуляйполе, минимум, по рубежу реки Гайчул. И причина тому весьма прозаична.

Целью является контроль всей южной части Днепропетровской области

Формирование плацдарма с удобной логистикой для сосредоточения и обеспечения нескольких общевойсковых армий. Причем, речь идет не только о задействованных сейчас на Южно-Донбасском направлении 5-й, 29-й, 35-й, 36-й ОВА и 68-м АК, а о куда большей группировке, необходимой для выхода к Запорожью.

Это не быстрый процесс, но движение российских войск говорит именно о выполнении такого плана, а реализация поставленной задачи, в лучшем случае для российских войск и в худшем для нас, может занять, ни много ни мало — два года. В худшем для них, в лучшем для нас, разумеется, более двух лет. Но, РФ такие долгосрочные планы явно не смущают, что в очередной раз подтверждает — Москва намерена воевать и дальше и никаких перемирий, мирных планов и прочей дипломатической чуши она не внемлет.

Увы, но если врагам удастся в 2026 году сформировать плацдарм Покровское-Гуляйполе, что улучшит логистику и тыловое обеспечение передовых подразделений, процесс движения противника с востока к Запорожью может ускориться.

Читайте также: Зоя Казанжи Украину ожидает тяжелая зима

Разумеется, есть целый ряд факторов, которые могут повлиять на это движение и в равной степени как затормозить его, так и остановить или и вовсе — обернуть вспять. Но я говорю не о гипотетической вероятности с позитивным исходом, а именно — о негативном варианте развития событий. Например, как в прошлом году на бывшем направлении на Великую Новоселку, где при всех существовавших угрозах не было обустроено по дороге Золотая Нива — Шахтерское и по трассе Т-05−09 Золотая Нива-Великая Новоселка необходимых заграждений в том количестве, которое бы остановило продвижение врага, а не позволило бы им за сутки по прямой преодолевать от 5 до 10 км…

Кроме того, в будущем году пополнение российских оккупационных войск будет значительно ускорено за счет круглогодичной обязательной мобилизации, а также принятия законодательных актов, приравнивающих срочников к действующему военнослужащему по контракту. Запорожско-Днепропетровский плацдарм будет для российских оккупационных войск формироваться закидыванием большого количества личного состава. Куда большего, нежели там сосредоточено на сегодняшний день.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора