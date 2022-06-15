Приказано молчать. Почему Путин не пожертвовал Поклонской 15 июня, 16:01 Цей матеріал також доступний українською

Не прошло и дня после отставки Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества, какее уже назначили на новую должность — советника генпрокурораРоссийской Федерации

Как и в случае с предыдущими своими «колебаниями» в сторону от генеральной линии властей, Наталья Поклонская отделалась легким испугом: ее чиновничья карьера не прекратилась, она осталась в «обойме». Впрочем, на этот раз — ценой отказа от публичности и молчания, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Но и повод для новой должностной рокировки оказался более чем серьезным: Поклонская фактически отказалась публично признать, что война — это мир и посмела выразить сочувствие жертвам российской агрессии — тем, кого она в 2014 году предала, своим бывшим соотечественникам.

Думаю, любая другая российская чиновница, которая осмелилась бы таким образом выразить свое мнение, лишилась бы не только должности, но и монаршего благоволения. А, возможно, и оказалась бы под следствием за какие-нибудь подлинные или мнимые коррупционные прегрешения — как известно, такого борца с коррупцией, как Владимир Путин, еще поискать нужно. Но Поклонская получила очередную синекуру — интересно, почему?

Возможно, в сознании российских чиновников она остается слишком ярким пропагандистским образом «крымской весны», чтобы публично жертвовать самой фигурой Поклонской и превращать ее в предательницу идеи уничтожения Украины.

Ведь и предыдущие назначения Поклонской, уверен, были синекурой. Что решает прокурор оккупированного Крыма? Только то, что прикажет руководитель из Москвы. Что решает депутат Государственной думы? Только то, что скажет куратор из администрации президента. Что могла бы решать Поклонская в Россотрудничестве? Да, ничего. Эта организация — просто «крыша» для СВР и ФСБ, для боевиков, дестабилизаторов других стран и даже террористов.

Поклонская фактически отказалась публично признать, что война — это мир

А в генеральной прокуратуре России Поклонская, похоже, будет только числиться. Я бы даже сказал — «чиститься», от слова «чистилище». Думаю, руководство России просто посмотрит, насколько правильно она поняла приказ молчать — чтобы решить, можно ли назначить бывшую руководительницу оккупационной прокуратуры Крыма на какую-то более серьезную должность. Впрочем, официально о причине нового назначения Поклонской нигде не говорится.

Проблема Натальи Поклонской — как и некоторых других коллаборантов образца 2014 года — в том, что она привыкла к традициям украинской политики, где существовало пространство для высказывания собственного мнения даже во времена Виктора Януковича. Депутат Верховной Рады от Партии регионов мог поиграть в наличие собственного мнения — если, разумеется, у него это собственное мнение было. Разумеется, так, чтобы не обидеть власть. Вот и Поклонская, видимо, считала, что если уже в Москве она поиграет в поклонницу последнего российского императора, то это не должно никого обидеть. И если она выразит скорбь в связи с человеческими жертвами, то это тоже никого не должно задеть. В конце концов, она же родом из Украины, почему бы и не посочувствовать несчастным людям.

Но российская политика — это не балаган, а казарма. И если сказали, что фильм одобрен — значит, одобрен. И если сказали, что война — это мир, то никто не должен никому сочувствовать. Тем более, чиновник из пресловутого Россотрудничества.

Ну а насколько Поклонская на самом деле против войны, насколько она на самом деле кому-то сочувствует, думаю, можно понять хотя бы по тому, что она согласилась молчать, обменяла эмпатию на очередную ничего не значащую должность, согласилась, что прислуживать Кремлю куда важнее, чем осуждать войну и насилие.

Что, собственно, и требовалось доказать.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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