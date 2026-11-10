О сокрушительном поражении Трампа и левом развороте в США

Поскольку последующие события быстро вытесняют предыдущие, важно фиксировать итоги, чтобы не потерять нить происходящего. Итак, давайте зафиксируем ситуацию по США.

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1. Поражение Трампа — сокрушительное. Ключевая причина заключается в том, что он всех достал (точнее, не всех, а критическую массу избирателей). Речь идет не только об усталости от его яркой, незаурядной личности, но и о разочаровании результатами его экономической политики.

2. Очевидно, что мужчины и женщины, белые и афроамериканцы, люди с высоким и невысоким уровнем образования, католики и протестанты голосовали по-разному. Вы уже видели диаграммы и карты. Очевидно, что более образованные граждане, афроамериканцы и американские евреи (а также ряд других групп) чаще голосуют за демократов, тогда как белые евангелисты — за сторонников MAGA. Однако здесь важно не попасть в ловушку упрощения. Значительная часть избирателей всегда голосует за «своих». Исход зависит от того, насколько успешно партиям удалось мобилизовать свой электорат и обеспечить явку на участки. В этот раз республиканцам это удалось хуже, поскольку часть их избирателей разочарована.

Трамп может с удвоенной энергией заняться внешней политикой

Результат также определяют избиратели, которые заранее не знают, за кого будут голосовать (так называемые switchers); этой теме посвящена блестящая книга Марка Дж. Пенна «Microtrends» — рекомендую ее не только социологам, но и маркетологам. Демократам и Трампу удалось мобилизовать эту многочисленную категорию: демократам — в позитивном ключе, Трампу — в негативном.

3. И здесь очень важно отметить, что демократы не представляют собой монолит. Левое крыло партии («прогрессисты») сохранило за собой свой традиционный электорат. В то же время умеренные демократы смогли привлечь левоцентристских избирателей — а возможно, и центристов (до которых не сумели достучаться классические республиканцы). Таким образом, можно сказать, что демократы одержали победу благодаря широкой коалиции «прогрессистов» и умеренных демократов, способных выигрывать в республиканских округах. Благодаря этому на политическую арену вышло немало новых интересных фигур из числа умеренных, а повестка дня демократов, вероятнее всего, будет обновлена и смещена вправо. В таком случае кандидатом от демократов на следующих президентских выборах станет не Окасио-Кортес, а кто-то более умеренный.

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4. Поэтому не стоит говорить о «левом развороте» в США — это прежде всего разворот против Трампа. Помимо этого аргумента, есть еще один: в ряде штатов прошли референдумы (в том числе по налоговым вопросам), на которых избиратели, голосовавшие за демократов, поддержали довольно правые решения. А маятник всегда качается в другую сторону.

Американцы не стали более левыми или правыми — они устали от радикализма, хаоса и непредсказуемости.

5. Сейчас важно то, что произойдет в Республиканской партии. Трамп стал настолько токсичной фигурой, что партии приходится переосмысливать свое будущее, и здесь возможны различные варианты. Хотелось бы наконец увидеть обновленную «Великую старую партию» (GOP) и адекватного консерватора на следующих президентских выборах. Однако это не гарантировано: возможен как возврат к традиционной консервативной политике, так и дальнейшее движение в русле MAGA уже без Трампа или даже раскол.

6. В ближайшие два года США будут заниматься своими внутренними вопросами, в том числе блокированием действий друг друга. Однако Трамп, не имея больше свободы маневра во внутриамериканских делах, может с удвоенной энергией заняться внешней политикой, обладая в этой сфере широкими полномочиями. Для нас это опасно, если мы продолжим выстраивать отношения с США так, как делали это до сих пор.

7. Украине срочно необходим посол; также нужно активно налаживать работу с Конгрессом на двухпартийной основе — не посредством разовых поездок, а системно и ежедневно, взаимодействуя не только со старыми друзьями, но и с множеством новых людей из обеих партий. Украине важно не стать заложницей внутриполитического противостояния в США.

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Текст опубликован с разрешения автора