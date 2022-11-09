Это шанс устранить Путина. 9 ноября, 16:35 Эксклюзив НВ

Пять причин, почему США не откажутся от военной помощи Украине

Я и не ожидал, что промежуточные выборы будут иметь какое-то влияние на уровень поддержки в Конгрессе военной помощи Украине, тем более сейчас, учитывая уже появляющиеся результаты. Если Конгресс был настроен 98 против 2 в пользу военной помощи Украине накануне промежуточных выборов, то сейчас, скорее всего, это будет 90 за, а 10 против.

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С точки зрения безопасности США, и это понятно каждому, предоставить вооружение украинцам, чтобы те разрушили военный потенциал России и Ирана. Это выгоднее всего для США, в буквальном смысле, ведь не ставит под угрозу жизнь ни одного американца.

Военная помощь Украине:

1. Разрушает российский военный потенциал — каждый российский танк, выведенный сейчас из строя, это минус один так, с которым могут столкнуться силы НАТО на линии противостояния.

2. Принуждает Россию перенаправлять ресурсы от гражданских потребителей на военные нужды, подрывая стандарты жизни внутри страны и, наконец, поддержку режима Путина.

3. Эта война является прекрасной возможностью для рекламы преимущества западных военных технологий над российскими. Это закрепляет имидж российского вооружения как не дотягивающего до стандартов. Представьте: США снабжают Украину только военными технологиями второго/третьего поколения, и все же они превосходят лучшее, что могут предложить россияне. Только стенгеры и джавелины уничтожают российскую авиацию и танки, а что же тогда может сделать вооружение с гораздо более высокими характеристиками? Поэтому представьте, что вы являетесь третьей страной, как Индия, Египет, Пакистан или Турция, и планируете инвестировать военную технику. Чье вооружение вы захотите? Конечно, не российское. Это повлияет на продажу российского оружия, но также отнимет у России дипломатические рычаги влияния. Все это полностью разрушает российскую мощь.

То, что раньше казалось невероятным, произошло

Конфликт подтолкнет продажу оружия США, а также станет отличным толчком для других членов НАТО, чтобы наконец-то активизироваться и выполнить обязательства по оборонным расходам в размере 2% ВВП — значительная часть продажи оружия пойдет в США.

4. Давая возможность украинцам разрушать представление россиян о своей мощи, вы также разрушаете дипломатическое влияние РФ. Посмотрите, что происходит в Центральной Азии, где такие страны, как Азербайджан, Казахстан и другие, проявляют гораздо большую решительность, и теперь гнут свою линию. Потому что понимают: военные возможности Москвы. Взгляните на недавние успехи Азербайджана против Армении, теперь открывшие путь для существенных и потенциально окончательных мирных переговоров. США, а не Россия сейчас ведут эти мирные переговоры. То, что раньше казалось невероятным, произошло: Россия не смогла встать на защиту Армении во время недавних боевых действий, несмотря на веские аргументы в соответствии с условиями соглашения о взаимной обороне. Почему не смогла? Да потому, что России не хватало дополнительных военных возможностей.

Вероятно, казахи рассуждают себе то же и о северном Казахстане.

5. Собственно, подытоживая все вышесказанное, война в Украине должна дать США наилучший шанс для смены режима в России, устранения Путина. Его ослабляют военно, экономически, дипломатически. Именно так США очень хотят, чтобы Путин был отстранен от власти, рассчитывая на то, что следующий российский лидер не может быть таким плохим, как Путин.

Перевод НВ

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