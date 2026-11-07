Трамп, Украина и задача номер один для Путина

Результаты промежуточных выборов в США действительно кое-кому сорвали мозг. Трамп в смысле внутренней политики, хоть и отчасти, но становится хромой уткой, но не в смысле внешней. В американской системе президент — это фигура номер один с большим отрывом во внешней политике. Да, конечно, придется договариваться, конечно, теперь деньги окончательно в руках демократов. Но все равно внешняя политика — это прерогатива президента и исполнительной власти. И это сидит очень глубоко в американской ДНК.

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Ограничен ли Трамп, как токсичная фигура для части американского общества, в том, что он будет на нас давить? Мой ответ — с точностью до наоборот. Думаю, что он будет давить максимально жестко.