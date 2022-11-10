Промежуточные выборы США. О чем они говорят для Украины 10 ноября, 15:12

Необходимо понимать, что для нас важна не победа какой-то конкретной партии

Прочитал немало аналитики по выборам в США, и я думаю, что результаты — не самые плохие для Украины.

Необходимо понимать, что для нас важна не победа какой-то конкретной партии, потому что в каждой из партий есть как политики, которые очень дружелюбно настроены к идее поддержки Украины, так и откровенно недружественные.

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Они по партиям распределяются не на основе отношения к Украине, а на основе отношения к другим вопросам. Поэтому важна не столько партийная принадлежность американских конгрессменов, сколько электоральные тенденции.

И здесь многие американские аналитики отмечают интересный момент.

Республиканцы побеждают (хотя и далеко не так уверенно, как они сами этого ждали), но лично Дональд Трамп скорее проиграл, потому что проиграли его персональные выдвиженцы. А вот Рональд Десантис, которого в последнее время Трамп публично критикует, не подбирая слов, очень уверенно выиграл во Флориде, превращаясь в новую «звезду» республиканцев.

Для американской политики все это очень важно, и это ставит под большой вопрос дальнейшую трансформацию республиканцев в «партию трампистов».

Показательно, что именно «протрамповское» крыло критиковало военную помощь для Украины, призывало к ее остановке, а сам Трамп еще и Крымом публично «торговал». Конечно, их политические проблемы не связаны с этим, но все равно будет интересно, куда теперь начнет двигаться партия.

Если многие аналитики оценивали личные шансы Трампа одержать победу на следующих президентских выборах как высокие, то теперь уже совсем не факт, что он обязательно получит даже партийную номинацию.

Поэтому есть все же немалая вероятность того, что республиканцы все же не будут активно пытаться «обрезать» поддержку Украины, а могут даже попытаться перенять на себя инициативу в этом вопросе, ведь трампистские тенденции уже не выглядят для них чем-то безальтернативным.

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