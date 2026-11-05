Никто ничего не знает. Что теряет Украина в новом Конгрессе США

Джед Санден: Доступ Украины к США никогда не ограничивался лишь посольством. Это были несколько десятков членов Конгресса, которые знали ситуацию достаточно хорошо, чтобы разрабатывать законы, отстаивать их в комитетах и поддерживать их реализацию. Большинство из них ушли (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Выборы 2026 года сократили число людей в Конгрессе, умевших писать законопроекты по Украине. Мой не слишком утешительный прогноз.

Никто ничего не знает.

Эта фраза принадлежит Уильяму Голдману и относилась к Голливуду, но она применима к любому анализу, опубликованному с вечера вторника — касающемуся того, что означает Конгресс, контролируемый демократами, для Украины. Аналитики высказываются уверенно. А зря.

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Что нам известно: демократы получают контроль над Сенатом с перевесом в четыре места, а над Палатой представителей — в 20. Новые председатели комитетов, новые «привратники», новый календарь. Именно это и определяет, дойдет ли законопроект до голосования в зале.

Чего мы не знаем: внешней политикой по-прежнему руководят из Белого дома, тогда как Конгресс осуществляет надзор. У президентов — «хромых уток», чей срок полномочий подходит к концу, есть привычка обращаться к внешнеполитическим делам — Клинтон в Кэмп-Дэвиде, разворот Обамы к Азии, «всплеск» Буша, — но привычка не служит прогнозом.

Никто пока не знает, планирует ли это большинство заниматься законодательной деятельностью или проводить слушания. Для Украины это два разных мира, и она будет лишь небольшой частью каждого из них.

Это важная тема. Но другая имеет большее значение.

Ряды депутатов поредели. Восемь членов Палаты представителей, продвигавших законопроекты по Украине, не вернутся