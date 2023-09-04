Петр Бурковский

Петр Бурковский

Исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива

Приближаемся к очень сложному периоду. Почему отставка Резникова состоялась только сейчас

4 сентября, 15:03
NV Премиум
Поделиться:

Есть несколько важных моментов, которые стоит отметить

Почему отставка Алексея Резникова произошла только сейчас. Здесь несколько моментов, которые есть. Первое, надо вспомнить, что были не только скандалы. Надо вспомнить, что Резников был очень активным и удачным коммуникатором, посредником между Украиной и нашими союзниками. Напомню, что в апреле 2022-го года формировалась коалиция Рамштайн и постоянным представителем Украины в этой коалиции, которая состоит из 40 государств, которые поставляли оружие, боеприпасы в Украину, был Алексей Резников. Ему эта миссия представительства Украины, договоренности, поддержка постоянного диалога, удавалась довольно хорошо. Этому есть много свидетельств. Понятно, что были и другие игроки — не только государство, но и негосударственные организации, отдельные деятели общины, которые активно работали с Конгрессом США, с Великобританией, с другими странами, с Германией. То есть было такое скоординированное давление. Но роль лидера в этом процессе играл Резников. Поэтому посмотрим.

Видео дня

Мы, напомню, приближаемся к очень сложному периоду.

Теги:   Военная помощь Украина-США Пентагон Война в Украине Радио NV Рустем Умеров Алексей Резников Бурковский Петр выборы президент США 2024

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X