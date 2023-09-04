Приближаемся к очень сложному периоду. Почему отставка Резникова состоялась только сейчас 4 сентября, 15:03 NV Премиум

Есть несколько важных моментов, которые стоит отметить

Почему отставка Алексея Резникова произошла только сейчас. Здесь несколько моментов, которые есть. Первое, надо вспомнить, что были не только скандалы. Надо вспомнить, что Резников был очень активным и удачным коммуникатором, посредником между Украиной и нашими союзниками. Напомню, что в апреле 2022-го года формировалась коалиция Рамштайн и постоянным представителем Украины в этой коалиции, которая состоит из 40 государств, которые поставляли оружие, боеприпасы в Украину, был Алексей Резников. Ему эта миссия представительства Украины, договоренности, поддержка постоянного диалога, удавалась довольно хорошо. Этому есть много свидетельств. Понятно, что были и другие игроки — не только государство, но и негосударственные организации, отдельные деятели общины, которые активно работали с Конгрессом США, с Великобританией, с другими странами, с Германией. То есть было такое скоординированное давление. Но роль лидера в этом процессе играл Резников. Поэтому посмотрим.

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Мы, напомню, приближаемся к очень сложному периоду.