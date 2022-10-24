Ложь о «грязной бомбе». В чем заключается тактика Кремля 24 октября, 10:01

«На воре шапка горит». Российская Федерация на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы

Ложь относительно «грязной бомбы», которую будто бы готовится применить Украина, — это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии.

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С 2014 года это было уже неоднократно. После 24 февраля Россия открыто угрожает применением ядерного оружия. Весной она сознательно провоцировала катастрофу на Чернобыльской АЭС, а сейчас шантажирует мир катастрофой на Запорожской АЭС. Ее ракеты создают опасность для других атомных объектов Украины.

В отличие от Москвы Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности. Наши ядерные объекты и сегодня открыты для МАГАТЭ. Убедиться в том, что российские заявления являются бредом, элементарно.

С 2014 года это было уже неоднократно

Лучшим ответом на российские упреки должны стать решительные шаги по усилению давления на преступный террористический режим в Москве, а также активная помощь Украине средствами, позволяющими быстрее очистить нашу землю от нашествия. Чтобы ни у кого даже мысли не было совершить ядерное преступление в Европе.

Не как министр, а как гражданин, отмечу такое.

Отношение к земле в Украине всегда было особенным. Сегодня по реакции наших воинов и всех наших людей я вижу, как искренне они стремятся освободить украинскую землю от российской грязи. От снарядов, остатков техники, мусора, который оставляют после себя российские орды. Это даже не военная — это ментальная потребность.

Поэтому даже теоретически представить, что Украина способна сделать что-то, что может вызвать длительное загрязнение нашей земли, невозможно. Это нонсенс.

Благодарен партнерам, которые адекватно воспринимают эту опасную российскую болтовню.

Текст опубликован с разрешения автора

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