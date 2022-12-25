Главный приоритет на 2023 год 25 декабря, 10:21 Эксклюзив НВ

Если Россия потерпит решительное поражение в Украине, то это откроет путь к более безопасной и процветающей планете

В эссе для Atlantic Council, опубликованном в декабре 2021 года, я написал, что будущее Европы будет решаться в Украине. Год спустя то, что раньше могло показаться смелым заявлением, теперь стало признанным фактом. Украина стала щитом Европы, защищая континент вдоль 2500-километровой линии фронта.

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С каждым новым успехом украинской армии угрозы, стоящие перед НАТО и Евросоюзом, уменьшаются. За последние десять месяцев Украина уничтожила большое количество подразделений российской армии, которые десятилетиями готовились к нападению на Запад. Военный потенциал России будет восстанавливаться годами. Героизм Украины выиграл для европейцев драгоценное время, чтобы они могли переосмыслить свой подход к безопасности и обороне.

Эта переоценка должна начаться с откровенного размышления о событиях последних двенадцати месяцев. Сбылись все довоенные украинские предупреждения о возможных последствиях полномасштабного российского вторжения — от миллионов беженцев до глобального энергетического и продовольственного кризисов. Год назад лидеры Германии все еще настаивали на том, что газопровод «Северный поток-2» является чисто экономическим проектом. Сейчас до боли очевидно, что возврата к такому «обычному бизнесу» с путинской Россией быть не может.

С тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение, международное сообщество предприняло ряд соответствующих шагов по введению санкций против России и оказало Украине жизненно важную поддержку, которая изменила ход войны. Тем не менее факт остается фактом: мы попросили принять большинство этих мер ещё до вторжения, но нам сказали, что это невозможно. Как выяснилось, эта осторожность обошлась всем слишком дорого.

В настоящее время Россия стремится выиграть время, чтобы перевооружиться

Опасность не ограничивается лишь самой Россией. В последние месяцы Москва стремилась формировать преступные коалиции с другими террористическими режимами. Россия и Иран в настоящее время испытывают дешевые, но смертоносные беспилотные технологии против украинских гражданских целей. Неудивительно, если это оружие вскоре будет развернуто и в других местах. Российские военные технологии, предлагаемые Ирану в обмен на поддержку в Украине, представляют собой дополнительную угрозу международной стабильности.

И России, и Ирану ранее предлагались широкие возможности для проведения политики глобальной интеграции на очень щедрых условиях. Вместо этого они сознательно выбрали конфронтацию и стремились использовать в качестве оружия все, от поставок энергии и продовольствия до мигрантов и социальных сетей. Это доказывает недальновидность прежних попыток умилостивить Владимира Путина и показывает, чего нам ожидать, если западные лидеры не займут более решительную позицию. Сегодняшняя и без того тревожная ситуация с безопасностью только ухудшится, если Россия не потерпит решительного поражения в 2023 году.

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Мир уже заплатил страшную цену за передачу России геополитической инициативы. Для Украины это десятки тысяч жизней и разрушения в масштабах, невиданных Европе со времен Второй мировой войны. Для более широкого международного сообщества экономические издержки уже могут исчисляться триллионами долларов. Очевидно, пришло время опробовать другую формулу.

Первым шагом к преодолению нынешнего кризиса безопасности является возвращение инициативы. Это означает принятие жестких превентивных мер, а не просто реагирование на действия России. Крайне важно признать новые реалии безопасности, созданные российской агрессией, и отвергнуть попытки возродить неудавшуюся и дискредитированную политику прошлого. Обратного пути к довоенному статус-кво быть не может. Самое главное, западные лидеры должны однозначно признать поражение России в качестве достижимой и желанной цели.

Наступающий год предоставит Западу прекрасную возможность, чтобы все исправить. Мы ожидаем, что столкнемся со многими из тех же проблем безопасности, которые возникли в 2022-м, включая возможность новых крупных наступлений России на Киев и другие украинские города. Когда 24 февраля началось путинское вторжение, мир поначалу был ошеломлен. На этот раз таких оправданий быть не может.

В настоящее время Россия стремится выиграть время, чтобы перевооружиться. Она бомбит энергетическую инфраструктуру Украины и создает гуманитарную катастрофу, чтобы заставить нашу страну вернуться за стол переговоров. Параллельно с этим раздаются всевозможные голоса, призывающие вернуться к дипломатии и выступающие за выгодный Кремлю компромиссный мир, который просто подготовит почву для новой войны. Это самая неотложная задача, стоящая перед международным сообществом. Партнеры Украины должны отвергнуть такие призывы и подчеркнуть, что мир невозможен без поражения России.

Вместо того чтобы пытаться спасти лицо Путина, западные политики должны теперь попытаться извлечь выгоду из слабости России. Это означает снабжение Украины средствами ПВО, ракетами большой дальности, танками и самолетами, которые нам нужны для прекращения войны.

Невыполнение этого требования не предотвратит эскалацию, как утверждают некоторые критики. Наоборот, колебания со стороны международных партнеров Украины только подталкивают Кремль к продолжению агрессии. Неужели кто-то все еще всерьез верит, что отказ от предоставления Украине западных истребителей защитит мир от следующего вторжения России? Помешает ли Кремлю приобрести иранские баллистические ракеты отсутствие адекватных систем ПВО? Пора избавиться от таких иллюзий.

В 2022 году Украина доказала, что способна более чем эффективно использовать западное оружие. Сейчас, когда Россия пытается перегруппироваться и готовит новую волну атак, нет смысла откладывать поставки оружия из-за неуместных опасений эскалации. Это приведет только к новым жертвам и увеличит цену возможного поражения России. Вместо этого Запад должен усвоить уроки прошлого года и действовать решительно.

Снова и снова успехи Украины на полях сражений подтверждают, что единственный язык переговоров, который признает Россия, — это язык силы. Украина вынудила путинскую армию отступить со всего севера страны и разгромила российские войска в Харьковской и Херсонской областях. Потопление флагмана российского Черноморского флота и уничтожение стратегических бомбардировщиков на базах в глубине России оказались гораздо более эффективным средством привлечения внимания России, чем любые дипломатические жесты.

Если Украина не получит необходимой поддержки в 2023 году, сегодняшние растущие вызовы безопасности будут стремительно расти по всему миру. Широкий круг авторитарных режимов внимательно следит за событиями в Украине и будет рассматривать любой успех России как зеленый свет для своих собственных актов агрессии. Также существует опасность того, что другие государства не смогут защитить себя так же, как Украина.

Этот мрачный сценарий одновременно предсказуем и полностью предотвратим. Если международное сообщество обеспечит достаточные военные поставки, есть все основания полагать, что Украина завершит работу и победит Россию в 2023 году. Это послужит убедительным сигналом для любых диктаторов и завоевателей мира о том, что сила не является эффективным инструментом внешней политики.

Победа Украины принесет с собой перспективу прочного мира и возможность использовать огромный потенциал страны. Последствия также будут ощущаться далеко за пределами Украины, поскольку ситуация с безопасностью, вероятно, резко улучшится на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе и даже в Центральной Азии и Африке. В глобальном масштабе успех Украины оживит весь демократический мир и продемонстрирует обновленную силу основанного на правилах международного порядка.

Мир входит в 2023 год на распутье. Россия стремится свести на нет прогресс последних десятилетий и вернуть всех нас в эпоху империалистической агрессии, но Кремль должен сначала преодолеть сопротивление Украины. Если Россия потерпит решительное поражение в Украине, то это откроет путь к более безопасной и процветающей планете. Обеспечение этого поражения должно стать главным приоритетом международного сообщества в 2023 году.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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