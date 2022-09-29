Вот, что мы уже узнали, благодаря спутникам, на которые украинцы собрали деньги 29 сентября, 12:57

Благодаря средствам украинцев поддержка из космоса уже дает результаты на поле боя

Проводил рабочую встречу с волонтером Сергеем Притулой при участии представителей Министерства обороны и ГУР МО. Среди прочего, обсудили практические результаты беспрецедентного проекта, реализованного летом.

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Наверняка все помнят, что благодаря пожертвованиям украинцев силы обороны Украины получили доступ к информации по группировке спутников компании ICEYE. Один спутник полностью работает на нужды нашей обороны, еще почти два десятка привлекаются при необходимости.

Когда в июне Минобороны предложило направить средства, собранные для приобретения байракторов, на усиление средств космической разведки, мы ожидали качественного повышения возможностей наших войск. Все наши ожидания полностью оправдались.

Силы обороны Украины, прежде всего боевые бригады ВСУ, уже некоторое время получают поток данных со спутников ICEYE. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

По понятным причинам не могу раскрыть все подробности, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесопосадках и других местах. Ее обнаружили потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы крайне сложно или даже невозможно заметить с помощью оптических спутников.

Зато координаты «скрываемого» были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе н.п. Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также вблизи Новоселовки Донецкой области.

Фактически только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоимость всего проекта со спутниками.

Но главное — это помогает сохранить жизнь наших бесценных воинов.

Что следует понимать о преимуществах, предоставляемых спутниками ICEYE?

Без разницы — день или ночь. Враг не скроется

Во-первых, Украина получила возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR. Это принципиально повышает нашу способность обнаруживать и наносить поражение российским оккупантам.

Спутники с SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда нелетная погода, облачность или снег. Для них без разницы — день или ночь. Поэтому враг нигде не скроется.

Во-вторых, именно наши военные определяют, откуда и когда получать нужные данные. В настоящее время осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке.

В-третьих, сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику.

Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех, кто принял участие в финансировании этой инициативы, команду Фонда Сергея Притулы — за ее воплощение, предпринимателя Максима Полякова — за очень важное содействие.

Это реальный вклад в укрепление обороны Украины благодаря технологическому преимуществу. Ведь у российских войск таких возможностей нет.

Я уже не раз отмечал, что мы сможем победить Россию только за счет качества нашей обороны. Именно поэтому я считаю этот проект своеобразным стартапом, открывающим двери для других амбициозных инициатив и решений.

На встрече мы обсудили и другие потребности нашей армии, дабы скоординировать действия в ближайшие месяцы. Есть несколько интересных идей, имеющих потенциал стать народными проектами.

Хочу еще раз поблагодарить все волонтерское общество за разностороннюю, мощную, компетентную поддержку наших воинов. Это настоящая синергия.

Преимущество оборонного ведомства — в масштабе деятельности и системности процессов. Сила волонтеров — в мобильности, гибкости, отсутствии формальностей, которыми отягощен процесс расходования бюджетных средств.

Скажем так, за 5 месяцев Минобороны только по прямым контрактам с производителями передало в ВСУ более 500 тыс. бронежилетов. Благодаря ритмичной работе сформированы резервы более чем в 150 тыс. бронежилетов.

Но в марте-апреле оперативная помощь граждан и бизнеса, аккумулированная через волонтерские структуры, была бесценной для обеспечения армии, численность которой молниеносно возрастала. Также нелинейные проекты, которые в дальнейшем могут стать на рельсы государства, иногда проще и быстрее запускать как народные инициативы.

Ведь если героической и профессиональной армии оказывает беспрецедентную поддержку такой народ — победа Украины неизбежна.

Текст опубликован с разрешения автора

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