Резников раскрыл тайну украинского контрнаступления 29 марта, 18:20 Эксклюзив NV

Чем жила страна 29 марта 2023 года

● Резников раскрыл тайну украинского контрнаступления. Контрнаступление ВСУ должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям, сообщил министр обороны Алексей Резников.

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В интервью эстонскому ERR, отвечая на вопрос о танках Leopard, украинский министр объяснил: «Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент наиболее удобен, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле-мае мы их увидим». По его мнению, в этом году Украину ждут очень положительные изменения.

● Интересно, что недавно заместитель Резникова Анна Маляр призвала журналистов и военных экспертов не обсуждать публично планы ВСУ по поводу предстоящего контрнаступления.

● Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

● Техника для наступления. На выходных в Украину прибыли в 21 немецкий танк Leopard 2A6 и в 40 боевых машин пехоты Marder. В ближайшее время прибудет еще более сотни единиц западной техники, сообщил Bild.

Перед тем, как получить десятки боевых танков и БМП, украинские экипажи в течение шести недель обучали в Германии, как ими пользоваться. Кроме того, Украина также получила обещанные 14 танков Challenger 2 от Великобритании, первые 90 боевых машин Striker от США и многое другое тяжелое вооружение, написало издание. По данным журналистов, в ближайшее время в Украину прибудет более 100 американских БМП Bradley, 50 шведских CV90 и 40 французских легких танков AMX-10RC. И потому, мол, уже начался обратный отсчет до начала большого контрнаступления ВСУ.

● Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что немецкие БМП Marder уже прибыли в Украины.

● Бойся, Москва. Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал появление в Украине тысяч ударных дронов с дальностью полета более 3 тыс. км. Накануне Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине подготовили (в рамках создания Армии дронов) первые три ударные роты беспилотников.

● Не все западные системы ПВО помогли. Одна из стран Европы передала Украине не сработавшую систему противовоздушной обороны — ее приходилось менять «снова и снова», заявил АР Владимир Зеленский. «У нас есть отличные решения по Patriot, но у нас их еще нет в реальности», — добавил он, отметив, что для защиты от российских ракет Украине нужны 20 батарей американских систем. И даже такого количества может быть мало, поскольку «ни одна страна в мире еще не атакована таким количеством баллистических ракет».

Также Зеленский повторил, что Киеву нужны боевые истребители.

● Враги бьются лбом. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Об этом говорилось в утренней сводке Генштаба. Там добавили: за минувшие сутки украинские защитники отбили 57 вражеских атак по указанным направлениям.

● Риски от поражения в Бахмуте. Президент Владимир Зеленский считает, что в случае поражения украинских войск в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны усилится, а глава Кремля сможет «продать эту победу». Об этом он сказал АР.

По словам Зеленского, сейчас он такого давления не испытывает, а любая потеря на этом этапе войны, по его мнению, может поставить под угрозу импульс, достигнутый Украиной в борьбе.

● Оккупанты пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является преимуществом Украины — разумное и грамотное планирование операций, отметила в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр. «Смещенный акцент — рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на „до“ и „после“. Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага», — написала она.

● По данным британской разведки, в Бахмуте продолжаются бои, хотя количество атак российских войск по сравнению с последними неделями сократилось. В сведении ведомства в Twitter говорится, что одним из ключевых недавних достижений украинских сил стала операция по вытеснению наемников группы Вагнера с маршрута 0506 — эта второстепенная сельская дорога стала важной линией поставок для украинских защитников.

● Минус самолет и семь танков. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 610 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 172340 своих военных. Об этом на утро сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3609 (+7 за сутки ), боевых бронированных машин — 6966 (+0), артсистем — 2659 (+6) , РСЗО — 526 (+1), средств ПВО — 277 (+0) , самолетов — 306 (+1), вертолетов — 291 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+4) и многое другое.

● Россия потеряла в развязанной против Украины полномасштабной войне более 220 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие последние оценки США озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

● Пентагон видит признаки российского истощения. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ нанесли российской оккупационной армии серьезные потери, в результате чего РФ истощила свои запасы бронетехники. В ходе слушаний в Сенате он сказал, что из-за уровня потерь Россия возвращает на вооружение старые советские танки Т-54 и Т-55, представленные еще в 1940-50-х годах.

Также РФ все чаще сталкивается с трудностями в обеспечении своей армии артиллерийскими снарядами и другими средствами, потому вынуждена просить о помощи Иран и Северную Корею.

● Зеленский пригласил Си. Президент Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. Об этом он заявил в интервью АР: «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше одного года, у меня не было контактов».

И сразу же пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что нет имеет информацию о приглашении лидера КНР Си Цзиньпина посетить Украину. И она не знает, было ли приглашение отправлено официально.

● Из-за Китая. Угрозы российского диктатора разместить ядерное оружие в Беларуси могут быть связаны с отсутствием гарантий Китая, заявил Владимир Зеленский. "Что это значит? Это значит, что визит не был удачным для России», — сказал он, подразумевая недавний вояж лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

● 31 марта Совбез ООН (Москва там имеет право вето) проведет заседание для обсуждения планов РФ разместить в Беларуси ядерное оружие. На повестке дня этот пункт сформулирован как «угроза международному миру и безопасности».

● Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС.

И наконец:

● «Московские» не хотят покидать Лавру. «Законных оснований» для того, чтобы монахи УПЦ МП покинули Киево-Печерскую лавру, нет, поэтому «никакого выселения быть не может». Об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря).

МП должен был сегодня покинуть так называемую Нижнюю лавру (там расположен сам монастырь и главный офис патриархата), ведь договор аренды на этот объект был расторгнут. Но его представители только провели там богослужение с сотнями верующих. А глава монастыря митрополит Павел заявил, что церковь будет оставаться в Лавре «пока не пройдут суды и не будет решения суда».

● Между тем предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний благословил исполнять обязанности наместника Киево-Печерской лавры в составе ВТО архимандрита Авраамия (Лотыша), ранее бывшего представителем УПЦ ( МП).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.