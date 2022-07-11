Следующий этап. Как разблокировать украинские порты 11 июля, 11:12

Блокирование Россией украинских портов на Черном море и угроза глобального продовольственного кризиса сегодня является одним из важных вопросов мировой повестки дня

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Борель на встрече министров иностранных дел стран G20 назвал действия Москвы попыткой использовать продовольствие в качестве оружия.

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Украина предупреждала наших партнеров о наступлении именно таких последствий в случае полномасштабной войны еще в прошлом году, задолго до 24 февраля. Я лично делал это, в том числе — публично.

Отсутствие адекватной реакции свободного мира на вооруженную оккупацию Крыма в 2014 году, игнорирование фактической оккупации Азовского моря, «закрытые глаза» на попытки Кремля захватить Черное море путем установления ограничений из-за «военных учений», желание «не провоцировать» Москву, несмотря на тотальные нарушения права на свободное судоходство — это была ступенька в бездну. кремлевские преступники воспринимали это как поощрение.

В частности, мы предлагали в качестве ответа на посягательства России закрыть порты для российских судов. Теперь это уже реализовано во многих странах. Но это действие постфактум.

Сейчас команда украинских властей делает все возможное и невозможное для разблокирования наших портов. Президент Украины Владимир Зеленский во время каждого общения со своим визави поднимает тему портов, обеспечение свободного судоходства, экспорта нашего зерна, масла, чтобы не допустить турбулентности в результате продовольственного кризиса. Работу правительственных структур в этом направлении лично координирует премьер-министр Денис Шмигаль.

Каждый шаг мы начинали с одинакового ответа — «это невозможно»

На треке безопасности по линии Минобороны Украина предлагает системную стратегию, которая должна защитить Европу от российской угрозы, в частности, в Черноморском регионе. Базой этой стратегии является интеграция Украины в пространство НАТО безопасности де-факто, а затем де-юре. Мы последовательно двигаемся по этому пути.

Наглядным выражением этого движения должно стать увеличение возможностей Военно-морских сил Украины согласно уровню вызовов.

Практические шаги в этом плане были сделаны еще в прошлом году, когда была интенсифицирована программа «Нептун». Результаты общеизвестны, мастерство наших ВМСУ признано в мире.

В последние месяцы мы настойчиво работали, чтобы привлечь помощь партнеров для качественного усиления нашей береговой обороны, увеличения возможностей разведки и т. д. Компанию нашим «нептунам» уже составляют «гарпуны», мы получили качественные «глаза» и продолжаем работу в интересах наших военных моряков.

Следующим этапом является то, что в оборонной политике называется mission oriented approach.

В контексте потребностей ВМСУ я представил его коллегам на встрече в формате Рамштайн 15 июня. Неделю назад Минобороны акцентировало внимание на указанном подходе во время «Черноморского саммита», инициированного членами Конгресса США. 9 июля имел честь представить позицию Министерства обороны Украины во время Atlantic — Black Sea Security Forum, проводимого нашими румынскими партнерами.

Воспользовался случаем поблагодарить народ Румынии и мого коллегу — министра обороны Василий Дынку за все, что румынская сторона делает для Украины в это сложное для нас время.

А также сделал упор на то, что для восстановления безопасности в регионе нужны две составляющие.

Первое: единство свободного мира. Одним из индикаторов этого единства есть готовность соблюдать режим санкций, усиливать их. Помощь России воровать украинское зерно или вывозить российскую нефть очевидно противоречит идее единства против тирании.

Вторая: готовность давать отпор, применять силу. Тогда Москва будет мотивирована предпринимать жесты доброй воли, убегая после поражений. Как недавно было на о. Змеиный, а в апреле — на севере Украины.

Именно эти два компонента могут открыть путь к политико-дипломатическим решениям. В том числе — по разблокированию украинских портов. В отношениях с Москвой последовательность должна быть именно такой. Без этого Россия попросту не станет вести серьезный диалог.

Сегодня полноценная интеграция сил обороны Украины в инфраструктуру НАТО может кому-то показаться сложным вызовом. Но лично я являюсь оптимистом.

Во-первых, еще в марте никто не мог представить, что Украина продемонстрирует такую скорость и масштаб овладения тяжелым западным оружием. За 4 месяца мы прошли путь от полного отрицания идеи предоставления нам артиллерии 155-мм калибра, которую сейчас уже воспринимаем как нечто привычное к применению HIMARS против российских оккупантов. Каждый шаг мы начинали с одинакового ответа — «это невозможно». Несмотря на это, уровень нашей взаимосовместимости с армиями Альянса стремительно растет.

Во-вторых, у нас перед глазами есть опыт. Примерно год назад в Брюсселе, когда я был вице-премьером по вопросам реинтеграции, очень мудрый человек и мой друг Мирча Джоане, бывший министр иностранных дел Румынии, а теперь заместитель Генерального секретаря НАТО, рассказал историю.

Он сказал, что в начале пути Румынии в Альянс далеко не все верили в успех. Но он был уверен, что однажды флаг его страны будет развеваться вместе с другими флагами перед штаб-квартирой. И это вышло. Хотя на пути к результату было много препятствий.

Я уверен, что Украина будет признана как один из краеугольных камней пространства Европы безопасности и важная составляющая системы коллективной безопасности свободного мира. Наши воины и весь украинский народ невероятно дорогой ценой доказывают этот статус. Все будет Украина!

Текст опубликован с разрешения автора

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