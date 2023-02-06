Путин начнет наступление до 16 февраля? 6 февраля, 18:03 Эксклюзив NV

Чем жила страна 06 февраля 2023 года

● Путин начнет наступление до 16 февраля? Новое масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия. Об этом пишет Financial Times. Советник ВСУ анонимно сообщил, что Украина «получила очень надежные разведданные о намерениях» России начать наступление.

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Аналитики отмечают, что основные усилия будут сосредоточены в районах Кременной и Лимана, поскольку оккупанты уже несколько недель собирают на этих направлениях большие силы. Это связано с приказом диктатора Путина захватить Донбасс до марта.

● Во время возможного нового наступления России в Украине в феврале оккупанты не будут пытаться захватить сразу всю территорию, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях. Такое мнение озвучил министр обороны Алексей Резников. «Сейчас у них новая тактика — это концентрированные, ползучие попытки, понемногу, по десять метров, захватывать, оттеснять, отжимать», — сказал он. По словам Резникова, сейчас ключевые риски — это восток, юг и уже потом — север. В то же время министр заверил: «Панических оснований бежать из городов нет». Опасностью он назвал ракетные и дроновые удары со стороны России, но украинская система ПВО становится более мощной.

Наиболее серьезные группировки россиян расположены на востоке и юге Украины — они планируют использовать там другую тактику, рассказал Резников. По его мнению, вторично оккупанты на Херсон не пойдут, потому что, убегая, сожгли все мосты и переправы. Однако могут двигаться в Запорожском направлении, чтобы «расширить сухопутный коридор в Крым, чтобы продлить поставки».

● Войска РФ могут пойти в новое наступление в Донецкой и Луганской области, а также в Запорожском направлении — такие оценки обнародовало ГУР Минобороны. «При этом на Херсонщине и в Крыму войска РФ будут вести оборону», — отметили там.

В ГУР отметили, что в этих целях Кремль планирует мобилизовать еще до 500 тыс. военных, чтобы обеспечить проведение наступательных операций весной и летом текущего года. В ведомстве назвали новые планы по мобилизации свидетельством того, что режим Путина не намерен прекращать войну против Украины.

● Российские оккупационные войска основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил Генштаб по состоянию на утро 6 февраля.

● Бахмут — место, где умирают лучшие вражеские войска. Битва за Бахмут продолжается, а ВСУ используют все возможности, чтобы уничтожить лучшие подразделения войск РФ, заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Он пояснил, что украинские военные готовили Бахмутский район и сам город к обороне раньше времени, а сама местность не дает противнику возможности захватить населенный пункт.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются тяжелые бои. Оккупанты пытаются захватить контроль над трассой Константиновка — Бахмут, но ВСУ оказывают мощное сопротивление. По данным Минобороны, на прошлой неделе враг бросил все свои силы на прорыв и оцепление города.

● Минус 11 танков. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 870 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 132160 своих военных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ по состоянию на утро 6 февраля.

Кроме того, у врага больше нет: танков — 3231 (+11 в сутки), боевых бронированных машин — 6415 (+10), артсистем — 2231 (+5), РСЗО — 461 (+1), средств ПВО — 227 (+0), самолетов — 294 (+0), вертолетов — 284 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 (+0) и многое другое.

● Bradley уже плывут. Транспортное командование США показало процесс отправки БМП Bradley в Украину. На ролике зафиксирована загрузка партии в несколько десятков американских БМП на корабль в порту Чарлстона в Южной Каролине.

В настоящее время для украинских военных организованы обучение работе с этими БМП в Германии. 6 января США объявили о пакете помощи на рекордную сумму в $3 млрд. Он включал 50 БМП Bradley.

● Через неделю станет все известно о танках. 14 февраля станет известно количество и сроки поставки западных танков для ВСУ, пояснил министр обороны Алексей Резников. «Перечень стран я пока не раскрываю, потому что некоторые еще принимают политические решения. Мое ощущение, что 14 февраля, когда будет очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое физически будет не в Рамштайне, а в Брюсселе, возможно, там уже каждая страна объявит о количестве и сроках», — заявил Резников.

● Правительство Германии рассчитывает, что передача танков Leopard 2 в Украину будет «скорой». 25 января Берлин одобрил передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров . Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

● Первый из четырех танков Leopard 2, которые Канада безвозмездно передает Украине, уже прибыл в Польшу. Об этом в Twitter сообщила министр обороны Страны кленового письма Анита Ананд. «Вместе с нашими союзниками мы скоро приступим к обучению Вооруженных сил Украины использованию этой техники», — отметила она.

● С 6 февраля за границей началось обучение украинских экипажей на немецких танках Leopard, добавил министр обороны.

● Зеленский может уехать из Украины. Президент Владимир Зеленский на этой неделе может отправиться в Брюссель на встречу с лидерами ЕС и Европарламента, сообщила The Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, все еще есть вариант, что поездка будет отменена из соображений безопасности. Зеленский заявлял, что хотел бы посетить Брюссель, но есть большие риски.

● Папа хочет встретиться. Папа Римский Франциск готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским и Путиным. Понтифик заявил, что не поехал в Киев, потому что не было возможности, но напомнил, что на второй день войны пошел в посольство РФ. Он добавил, что хотел поехать в Москву, чтобы поговорить с Путиным. «И, кажется, появилось маленькое окошко, но министр Лавров сказал мне: „Посмотрим, позже“… Этот жест не был продуман, и то, что не было продумано, нельзя повторить» — сказал Франциск, считающий, что «эта война находится в руках Путина».

● Москва и Тегеран углубляют военное сотрудничество и собираются построить завод по производству более быстрых беспилотников Шахед, написала The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из страны, являющейся союзницей США.

● Минус $8 млрд в кармане Путина. Потолок цен на российскую нефть лишил РФ $8 млрд поступлений в январе (-30%). Об этом сообщило Reuters со ссылкой на комментарий главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. По его словам, ограничение цен на российскую нефть достигло целей. В частности, стабилизировались нефтяные рынки и уменьшились доходы Москвы от экспорта нефти и газа.

3 декабря 2022-го Совет ЕС установил предельную цену на экспортируемую из РФ морем сырую нефть на уровне $60 за баррель. Этот ценовой потолок перед этим согласовали страны группы G7 вместе с Австралией. А 4 февраля Совет ЕС официально утвердил потолок цен на нефтепродукты, производимые в России или экспортируемые оттуда.

● Верховная Рада признала ЧВК Вагнер международной преступной организацией. Также украинский парламент официально призвал мировое сообщество признать все российские частные военные кампании террористическими организациями. Ранее американцы официально назвали пригожинское ЧВК международными преступниками.

● Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза по санкциям против атомной отрасли России.

● Военное положение будет продлено еще на три месяца. Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки одобрил президентские законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине: с 19 февраля — на 90 дней. Окончательное решение будет принято во время голосования в парламенте, которое пройдет в ближайшее время.

Вернусь к Резникову:

● Резников пока остается. Министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку. На этой неделе ожидается назначение глав МВД и СБУ. Об этом сообщил Давид Арахамия, глава фракции Слуги народа в ВР. «Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны на этой неделе не произойдут», — написал он в ТГ. И причин не уточнил.

То есть в ближайшее время Рада рассмотрит назначение Игоря Клименко и Василия Малюка на должности глав МВД и СБУ соответственно. В настоящее время они занимают должности и.о.

● И действительно, днем президент Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении исполняющего обязанности Василия Малюка главой СБУ.

● 5 февраля тот же Арахамия сообщал, что Резникова уволят и планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. «Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем», — написал глава фракции СН в ТГ. Резников, мол, должен усилить военно-промышленное сотрудничество, что «совершенно логично, учитывая его экспертизу по Рамштайну и необходимость поднять министерство, которое должно делать больше». А вот Буданов возглавит Минобороны, что «совершенно логично для военного времени».

● Информация о возможной отставке Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала у Минобороны по закупкам продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

● Сам Резников заявил, что пока ему неизвестен ни один факт вручения подозрения должностным лицам министерства непосредственно по поводу пищевых закупок. «Они касаются совсем других ситуаций. С этим разбирается правоохранительная система», — объяснил министр.

● «Со мной никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не было с президентом Украины, верховным главнокомандующим», — уточнил Резников. И отметил: если такое предложение поступит, то он откажется.

● Абрамович ушел. Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий бывшего члена фракции ОПЗЖ Игоря Абрамовича.

Ранее глава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что именно выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения России «заложил начало ее дальнейшему развалу в украинском парламенте». «Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ», — добавил он.

И в завершение:

● Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции из-за мощного землетрясения (не менее 1500 погибших именно в Турции, еще около 400 — в Сирии). Он предложил коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану помощь.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.